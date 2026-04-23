English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPFO: యాజమాన్యం తప్పులకు ఉద్యోగులను శిక్షించలేరు.. EPFO వాదనను తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు.. పెన్షన్ దారి క్లియర్..!!

EPFO: యాజమాన్యం తప్పులకు ఉద్యోగులను శిక్షించలేరు.. EPFO వాదనను తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు.. పెన్షన్ దారి క్లియర్..!!

EPFO Must Independently Verify Claims: పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత విషయంలో బాంబే హైకోర్టు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ప్రధానంగా శ్రీ కల్లకురి అనే ఉద్యోగి, మరో ఐదుగురు సహోద్యోగులతో కలిసి ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తీరును సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 23, 2026, 06:13 PM IST

EPFO: యాజమాన్యం తప్పులకు ఉద్యోగులను శిక్షించలేరు.. EPFO వాదనను తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు.. పెన్షన్ దారి క్లియర్..!!

EPFO Must Independently Verify Claims: పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత విషయంలో బాంబే హైకోర్టు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ప్రధానంగా శ్రీ కల్లకురి అనే ఉద్యోగి, మరో ఐదుగురు సహోద్యోగులతో కలిసి ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తీరును సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీ కల్లకురి 1980లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్‌గా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించి.. 35 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సర్వీసు తర్వాత 2017లో రిటైర్ అయ్యారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, ఆయన తన వాస్తవ వేతనాల ఆధారంగా అధిక పెన్షన్ పొందేందుకు 2023లో ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే.. EPFO ఆయన దరఖాస్తును తిరస్కరించింది. దానికి వారు చెప్పిన కారణం ఏంటంటే.. మీ యజమాని ఫారం 6A కొన్ని చలాన్లను సమర్పించలేదని పేర్కొంది. 

ఉద్యోగుల తరఫున న్యాయవాది సత్యం సురానా వాదిస్తూ.. ఒక సంస్థలో రికార్డులు భద్రపరచడం, రిటర్న్‌లు దాఖలు చేయడం వంటివి పూర్తిగా యజమాని నియంత్రణలో ఉంటాయని..అందులో ఉద్యోగికి ఎటువంటి పాత్ర ఉండదని పేర్కొన్నారు. దీనిని అంగీకరించిన జస్టిస్ అమిత్ బోర్కర్, యజమాని చేసే రికార్డుల లోపానికి ఉద్యోగిని బాధ్యుడిని చేయడం అన్యాయమని తేల్చి చెప్పారు. పత్రాలను పొందే అధికారం లేని వ్యక్తిపై ఆ భారం మోపడం చట్టవిరుద్ధమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

యజమాని సహకరించనప్పుడు లేదా రికార్డులు ఇవ్వనప్పుడు EPFO అధికారులు తమ బాధ్యత ముగిసిందని భావించకూడదని కోర్టు ఆదేశించింది. అధికారుల వద్ద ఉన్న అంతర్గత వనరులను ఉపయోగించి స్వతంత్ర విచారణ జరపాలని సూచించింది.

ఎలక్ట్రానిక్ డేటా: డిజిటల్ రికార్డులను పరిశీలించడం.
అంతర్గత రికార్డులు: ఫారం 3A, సభ్యుల లెడ్జర్‌లు, పాస్‌బుక్ ఎంట్రీలు,  కాంట్రిబ్యూషన్ హిస్టరీని చెక్ చేయడం.

ఈ పత్రాల ద్వారా ఒక ఉద్యోగి ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారో ఒక స్పష్టమైన చిత్రం లభిస్తుందని కోర్టు పేర్కొంది.

ముఖ్యంగా 2010.. అంతకు ముందు కాలానికి సంబంధించిన పాత రికార్డుల విషయంలో EPFO అధికారులు కచ్చితమైన పత్రాల కోసం పట్టుబట్టడం ఆచరణాత్మకం కాదని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. పదేళ్ల క్రితం నాటి రికార్డులు అన్నీ పరిపూర్ణంగా ఉండకపోవచ్చని, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంతో సంతృప్తి చెందడమే ప్రధాన పరీక్ష కావాలని పేర్కొంది.

EPF చట్టం అనేది ఉద్యోగుల ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశించిన ఒక  సామాజిక భద్రతా చట్టం. ఇలాంటి చట్టాలను అమలు చేసేటప్పుడు అధికారులు సాంకేతిక కారణాలు చూపి ప్రయోజనాలను నిరాకరించకూడదని కోర్టు హెచ్చరించింది. తిరస్కరణ అనేది చివరి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండాలి తప్ప, మొదటి ఫలితంగా ఉండకూడదు అని జస్టిస్ అమిత్ బోర్కర్ స్పష్టం చేశారు.

శ్రీ కల్లకురి కేసులో ఆయన సమర్పించిన ఫారం 3A,  EPF స్టేట్‌మెంట్లు ఆయన అధిక వేతనాలపై కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి, కేవలం యజమాని ఫారం 6A ఇవ్వలేదనే కారణంతో పెన్షన్ ఆపడం  యాంత్రికమైన చర్య అని కోర్టు తప్పుబట్టింది. వెంటనే ఈ ఆరుగురు ఉద్యోగుల అధిక పెన్షన్ క్లెయిమ్‌లను ప్రాసెస్ చేయాలని EPFOను ఆదేశించింది.

యజమాని వైఫల్యాల వల్ల గానీ, EPFO వ్యవస్థలోని లోపాల వల్ల గానీ ఉద్యోగి నష్టపోకూడదన్నదే ఈ తీర్పు సారాంశం. వాస్తవ వేతనాలపై కోతలు విధించి, ఆ నిధులు ప్రభుత్వానికి జమ అయినప్పుడు, పత్రాల సాకుతో పెన్షన్ ఆపడం చట్టబద్ధం కాదని బాంబే హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు.  

...Read More

Trending News