/EPFO Help Desk: PF సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్..పీఎఫ్ విత్ డ్రా, నామినీ, KYC సమస్యలకు ఇక్కడికి వెళ్తే నిమిషాల్లో పరిష్కారం..!!

EPFO Help Desk: పీఎఫ్ కు సంబంధించిన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు ఇక నుంచి సులభంగా పరిష్కారం లభించనుంది. దీనికోసం అధికారులు ప్రత్యేకంగా సహాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈపీఎఫ్ఓ కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించుకునేందుకు సభ్యులు నేరుగా కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
బాలానగర్ పరిధిలోని ప్రశాంత్ నగర్ లో ఉన్న ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయాన్ని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు డైరెక్టుగా సందర్శించడం ద్వారా తమ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా పీఎఫ్ కు సంబంధించిన సమస్యలు ఆన్ లైన్ లోనే పరిష్కరించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అయినప్పటికీ కొన్ని సార్లు సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా లేదా పత్రాల లోపం కారణంగా చాలా ఆలస్యం జరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో ఆఫీసుకు వెళ్లి అక్కడి అధికారుల సహాయంతో సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించుకునే వీలుంటుందను అధికారులు తెలిపారు.
ముఖ్యంగా పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవడం సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాల మారినప్పుడు లేదా అత్యవసరాల కోసం తమ పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకునే సందర్భాల్లో కొన్నిసార్లు సాంకేతిక సమస్యలు ఇబ్బందులు పెడుతుంటాయి. అలాంటి సమస్యలను అధికారులు కార్యాలయంలోనే పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామని వెల్లడించారు. అంతేకాదు నామినీ పేరు ఎంట్రీ లేదా నామినీ పేరు మార్చుకోవడం కూడా చాలా మందికి క్లిష్టంగా మారుతుంది. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు పీఎఫ్ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలంటే నామినీ వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి. అందువల్ల సభ్యులు ముందుగానే తమ అకౌంట్లో నామినీ వివరాలను నమోదు చేయడం లేదా అవసరం అయితే వాటిని అప్ డేట్ చేసుకోవడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక కేవైసీ అప్ డేట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైంది. ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వివరాలు ఈపీఎఫ్ఓ అకౌంట్ తో సరైన విధంగా లింక్ చేసి ఉండాలి. ఈ వివరాలు సరిగ్గా లేనట్లయితే పీఎఫ్ క్లెయిమ్ ప్రక్రియలో ఆలస్యం అవుతుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైన వారు ప్రశాంత్ నగర్ కార్యాలయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ సమస్యలను పరిశీలించి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తామని తెలిపారు. అదేవిధంగా పీఎఫ్ అకౌంట్ కు సంబంధించి ఇతర సమస్యలు కూడా అక్కడ పరిష్కారం అవుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. అకౌంట్ వివరాల్లో పొరపాట్లు, ఓల్డ్ అకౌంట్స్ ను కొత్త అకౌంట్స్ తో లింక్ చేయడం, పెన్షన్ కు సంబంధించిన సందేహాలు వంటి అంశాలపై కూడా సలహాలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. కార్యాలయాన్ని డైరెక్టుగా సందర్శించడం ద్వారా తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించుకునే వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. అవసరమైన సమాచారం కూడా తెలుసుకోవచ్చని అంటున్నారు. అంతేకాదు పీఎఫ్ సభ్యులకు ఎదురయ్యే సమస్యలను త్వరగా పరిష్కారం పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
