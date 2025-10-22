English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Employees Pension Scheme: మీరు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు అయితే.. మీ జీతం నుంచి ప్రతినెలా పీఎఫ్ కట్ అవుతున్నట్లయితే.. ఈ వార్త మీకోసమే. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీములో ప్రధానంగా 5 మార్పులు చేసింది. ఆ మార్పులు ఏంటో తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 22, 2025, 08:56 AM IST

EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

EPFO pension changes: మీరు ప్రతినెలా జీతం పొందే ఉద్యోగి అయితే, ప్రతి నెలా మీ జీతం నుండి  పీఎఫ్ కట్ అవుతున్నట్లయితే.. ఈ వార్త తప్పకుండా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకంలో ఐదు ప్రధాన మార్పులను చేసింది. ఇది మీ భవిష్యత్తు పెన్షన్‌ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆ మార్పులు ఏవో చూద్దాం. 

1. సగటు జీతం ఆధారంగా పెన్షన్: 

గతంలో ఉద్యోగి చివరి జీతం ఆధారంగా పెన్షన్లను లెక్కించేవారు. కానీ ఇప్పుడు గత 60 నెలలు లేదా ఐదు సంవత్సరాలలో సగటు జీతం ఆధారంగా వాటిని లెక్కించనున్నారు. ఇది జీతాలు క్రమంగా పెరిగిన ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ నియమం సెప్టెంబర్ 1, 2014 నుండి అమలులో ఉంది. కానీ ప్రతి ఉద్యోగికి సరైన పెన్షన్ అందేలా చూసుకోవడానికి EPFO ​​ఇప్పుడు ప్రక్రియను సరళీకృతం చేసింది. 

2. గరిష్ట పెన్షన్ పరిమితి నెలకు రూ. 15,000కి పెంపు :

EPFO గరిష్ట పెన్షన్ పరిమితిని ​​ఇప్పుడు నెలకు రూ. 15,000 కి పెంచింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. పెన్షన్ పరిమితి కారణంగా అధిక జీతాలు పొందినప్పటికీ తక్కువ పెన్షన్ మొత్తాన్ని పొందిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

3. ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి పెన్షన్ :

గతంలో పెన్షన్ విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు కనీస వయస్సు 58 సంవత్సరాలు ఉండేది.  కానీ ఇప్పుడు దీనిని 50 సంవత్సరాలకు తగ్గించారు. దీని అర్థం ఉద్యోగులు ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల నుండి తమ పెన్షన్‌ను పొందడం ప్రారంభించవచ్చు. అయితే, వారు తమ పెన్షన్‌ను ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకుంటే ఆ మొత్తం కొద్దిగా తగ్గవచ్చు.

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..? 

4. పెన్షన్ క్లెయిమ్‌లు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో: 

PFO తన డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను మరింత బలోపేతం చేసింది. ఇప్పుడు, ఫారమ్ ఫైలింగ్, డాక్యుమెంట్ అప్‌లోడ్, ఆమోదంతో సహా అన్ని పెన్షన్ క్లెయిమ్ ప్రక్రియలను EPFO ​​వెబ్‌సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు. గతంలో, పెన్షన్ క్లెయిమ్‌లను ప్రాసెస్ చేయడానికి నెలలు పట్టింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియ కొన్ని వారాల్లో పూర్తవుతుంది.

5. మీరు మీ ఉద్యోగం మారినప్పటికీ పెన్షన్‌లో ఎటువంటి నష్టం ఉండదు:

EPFO పెన్షన్ పోర్టబిలిటీని సరళీకృతం చేసింది. ఇప్పుడు, ఒక ఉద్యోగి ఉద్యోగాలు మారితే, వారి మునుపటి సర్వీస్ ఆటోమెటిగ్గా కొత్త ఉద్యోగ రికార్డుకు యాడ్ అవుతుంది. 

Also Read:  Fertilizer Prices Hike: రబీ సీజన్‎కు ముందే రైతులకు మరో బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న యూరియా, డీఏపీ ధరలు.. !!  

 

