  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPFO EDLI Scheme: PF హోల్డర్లకు రూ.7 లక్షల ఉచిత జీవిత బీమా.. క్లెయిమ్ చేసే ప్రక్రియను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..!!

EPFO EDLI Scheme: PF హోల్డర్లకు రూ.7 లక్షల ఉచిత జీవిత బీమా.. క్లెయిమ్ చేసే ప్రక్రియను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..!!

EDLI Rules: ఒక ఉద్యోగం ఒక సంస్థలో కనీసం ఒక ఏడాది సర్వీస్ పూర్తి చేసి.. ప్రమాదం లేదా అనారోగ్యం కారణంగా మరణించినట్లయితే.. అతినికి లేదా అతని కుటుంబానికి లేదా నామినీకి ఈ బీమా స్కీమ్ ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే EPFO అందిస్తున్న ఈ EDLI Scheme క్లెయిమ్ చేసే ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:35 PM IST

EPFO EDLI Scheme: PF హోల్డర్లకు రూ.7 లక్షల ఉచిత జీవిత బీమా.. క్లెయిమ్ చేసే ప్రక్రియను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..!!

EDLI Rules: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ప్రావిడెండ్ ఫండ్ ఖాతాలు దీర్ఘకాలికంగా ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తున్నాయి. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత అవసరమయ్యే నిధుల కోసం పీఎఫ్ లో జమయ్యే మొత్తం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ అకౌంట్స్ ను ఈపీఎఫ్ఓ నిర్వహిస్తుంది. సాధారణంగా నెలకు కనీసం రూ. 15వేల వేతనం ఉన్న సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే ఉద్యోగికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఉద్యోగి బేసిక్ సాలరీలో 12శాతం ప్రతి నెలా పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. అంతే మొత్తాన్ని కూడా యజమాని తన వాటాగా చెల్లిస్తారు.

అయితే పీఎఫ్ తోపాటు ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా ఉద్యోగులు పెన్షన్, జీవిత బీమా ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. ఈ జీవిత బీమా సౌకర్యాన్నే ఎంప్లాయిస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని పిలుస్తారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఉద్యోగి ఆకస్మాత్తుగా మరణించిన సందర్భంలో ఆయన కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసాకి కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈడీఎల్ఐ స్కీమ్ గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

EDLI పథకం అంటే ఏమిటి?

ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీము 1976లో ప్రారంభమైంది. EPFOలో నమోదు అయిన ప్రతి ఉద్యోగి ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తారు. ఉద్యోగి సహజ మరణం, అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదవశాత్తు మరణించినప్పుడు, అతని లేదా ఆమె నామినీకి ఒకేసారి బీమా మొత్తాన్ని చెల్లించడం ఈ పథకం లక్ష్యం. ఈ బీమా ప్రయోజనం ఉద్యోగికి కంపెనీతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిపి అందిస్తున్న భద్రతగా భావించవచ్చు.

బీమా ఎంత?

ప్రారంభంలో EDLI పథకం కింద గరిష్ట బీమా పరిమితి రూ. 3.60 లక్షలుగా ఉండేది. 2015 సెప్టెంబర్‌లో EPFO ఈ పరిమితిని రూ. 6 లక్షలకు పెంచింది. ఆ తర్వాత దీన్ని 7లక్షలు చేసింది. ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు మరణించినట్లయితే అతని నామినీకి గరిష్టం 7లక్షల వరకు చెల్లిస్తారు.

భీమా కోసం ఉద్యోగి జీతం నుండి ఎంత కట్ అవుతుంది?

ఉద్యోగి జీతం నుంచి ఎలాంటి ప్రీమియం కట్ అవ్వదు. ఈ స్కీమ్ కోసం అవసరమైన మొత్తాన్ని సంస్థనే చెల్లిస్తుంది. ఒక ఉద్యోగి సంస్థలో కనీసం ఏడాది పనిచేసి.. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం, లేదా అనారోగ్య సమస్యతో మరణించినట్లయితే అతని వారి కుటుంబానికి లేదా నామినీకి ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.

కంపెనీ వాటా ఎంత?

ప్రస్తుతం వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతంలో 12 శాతం EPF కోసం కట్ అవుతుంది. యజమాని కూడా సమానంగా 12 శాతం తన వాటాగా చెల్లిస్తాడు. యజమాని చెల్లించే మొత్తాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు. దీనిలో 3.67 శాతం ఈపీఎఫ్ కు , 8.33 శాతం ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ కు కేటాయిస్తారు. అదనంగా EDLI స్కీమ్ కింద 0.50 శాతం వాటాను యజమాని చెల్లించాలి.

ఎలా లెక్కిస్తారు?

EDLI బీమా మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి ఉద్యోగి గత 12 నెలల సగటు నెలవారీ వేతనాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. గరిష్టంగా ఈ జీత పరిమితి రూ. 15,000గా నిర్ణయించారు. ఈ మొత్తాన్ని 30తో గుణిస్తే రూ. 4,50,000 వస్తుంది. దీనికి అదనంగా రూ. 2,50,000 బోనస్ జతచేస్తారు. ఇలా మొత్తం EDLI బీమా విలువ రూ. 7,00,000 అవుతుంది.

Also Read: PF Interest: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఎంత వడ్డీని సంపాదించింది? ఒకే ఒక క్లిక్ తో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!!

EDLI క్లెయిమ్ చేసేందుకు ఏ పత్రాలు అవసరం?

ఉద్యోగి మరణించిన తరువాత EDLI క్లెయిమ్ కోసం నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసుడు అవసరమైన పత్రాలు సమర్పించాలి. ఇందులో ఫారమ్ 5IF, ఉద్యోగి మరణ ధృవీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, చట్టపరమైన వారసత్వ ధృవీకరణ పత్రం, మైనర్ తరపున క్లెయిమ్ అయితే సంరక్షకుడి పత్రాలు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, క్యాన్సిల్ చెక్కు, పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో అవసరం ఉంటుంది.

బీమాను ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి?

EPF సభ్యుడు అకస్మాత్తుగా మరణిస్తే, అతని నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసుడు ఫారమ్ 5IFను పూరించి, మరణ ధృవీకరణ పత్రంతో పాటు సంబంధిత EPFO కార్యాలయానికి సమర్పించాలి. అన్ని వివరాలు సరిగా ఉంటే క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

ఎంత సమయం పడుతుంది?

క్లెయిమ్ దాఖలు చేసిన తర్వాత అధికారులు పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. అన్ని వివరాలు సరైనవని నిర్ధారణ అయినట్లయితే, సుమారు 30 రోజుల్లోపు EDLI బీమా మొత్తాన్ని నామినీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. నామినీ లేకపోతే, చట్టపరమైన వారసుడు ఈ మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.

Also Read: EPFO Major Announcement: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. EDLI స్కీమ్ కు సంబంధించి EPFO కీలక ప్రకటన..!!

 

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

