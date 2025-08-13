English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO New Guidelines: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త అప్‌డేట్.. ఇకపై UAN క్రియేట్ చేయాలంటే ముఖం చూపించాల్సిందే..!

EPFO New Update: ఇండియన్ స్టాఫింగ్ ఫెడరేషన్ (ISF) దేశవ్యాప్తంగా 130 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలతో సభ్యత్వం కలిగి ఉంది. ఈ సంస్థ ఇటీవల ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఒక కొత్త నియమం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:21 PM IST

EPFO New Rules: ISF (ఇండియన్ స్టాఫింగ్ ఫెడరేషన్) దేశవ్యాప్తంగా 130 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలతో సభ్యత్వం కలిగి ఉంది. ఈ సంస్థ ఇటీవల EPFO (ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) ఒక కొత్త నియమం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ రూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 1, 2025 నుంచి యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) తీసుకోవడానికి ఉమాంగ్ యాప్‌ (UMANG APP)లో ఫేస్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి. ఈ కొత్త నియమం కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వారందరికీ వర్తిస్తుంది. 

* ఈ ఫేస్ అథెంటికేషన్ వల్ల కేవలం రెండు రోజుల్లోనే వెయ్యి మందికి పైగా అభ్యర్థుల ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియ ఆగిపోయిందని ISF తెలిపింది. ఈ నియమం వల్ల జీతాల చెల్లింపు, పీఎఫ్ చెల్లింపులు, ఇతర నిబంధనలు పాటించడంలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. 

* ఇప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగి తమ KYC వివరాలను అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉంది. దీనికి ఫేస్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి చేశారు. కానీ చాలా మంది ఉద్యోగుల వద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల UAN తీసుకోవడానికి సమయం పడుతోంది. దీని వల్ల జీతాలు, పీఎఫ్ చెల్లింపులు ఆలస్యమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలు ముఖ్యంగా చిన్న, మధ్య తరగతి కంపెనీలు (MSME) మరియు ఎక్కువ ఉద్యోగ మార్పిడి జరిగే రంగాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. 

* సర్వర్ సమస్యలు, కెమెరా నాణ్యత, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సమస్యల వల్ల ఫేస్ అథెంటికేషన్  (FAT) విఫలమవుతోంది. దీని కారణంగా UAN జారీలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. EPFO ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆధార్ లింక్, ఫేస్ అథెంటికేషన్ కోసం జూన్ 30, 2025 వరకు గడువు ఇచ్చింది. ఈ నియమాలను సకాలంలో పాటించకపోతే జరిమానాలు విధించే అవకాశం ఉంది. పీఎఫ్ చెల్లింపులు ఆగిపోవచ్చు. ఇది ఉద్యోగులు, కంపెనీలపై ప్రభావం చూపుతుంది. 

ISF చేసిన సూచనలు ఏంటంటే..
ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ISF కొన్ని సూచనలు చేసింది. డిజిటల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రక్రియను సులభతరం చేయాలని, ఫేస్ అథెంటికేషన్ (FAT)  గురించి అవగాహన కల్పించడానికి గడువును పొడిగించాలని సూచించింది. అలాగే కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వారి కోసం UAN తీసుకోవడానికి యజమానులను అనుమతించాలని కోరింది. ఇలా చేస్తే ఉద్యోగులు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా సులభంగా UAN పొందవచ్చని, పీఎఫ్ రిజిస్ట్రేషన్‌లో ఆలస్యం జరగదని ISF అంటోంది.

UAN అంటే ఏంటి..
యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) అంటే EPFO జారీ చేసే 12 అంకెల సంఖ్య. EPFO కింద అకౌంట్ తెరిచే ప్రతి ఉద్యోగికి ఈ నంబర్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఉద్యోగి తన ఉద్యోగం మారినా ఈ UAN నంబర్ మాత్రం మారదు.

