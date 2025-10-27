English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • PF Balance: ఇంటి నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.. ఇక్కడ పూర్తి సమాచారం ఉంది.. చదవండి!

PF Balance: ఇంటి నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.. ఇక్కడ పూర్తి సమాచారం ఉంది.. చదవండి!

PF Balance: మీరు ఇంట్లో కూర్చుండి.. ఆన్ లైన్ లో సులభంగా కొంత మొత్తంలో పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా దీని కోసమే చూస్తున్నట్లయితే ఈపీఎఫ్ నుంచి డబ్బు ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:02 AM IST

PF Balance: ఇంటి నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.. ఇక్కడ పూర్తి సమాచారం ఉంది.. చదవండి!

Public Provident Fund Balance: ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. నెలలవారీగా జమ అయ్యే జీతం నుంచి కొంత మొత్తం ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. ఆకస్మాత్తుగా అనుకోని ఖర్చులు ఎదురైనప్పుడు ఇతరుల దగ్గర అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో ఉండే డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. మెడికల్ ఖర్చులు, ఉన్నత విద్యకు, పెళ్లికి లేదా ఇంటి మరమ్మత్తులకు ఇలా ఏ ఖర్చులు ఉన్నా పీఎఫ్ అకౌంట్లో నుంచి ఉద్యోగులు దాచుకున్న డబ్బును తీసుకోవచ్చు. ఇంట్లోని కూర్చుని ఆన్ లైన్ లో ఈజీగా కొంత మొత్తంలో పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే  ఎలా తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

UAN అనేది EPFO ​​(ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) అందించే ఒక ప్రత్యేక సంఖ్య. ఇది మీ అన్ని కంపెనీలలో మీ PF డిపాజిట్లను లింక్ చేస్తుంది. మీ UAN ని యాక్టివేట్ చేయకుండా, మీరు EPFO ​ ఆన్‌లైన్ సేవలను యాక్సెస్ చేయలేరు. దీని అర్థం మీరు మీ PF బ్యాలెన్స్‌ను తనిఖీ చేయలేరు. మీ పాస్‌బుక్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోలేరు. నిధులను బదిలీ చేయలేరు లేదా అవసరమైతే డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోలేరు. 

UAN అంటే ఏమిటి?
UAN (యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్) అనేది ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) జారీ చేసిన ఒక ప్రత్యేక సంఖ్య. ఈ సంఖ్య మీ అన్ని కంపెనీలలో మీ PF డిపాజిట్లను ఏకీకృతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

UAN ని యాక్టివేట్ చేయడం ఎందుకు ముఖ్యం?
మీ UAN ని యాక్టివేట్ చేయకుండా, మీరు EPFO ​​ఆన్‌లైన్ సేవలను పొందలేరు. దీని అర్థం మీరు మీ PF బ్యాలెన్స్‌ను తనిఖీ చేయలేరు. మీ పాస్‌బుక్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోలేరు, నిధులను బదిలీ చేయలేరు లేదా అవసరమైతే డబ్బును విత్‌డ్రా చేయలేరు.

Also Read:  EPFO EDLI Scheme: పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూపాయి లేకున్నా సరే.. రూ. 50వేలు పొందవచ్చు.. ఉద్యోగులకు EPFO భారీ గుడ్ న్యూస్..!!

UAN ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి?

* ముందుగా మీరు EPFO ​​అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ కి వెళ్లాలి.

* క్రిందికి స్క్రోల్ చేసి 'ముఖ్యమైన లింక్‌లు' కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ విభాగంలో 'UAN ని సక్రియం చేయి' పై క్లిక్ చేయండి.

* దీని తర్వాత మీరు మీ UAN నంబర్, ఆధార్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి.

* మీరు 'Get OTP' పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు OTP వస్తుంది.

* మీరు OTP ఎంటర్ చేసిన వెంటనే, మీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. మీ UAN యాక్టివేట్ అవుతుంది.

*UAN ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత, మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మీ మొబైల్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ నుండి మీ PF ఖాతా  మొత్తం సమాచారాన్ని చూడవచ్చు.

Also Read: EPFO: మీ పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేయాలా? క్లెయిమ్ పదే పదే రిజెక్ట్ అవుతుందా? 5 కారణాలివే..!!

1 నిమిషంలో PF బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోండి:

*మీ UAN యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత, మీరు కేవలం ఒక నిమిషంలోనే మీ PF బ్యాలెన్స్‌ను సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు. దీన్ని చేయడానికి మూడు సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి.

* మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి EPFOHO UAN HIN అని టైప్ చేసి 7738299899 కు SMS ద్వారా పంపండి.

* రిజిస్టర్డ్ నంబర్ నుండి 1800-118-005 కు కాల్ చేయండి, కొన్ని సెకన్లలో బ్యాలెన్స్ సమాచారం మీ మొబైల్ కు వస్తుంది. 

*ఉమాంగ్ యాప్ లేదా EPFO ​​వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా పాస్‌బుక్‌ను తనిఖీ చేయడం.

*ఈ పద్ధతులన్నీ మీ PF పై పూర్తి నియంత్రణను మీకు అందిస్తాయి. కాబట్టి, మీరు ఇంకా మీ UAN ని యాక్టివేట్ చేయకపోతే, ఆలస్యం చేయకండి. ఇది మీ ఉద్యోగంలో, పదవీ విరమణ ప్రణాళికలో ముఖ్యమైన భాగం.

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

