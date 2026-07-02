EPFO online services suspension: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ తన క్లెయిమ్ల ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థను వేగవంతం చేయడం.. విశ్వసనీయత, భద్రతను మెరుగుపరచడానికి, ముందుగా నిర్ణయించిన డేటాబేస్ ఏకీకరణ, సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్లను చేపట్టేందుకు అనేక ఆన్లైన్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. వెబ్సైట్లో తెలిపిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ మార్పు.. సేవల పంపిణీని మెరుగుపరచడం, ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం మెరుగైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందించడం అని పేర్కొంది. ఈ అప్గ్రేడ్లో భాగంగానే ఈపీఎఫ్ఓ తన డేటాబేస్లను ఏకీకృతం చేస్తోంది. క్లెయిమ్ల ప్రాసెసింగ్ కోసం ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్లను అప్గ్రేడ్ చేస్తోంది.
సర్వర్ ఎందుకు డౌన్ ఉందో జర చెప్పండి:
ఈ అంతరాయం జూన్ 26న అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలకు ప్రారంభమై.. జూలై 1న రాత్రి 11:59 గంటల వరకు కొనసాగాల్సి ఉండగా.. జూలై 2న అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలకు సేవలు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయని తెలిపింది. గురువారం ఉదయం కూడా సర్వీస్ అందుబాటులో లేదు. దీంతో కొంతమంది ఈ సమస్యపై సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. షెడ్యూల్ చేసిన డౌన్టైమ్ ముగిసింది.. కానీ EPFO పోర్టల్ ఇప్పటికీ అందుబాటులో లేదు. వేలాది మంది వినియోగదారులు దీనికోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుందో దయచేసి కారణం చెప్పండి.. సర్వీసులు ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతాయో వివరించండి అంటూ ఎక్స్ వేదికగా ఒక వినియోగదారుడు పోస్టు చేశారు.
డౌన్టైమ్ సమయంలో ఆ అవకాశం ఉండదు:
ఈ డౌన్టైమ్ సమయంలో.. పీఎఫ్ సభ్యులతోపాటు యజమానులు మెంబర్ ఇంటర్ఫేస్ లేదా ఎంప్లాయర్ ఇంటర్ఫేస్లోకి లాగిన్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు. దీనివల్ల ఈ పోర్టల్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆన్లైన్ సేవలు నిలిచిపోతాయి. ఇందులో కొత్త ఈపీఎఫ్ క్లెయిమ్లను సమర్పించడం.. క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్.. ఇ-పాస్బుక్ యాక్సెస్, ఎలక్ట్రానిక్ చలాన్-కమ్-రిటర్న్ ఫైలింగ్.. కొత్త ఉద్యోగులకు యూఏఎన్ లింకింగ్ తోపాటు ఇతర డిజిటల్ సేవలు ఉన్నాయి. మైగ్రేషన్ విండోకు ముందు సమర్పించిన క్లెయిమ్లు, సేవలు పునఃప్రారంభమైన తర్వాత ప్రాసెస్ అవుతాయి.
ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్ లైన్ సేవల్లో అంతరాయం:
ఇక ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్ లైన్ సేవల్లో అంతరాయం కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. కేంద్రం 1952 ఫ్రేమ్వర్క్ను భర్తీ చేస్తూ, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పథకం, 2026ను తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ప్రకటించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, పీఎఫ్ ఖాతా నుండి డబ్బు విత్డ్రా చేసుకునే ప్రక్రియను కఠినతరం చేసింది. గతంలో, అవసరాన్ని బట్టి విత్డ్రాలు అనుమతి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో పీఎఫ్ నిధులను కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అది అనారోగ్యం, విద్య , గృహ అవసరాలకు ప్రత్యేక నిబంధనలు తీసుకువస్తోంది. గతంలో, వైద్య అవసరాల కోసం కోరుకున్నన్ని సార్లు పీఎఫ్ విత్డ్రాలు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉండేది. అయితే, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, సంవత్సరానికి ఒకసారి పీఎఫ్ నుండి డబ్బు విత్డ్రా చేసుకున్న తర్వాత, అనారోగ్యం కారణంగా కేవలం ఒక విత్డ్రా మాత్రమే చేసుకోవచ్చు. అయితే, విద్యా అవసరాల కోసం, పీఎఫ్ నిధులను మొత్తం 10 సార్లు వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. గతంలో, ఇల్లు కొనడానికి, భూమి కొనడానికి లేదా ఇంటి అద్దె చెల్లించడానికి పీఎఫ్ విత్డ్రాలు కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే అనుమతి ఉండేది. కొత్త నిబంధనలతో, ఈ పరిమితిని 5 రెట్లకు పెంచారు.
పీఎఫ్ ఖాతాలో కనీసం 25శాతం నిల్వను తప్పనిసరి:
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, పీఎఫ్ ఖాతాలో కనీసం 25శాతం నిల్వను తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి. అంటే.. ఖాతాలోని మొత్తం డబ్బును ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోలేరు. ఈ 25 శాతం లెక్కింపులో ఉద్యోగి వాటా, యజమాని వాటా, వాటిపై వచ్చే వడ్డీని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా, పీఎఫ్ ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుండి కనీసం ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత మాత్రమే డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. కేంద్రం సంస్థలపై కొత్త బాధ్యతలను విధించింది. ఇప్పుడు, 20 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఉన్న ప్రతి సంస్థ తమ ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ ప్రయోజనాలను అందించడం తప్పనిసరి. యజమానులు ఉద్యోగి పీఎఫ్ ఖాతాలో 12 శాతం జమ చేయాలి. ఈ మొత్తాన్ని ఉద్యోగి జీతం నుండి మినహాయించడానికి అనుమతి లేదు. ఒకవేళ యజమాని తన వాటాను ఉద్యోగి జీతం నుండి మినహాయించినట్లు తేలితే, సంబంధిత సంస్థపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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