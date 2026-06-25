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EPFO: EPFO సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ సేవలు బంద్.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..!!

EPFO: ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులకు ఆ సంస్థ కీలక సూచన చేసింది. 3 రోజులపాటు ఈపీఎఫ్ఓ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిపోతున్నట్లు తెలిపింది. పోర్టల్లోని సాంకేతికరమైన అప్ డేట్స్ చేపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి జూన్ 28వ తేదీ వరకు పోర్టల్ కు సంబంధించిన పలు సేవలు నిలిచిపోతాయని సంస్థ వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:31 PM IST
EPFO: EPFO సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ సేవలు బంద్.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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EPFO సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ సేవలు బంద్.. ఎప్పటి నుంచి అంటే.
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