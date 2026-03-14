EPFO ATM Withdrawal Rule: ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు భద్రతకు ముఖ్యమైన పొదుపు పథకాలలో ఒకటి ఈపీఎఫ్ఓ. ఈ పథకం గురించి ఈ మధ్యకాలంలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలోని డబ్బును నేరుగా ఏటీఎంల ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉందా అనే ప్రశ్న సోషల్ మీడియాతోపాటు ఉద్యోగుల వర్గాల్లో విస్తృతంగా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెల నుండి ఏటీఎంల ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకునే సౌకర్యం ప్రారంభమవుతుందని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొనడంతో ఈ అంశం మరింత చర్చకు వచ్చింది.
అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ సమాచారం పూర్తిగా అమలులో ఉన్న నిబంధన కాదు. పీఎఫ్ వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నఈపీఎఫ్ఓ ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు ఏటీఎంల ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే విధానాన్ని అధికారికంగా అమలు చేయలేదు. అందువల్ల ప్రస్తుతం పీఎఫ్ డబ్బును తీసుకోవడానికి ఉన్న విధానం మునుపటిలాగే కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుండి డబ్బును తీసుకోవాలంటే డిజిటల్ విధానాన్ని అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా EPFO Unified Member Portal లేదా ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ దాఖలు చేయడం ప్రధాన మార్గం. ఈ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ఉద్యోగులు తమ ఇళ్ల నుంచే పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు దరఖాస్తు చేయవచ్చు.
EPFO కొత్త ప్లాన్లో 5 లాభాలు:
⟹ క్లెయిమ్ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవ్వాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన అర్హతలు అవసరం. ఉద్యోగి యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ఆధార్ , బ్యాంక్ ఖాతాతో అనుసంధానమై ఉండాలి. అలాగే KYC వివరాలు పూర్తిగా అప్డేట్ అయి ఉండాలి. ఈ వివరాలు సరైన విధంగా నమోదు అయ్యి ఉంటే క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది.
⟹ డిజిటల్ విధానాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత పీఎఫ్ ఉపసంహరణ ప్రక్రియ గతంతో పోలిస్తే చాలా వేగంగా మారింది. సాధారణంగా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ సమర్పించిన తర్వాత 3 నుంచి 7 రోజులలోపు డబ్బు ఉద్యోగి బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో పరిశీలన ప్రక్రియ కారణంగా కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు.
⟹ అయితే భవిష్యత్తులో ఏటీఎంల ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకునే విధానం అమలు అయితే ఉద్యోగులకు అనేక సౌకర్యాలు కలిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే డబ్బు పొందడం పెద్ద ప్రయోజనంగా మారుతుంది. ఉదాహరణకు, అకస్మాత్తుగా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు లేకపోయినా పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.
⟹ ఇంకో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం మధ్యవర్తుల పాత్ర తగ్గిపోవడం. ప్రస్తుతం చాలా మంది కార్మికులు తమ పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవడానికి ఏజెంట్లు లేదా బ్రోకర్లను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. ఏటీఎంల ద్వారా ఉపసంహరణ సౌకర్యం వస్తే డబ్బు నేరుగా ఉద్యోగుల చేతుల్లోకి చేరుతుంది. అలాగే ఫారమ్లు నింపడం, కార్యాలయ అనుమతులు పొందడం వంటి కాగితపు పనులు కూడా తగ్గిపోతాయి.
⟹ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఉద్యోగులకు కూడా ఇది పెద్ద సౌలభ్యంగా మారవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికీ కంప్యూటర్ లేదా స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఏటీఎంలు లేదా మైక్రో ఏటీఎంల ద్వారా డబ్బు సులభంగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అదనంగా, ఏటీఎంల ద్వారా జరిగే ప్రతి లావాదేవీకి రసీదు మరియు మొబైల్ సందేశం వస్తుంది. దీంతో ఖాతా వివరాలు వెంటనే తెలుసుకునే పారదర్శకత కూడా పెరుగుతుంది.
Also Read: PF Interest New Update: లక్షలాది మంది PF ఖాతాదారులకు వడ్డీ రేటుపై బిగ్ అప్డేట్.. ఖాతాలోకి డబ్బు ఎప్పుడు జమ అవుతుందో తెలుసా?
EPFO కొత్త ప్లాన్లో మూడు నష్టాలు:
⟹ అయితే ఈ విధానం అమలు అయితే కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పీఎఫ్ పథకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ కోసం పొదుపును ఏర్పరచడం. కానీ ఏటీఎంల ద్వారా సులభంగా డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉంటే చాలా మంది చిన్న అవసరాల కోసం కూడా డబ్బును ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. దీని వలన రిటైర్మెంట్ సమయంలో అందుబాటులో ఉండాల్సిన పొదుపు తగ్గిపోవచ్చు.
⟹ మరొక ముఖ్యమైన ప్రమాదం సైబర్ మోసాలు. ఇటీవలి కాలంలో ఏటీఎం కార్డ్ క్లోనింగ్ మరియు డిజిటల్ మోసాలు పెరుగుతున్నాయి. పీఎఫ్ ఖాతాలను ఏటీఎంలకు అనుసంధానం చేస్తే సైబర్ నేరస్థులు ఉద్యోగుల జీవితకాల పొదుపులను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
⟹ ఇక పీఎఫ్ ఖాతాలోని డబ్బుపై లభించే వడ్డీ కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ప్రస్తుతం పీఎఫ్పై 8 శాతానికి పైగా వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇది అనేక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కంటే మెరుగైన రాబడిని ఇస్తుంది. ఉద్యోగులు తరచూ డబ్బును ఉపసంహరించుకుంటే ఈ కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం తగ్గిపోతుంది. దీని వలన దీర్ఘకాలంలో పొందే మొత్తం కూడా తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ఏటీఎంల ద్వారా పీఎఫ్ ఉపసంహరణ సౌకర్యం అమలు అయితే అది ఉద్యోగులకు సౌలభ్యం కలిగించవచ్చు. అయితే అదే సమయంలో దీర్ఘకాలిక పొదుపు లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ విధానం అధికారికంగా అమలులో లేకపోయినా, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మార్పులు వస్తాయా అనే అంశం ఉద్యోగుల మధ్య ఆసక్తికర చర్చగా కొనసాగుతోంది.
Also Read: Gold Breaking News: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. పసిడి ధరలపై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. భారీగా తగ్గనున్న ధరలు..?
