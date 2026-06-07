/EPF e-Nomination: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు చేసే ఆ ఒక్క చిన్న తప్పు.. కుటుంబానికి భారీ నష్టం.. ఈ పని ఇప్పుడే పూర్తి చేయండి..!!

E-Nomination: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ 1952 ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ నిబంధనల ప్రకారం..ఈపీఎఫ్ సభ్యులందరికీ ఇ-నామినేషన్ను తప్పనిసరి చేసింది. చెల్లుబాటు అయ్యే నామినేషన్ ఉండటం వలన, సభ్యుడు మరణించిన సందర్భంలో నామినీకి ఈపీఎఫ్ఓ బెనిఫిట్స్ అందేలా చేస్తుంది. నామినీని జోడించే సౌకర్యం EPFO పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది. PF ఖాతాదారులు తమ ఇంట్లో నుంచే నామినేషన్ కోసం సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇ-నామినేషన్ సకాలంలో ఇ-సంతకం చేస్తేనే.. చెల్లుబాటు అవుతుంది.
మీరు మీ PF ఖాతాకు నామినీని చేర్చి, ఇ-సంతకం పెట్టడం మర్చిపోయినట్లయితే.. ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కానట్లే. దీనివల్ల నిధులు అందుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. EPF ఇ-నామినేషన్ పత్రం ప్రకారం, ఒకవేళ సభ్యుడు మరణిస్తే, కేవలం దాఖలు చేసి, సంతకం చేయని PDF ఇ-నామినేషన్ను ప్రాసెస్ చేయరు.
మీ EPF ఇ-నామినేషన్పై ఇ-సంతకం ఎలా చేయాలి?
EPF ఇ-నామినేషన్ను ధృవీకరించడానికి, సభ్యులు ఇ-సంతకం ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. నామినీ వివరాలను సమర్పించిన తర్వాత ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ తెలుస్తోంది.
దశ 1: EPFO సభ్యుల పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వండి
దశ 2: 'నిర్వహణ' ట్యాబ్కు వెళ్లి, ఆపై 'ఇ-నామినేషన్'ను ఎంచుకోండి.
దశ 3: 'ఇ-సైన్' లింక్పై క్లిక్ చేసి, తదుపరి పేజీలో చెక్బాక్స్ను ఎంచుకోండి.
దశ 4: రెండు ఆధార్ ఆధారిత ప్రమాణీకరణ ఎంపికలలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి.
ఆధార్ సంఖ్య/వర్చువల్ ID (VID)
5వ దశ: మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడిని నమోదు చేసి, వెరిఫై బటన్ను నొక్కండి.
6వ దశ: సభ్యుని ఆధార్ అనుసంధానిత మొబైల్ నంబర్కు ఒక OTP పంపబడుతుంది.
7వ దశ: OTPని ఎంటర్ చేసి, ఆపై సబ్మిట్ బటన్ను నొక్కండి
OTP ధృవీకరించబడిన తర్వాత, నామినేషన్ వివరాలు EPFO డేటాబేస్లో భద్రపరచబడతాయి మరియు ఇ-నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
16-అంకెల ఆధార్ వర్చువల్ ఐడి (VID)ని ఎలా రూపొందించాలి
ఇ-సైనింగ్ కోసం వర్చువల్ ఐడిని ఉపయోగించాలనుకునే సభ్యులు ఈ క్రింది దశలను అనుసరించి UIDAI వెబ్సైట్ నుండి దానిని సృష్టించుకోవచ్చు:
మొదటి దశ: UIDAI వెబ్సైట్ uidai.gov.in ను సందర్శించండి.
దశ 2: ఆధార్ సేవల క్రింద ఉన్న 'వర్చువల్ ఐడి (VID) జనరేటర్' పై క్లిక్ చేయండి
దశ 3: మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ మరియు క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేయండి
దశ 4: 'OTP పంపండి' పై క్లిక్ చేసి, ఆపై నమోదిత మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన OTPని నమోదు చేయండి
5వ దశ: కింది వాటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి:
కొత్త VIDని క్రియేట్ చేసుకోండి / లేదంటే ఉన్న VIDని పొందండి
ఈ దశలన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు 16 అంకెల వర్చువల్ ఐడి వస్తుంది. అయితే సభ్యులు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. వారు ఇప్పటికే ఒక VIDని కలిగి ఉన్నట్లయితే.. ఆ తర్వాత మరొకటి క్రియేట్ చేస్తే.. కొత్త VID మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. కొత్త VID క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు పాత VIDని ఎంటర్ చేస్తే, ఆ VID ఇన్ వ్యాలిడ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది.
EPF నామినేషన్ నియమాలు:
EPF-EPS లకు నామినేషన్ నియమాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. EPF చట్టం ప్రకారం, కుటుంబం అంటే.. పురుష ఉద్యోగులకు , వారి భార్య, పిల్లలు (వివాహితులు లేదా అవివాహితులు), వారిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, కుమారుని వితంతువు, పిల్లలు కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు. మహిళా ఉద్యోగి విషయంలో..అయితే.. ఆమె భర్త, పిల్లలు (వివాహితులు లేదా అవివాహితులు), ఆమెపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, భర్తపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, కొడుకు వితంతువు, పిల్లలు కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు.
EPS అయితే కుటుంబం అంటే ఉద్యోగి భార్య/భర్త, ఉద్యోగి మైనర్ కుమారుడు లేదా కూతురు, దత్తపుత్రుడు లేదా కుమార్తె నామినీగా పరిగణిస్తారు.
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