  Telugu News
  బిజినెస్
  EPFO Digital Life Certificate: పెన్షనర్లకు ఇంటి నుంచే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్.. ఎలా సబ్‌మిట్ చేయవచ్చో తెలుసా? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే..!!

EPFO Digital Life Certificate: పెన్షనర్లకు ఇంటి నుంచే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్.. ఎలా సబ్‌మిట్ చేయవచ్చో తెలుసా? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే..!!

EPFO Digital Life Certificate: పెన్షన్‌దారులకు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) ఒక కీలకమైన, ఉపయోగకరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్‌ (EPS) కింద పెన్షన్ పొందుతున్న వారు ఇకపై ఇంటి వద్ద నుంచే ఉచితంగా డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC) సమర్పించుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్‌ (IPPB)తో భాగస్వామ్యంలో ఈ కొత్త సేవను అమలులోకి తీసుకొచ్చింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 16, 2026, 09:40 PM IST

EPFO Digital Life Certificate: పెన్షనర్లకు ఇంటి నుంచే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్.. ఎలా సబ్‌మిట్ చేయవచ్చో తెలుసా? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే..!!

EPFO Digital Life Certificate: పెన్షన్‌దారులకు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) ఒక కీలకమైన, ఉపయోగకరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్‌ (EPS) కింద పెన్షన్ పొందుతున్న వారు ఇకపై ఇంటి వద్ద నుంచే ఉచితంగా డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC) సమర్పించుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్‌ (IPPB)తో భాగస్వామ్యంలో ఈ కొత్త సేవను అమలులోకి తీసుకొచ్చింది.

ప్రతి ఏడాది పెన్షన్ కొనసాగాలంటే లైఫ్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, వృద్ధులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, నడవలేని స్థితిలో ఉన్నవారు లేదా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, బయోమెట్రిక్ కేంద్రాలు అందుబాటులో లేని పెన్షనర్లకు ఇది పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు లేదా EPFO కార్యాలయాలకు వెళ్లడం చాలా మందికి శారీరకంగా, మానసికంగా భారంగా మారుతోంది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని EPFO ఈ వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది.

జనవరి 9, 2025న విడుదల చేసిన అధికారిక సర్క్యులర్‌లో EPFO ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొంది. చాలా మంది EPS పెన్షనర్లు టెక్నాలజీపై అవగాహన లేకపోవడం, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు లేని కారణంగా లేదా బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ కేంద్రాలు దూరంగా ఉండటంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపింది. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా, IPPB సహకారంతో డోర్‌స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది.

ఈ సేవలో భాగంగా, పోస్ట్‌మ్యాన్ లేదా డాక్ సేవక్ నేరుగా పెన్షనర్ ఇంటికే వస్తారు. ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ విధానంలో లైఫ్ సర్టిఫికేట్‌ను అక్కడికక్కడే డిజిటల్‌గా సబ్‌మిట్ చేస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు పెన్షనర్ల నుంచి ఎటువంటి ఛార్జీ వసూలు చేయరు. ఈ సేవకు సంబంధించిన ఖర్చును EPFO సెంట్రల్ పెన్షన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ రికార్డ్ సెంటర్ భరిస్తుంది.

హోమ్ విజిట్‌ను ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
పెన్షనర్లు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు IPPB కస్టమర్ కేర్ నంబర్‌కు కాల్ చేసి డోర్‌స్టెప్ సర్వీసును బుక్ చేసుకోవచ్చు. వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత సంబంధిత పోస్ట్‌మ్యాన్ లేదా డాక్ సేవక్‌కు హోమ్ విజిట్ కేటాయిస్తారు. వారు నిర్ణీత తేదీన పెన్షనర్ ఇంటికి వచ్చి డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ప్రక్రియను పూర్తిచేస్తారు. దీంతో పెన్షనర్‌కు బ్యాంకులు లేదా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.

డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏమిటి?
పెన్షన్‌దారు జీవించి ఉన్నారని నిర్ధారించేందుకు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ఉపయోగపడుతుంది. బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు వంటి పెన్షన్ పంపిణీ సంస్థలు ఈ ధృవీకరణ ఆధారంగానే నెలవారీ పెన్షన్‌ను ఖాతాలో జమ చేస్తాయి. పెన్షనర్ మరణించిన తర్వాత తప్పుడు క్లెయిమ్‌లు జరగకుండా నివారించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల ఇది ప్రభుత్వ నిధుల పరిరక్షణకు, అలాగే నిజమైన లబ్ధిదారులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

మొత్తంగా, EPFO తీసుకొచ్చిన ఈ డోర్‌స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవ వృద్ధులు, అసహాయ పెన్షనర్లకు ఎంతో ఊరట కలిగించే నిర్ణయంగా నిలవనుంది. పెన్షన్ ప్రక్రియను మరింత సులభం, పారదర్శకం, ప్రజాహితంగా మార్చే దిశగా ఇది ఒక కీలక అడుగుగా భావించవచ్చు.

