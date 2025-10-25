English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPFO EDLI Scheme: పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూపాయి లేకున్నా సరే.. రూ. 50వేలు పొందవచ్చు.. ఉద్యోగులకు EPFO భారీ గుడ్ న్యూస్..!!

EPFO EDLI Scheme: పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూపాయి లేకున్నా సరే.. రూ. 50వేలు పొందవచ్చు.. ఉద్యోగులకు EPFO భారీ గుడ్ న్యూస్..!!

EPFO EDLI Scheme: కేంద్ర కార్మిక,  ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ EDLI పథకంలో స్వల్ప మార్పులు చేసింది.  ఒక ఉద్యోగి ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో  మరణిస్తే, వారి కుటుంబానికి రూ. 50,000 బీమా లభిస్తుందని పేర్కొంది. వారి  పీఎఫ్  ఖాతాలో రూపాయి లేకున్నా వారి కుటుంబానికి ఈ ప్రయోజనం అందుతుందని వెల్లడించింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:42 PM IST

EPFO EDLI Scheme: పీఎఫ్ అకౌంట్లో రూపాయి లేకున్నా సరే.. రూ. 50వేలు పొందవచ్చు.. ఉద్యోగులకు EPFO భారీ గుడ్ న్యూస్..!!

EPFO EDLI Scheme: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఈపీఎఫ్ఓ. మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో పైసా లేకున్నా.. నా నామినీకి ఇప్పటికీ రూ. 50వేలు లభిస్తుంది. EPFO ​​(ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) EDLI (ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్)లో అవసరమైన మార్పులు చేసింది. దీని ప్రకారం ఈ పథకం  మునుపటి షరతులు ముగుస్తాయి. EPFO ​​(EPFO బెనిఫిట్స్ 2025)లో ఈ మార్పు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు,  వారి కుటుంబాలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అసలు EDLI పథకం అంటే ఏమిటి? దాని కింద ఎవరు ప్రయోజనాలను పొందుతారు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

ఉద్యోగి డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది EPFO ​ ముఖ్యమైన పథకం. దీని కింద ఉద్యోగి ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మరణిస్తే అతని నామినీ బీమా ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. దీనిలో ఉద్యోగి కుటుంబం లేదా నామినీ ఏకమొత్తం మొత్తాన్ని పొందుతారు. దీని కింద ఉద్యోగి అతని నుండి ఎటువంటి అదనపు డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. EDLI పథకం ఉద్యోగికి రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.7 లక్షల వరకు జీవిత బీమా రక్షణను అందిస్తుంది.

Also Read: EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!   

కార్మిక,  ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం.. ఉద్యోగి ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మరణిస్తే, అతని కుటుంబానికి రూ. 50 వేల బీమా అందించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఉద్యోగి ఖాతాలో డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా, అతని కుటుంబానికి ఇప్పటికీ ఈ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి విధి నిర్వహణలో మరణిస్తే, అతని నామినీకి కూడా రూ. 50,000 పరిహారం లభిస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ ప్రయోజనం కోసం ఉద్యోగి తన ఖాతాలో కనీసం రూ. 50,000 ఉండాలి. అప్పుడే అతనికి బీమా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. EPFOలో సభ్యుడిగా ఉండి, చివరి జీతం కోత జరిగిన ఆరు నెలల్లోపు మరణిస్తే, ఉద్యోగి నామినీ కూడా బీమా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చని కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

ఈ పథకంలో ఒక ముఖ్యమైన, ప్రధానమైన మార్పు చేసింది. దీని ప్రకారం ఒక ఉద్యోగి ఒక సంస్థ మరో సంస్థకు మారియినట్లయితే ఈ రెండు ఉద్యోగాల మధ్య ,  60 రోజుల గ్యాప్ ఉంటే..  అది ఇకపై విరామంగా పరిగణించరు. మీరు రెండు ఉద్యోగాలు చేసి ఉంటే.. వాటిలో దేని మధ్యనైనా 60 రోజులు అంటే రెండు నెలల గ్యాప్ ఉంటే, అప్పుడు అన్ని ఉద్యోగాలు కలిసి సేవలుగా పరిగణిస్తారు. దీనిలో ఉద్యోగి బీమా  పూర్తి ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.

Also Read: EPF vs RD: పెట్టుబడులపై రిస్క్ లేని ఆదాయం కావాలంటే.. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్?

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

