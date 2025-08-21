English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO: EPFO క్లెయిమ్‌ ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుంది? కారణాలు ఇవే..!!

 EPFO: పిఎఫ్ విత్ డ్రా కోసం క్లెయిమ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు రిజెక్ట్ అవుతుంది.  అయితే ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుందన్న కారణాలు చాలామందికి తెలియదు.  మీరిచ్చే వివరాలు పిఎఫ్ఓ వద్ద ఉన్న వివరాలతో కచ్చితంగా మ్యాచ్ అవ్వాలి.  అలాగే ప్రతినెలా కంపెనీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఈ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ లో జమ కావాలి. అలాగే ఎందుకు విత్ డ్రా చేస్తున్నారు అనే సరైన కారణం కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది.  వీటిలో ఏది సరిగ్గా లేకపోయినా క్లైయిమ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవ్వదు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:18 AM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
EPFO: EPFO క్లెయిమ్‌ ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుంది? కారణాలు ఇవే..!!

 EPFO: పిఎఫ్ విత్ డ్రా కోసం క్లెయిమ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు రిజెక్ట్ అవుతుంది.  అయితే ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుందన్న కారణాలు చాలామందికి తెలియదు.  మీరిచ్చే వివరాలు పిఎఫ్ఓ వద్ద ఉన్న వివరాలతో కచ్చితంగా మ్యాచ్ అవ్వాలి.  అలాగే ప్రతినెలా కంపెనీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఈ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ లో జమ కావాలి. అలాగే ఎందుకు విత్ డ్రా చేస్తున్నారు అనే సరైన కారణం కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది.  వీటిలో ఏది సరిగ్గా లేకపోయినా క్లైయిమ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవ్వదు. 

ఈపీఎఫ్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు పూర్తిగా డిజిటల్ గా మారింది. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే క్లెయిమ్ డబ్బులు నేరుగా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో జమవుతుంటాయి. అయితే కొన్నిసార్లు క్లైయిమ్ రిక్వెస్ట్ రిజెక్ట్ అవుతున్నట్లు కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. దీనికి కారణంగా కొన్ని వివరాలు తప్పుడుగా ఉండటమే. ఎలాంటి సందర్భంలో పిఎఫ్ క్లయిమ్ రిజక్ట్  అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పిఎఫ్ చందాదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు.. బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు ఉద్యోగ వివరాలు తప్పుగా ఉన్నా లేదంటే మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా క్లైమ్ రిక్వెస్ట్ రిజక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్లైయిమ్ కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నప్పుడు సమర్పించే వివరాలు ఈపీఎఫ్ డేటా బేస్ లో ఎంటర్ అయిన వివరాలతో కచ్చితంగా మ్యాచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. 

కాబట్టి క్లైయిమ్ రిక్వెస్ట్ సమయంలో పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ నెంబర్,వంటి వివరాలు కరెక్ట్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కంపెనీ నమోదు చేసిన వివరాలు ఈపీఎఫ్ దగ్గర నమోదైన వివరాలు ఒక విధంగా ఉండాలి. అలాగే కంపెనీ లేదా యజమానుల కాంట్రిబ్యూషన్ మిస్ అయిన లేదా ఆలస్యమైనా ఈపీఎఫ్ విత్ డ్రా రిక్వెస్ట్ రిజక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీ పిఎఫ్ అకౌంట్ లో ప్రతినెలా కంపెనీ వంత అమౌంట్ జమ అవుతుందో లేదో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ జమ కానట్లయితే వెంటనే యజమాని నుండి వివరణ తీసుకోవాలి.

Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

 యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఆధార్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తో లింక్ అయి ఉండాలి. ఇది తప్పనిసరి. ఒకవేళ ఆధార్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఏది లింక్ కాకపోయినా విత్ డ్రా రిక్వెస్ట్ రిజెక్ట్ అవుతుంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే ఉద్యోగులు పిఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వివాహ ఖర్చులు, వైద్య ఖర్చులు వంటి వాటికి  మాత్రమే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసే సదుపాయం ఉంటుంది . 

కాబట్టి పిఎఫ్ చందా ఆధారాలు అందరూ క్లైమ్ రిక్వెస్ట్ చేసే ముందు వివరాలన్నీ తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. యుఏఎన్ తో అనుసంధానమైన బ్యాంక్ అకౌంట్ మాత్రమే ఉండాలి. ఒకవేళ మార్చుకోవాలనుకుంటే అప్డేట్ చేసుకోవాలి. పీఎఫ్ విత్ డ్రాకు కూడా  కారణం ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి. 

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

పిఎఫ్ డబ్బులు ఏటీఎం ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని రోజుల క్రితమే ప్రకటించింది. కానీ ఇంకా అది అమల్లోకి రాలేదు. త్వరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ సదుపాయం వినియోగించుకోవాలనుకుంటే పిఎఫ్ అకౌంట్ ఆధార్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ అయి ఉండాలి. ఆధార్ తో లింక్ అయిన ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉండాలి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
EPFO claim rejected reasonswhy PF claim is rejectedEPFO withdrawal rejection causescommon mistakes in PF claimEPFO online claim status rejected

Trending News