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  • /EPF e-Nomination: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు చేసే ఆ ఒక్క చిన్న తప్పు.. కుటుంబానికి భారీ నష్టం.. ఈ పని ఇప్పుడే పూర్తి చేయండి..!!

EPF e-Nomination: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు చేసే ఆ ఒక్క చిన్న తప్పు.. కుటుంబానికి భారీ నష్టం.. ఈ పని ఇప్పుడే పూర్తి చేయండి..!!

EPFO E-Nomination Mandatory: మీ కష్టార్జిత ఆస్తులు భవిష్యత్తులో మీ కుటుంబ సభ్యులకు సురక్షితంగా దక్కాలంటే ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో E-Nomination తప్పనిసరి. నామినీ ఎంట్రీ లేనట్లయితే.. క్లెయిమ్ ప్రక్రియలో చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ నామినేషన్ పూర్తి చేస్తే పీఎఫ్ , పెన్షన్ తో పాటు ఇన్సూరెన్స్ ప్రయోజనాలు కూడా త్వరగా పొందే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:10 PM IST
EPF e-Nomination: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు చేసే ఆ ఒక్క చిన్న తప్పు.. కుటుంబానికి భారీ నష్టం.. ఈ పని ఇప్పుడే పూర్తి చేయండి..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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