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వెబ్‌సైట్ డౌన్.. 7 రోజులుగా pf పైసలు రాక జనాల తిప్పలు.. EPFO ఏం చేస్తోంది బాస్?

EPFO online services suspension: ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్ లైన్ సర్వీసులను వాడుకునేవారికి బ్యాడ్ న్యూస్. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కారణంగా గత వారం రోజులుగా సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. ఆన్ లైన్ సేవలు మరికొన్ని రోజులు అందుబాటులో ఉండవని సంస్థ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే 7 రోజులుగా పీఎఫ్ సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో జనాలు తిప్పలు పడుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:36 AM IST
వెబ్‌సైట్ డౌన్.. 7 రోజులుగా pf పైసలు రాక జనాల తిప్పలు.. EPFO ఏం చేస్తోంది బాస్?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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