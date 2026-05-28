/EPFO Pension: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్అలర్ట్.. Pension డబ్బులు రావాలంటే Form 10C తప్పనిసరి.. ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసా?

EPFO Pension: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పొదుపును నిర్వహించే భారత ప్రభుత్వ పథకం. ఈ స్కీములో ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ డబ్బును జమ చేస్తారు. ఉద్యోగి తన జీతంలో నుంచి 12శాతం జమ చేస్తే.. అందులో 8.33శాతం యజమాని జమ చేస్తారు. ఇందులోనుంచి కొంత డబ్బు ఈపీఎస్ స్కీములోకి వెళ్తుంది. మిగిలిన డబ్బు పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. అయితే ఒక ఉద్యోగి ఎక్కువ కాలం అంటే 10ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నట్లయితే.. రిటర్మైంట్ తర్వాత నెలలవారీ పెన్షన్ కు అర్హులు అవుతారు. ఈ పెన్షన్ వారి సర్వీసు కాలం, జీతం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు.
ఈపీఎస్ 1995 పెన్షన్ ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ ఈపీఎస్ 1995 ప్రకారం పెన్షన్ ఒక సులభమైన సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కిస్తారు. పెన్షన్ కు అర్హత గల జీతం × సర్వీసు కాలం ÷ 70 ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి జీతం రూ. 25,000 ఉందనుకుందాం. అతను 35 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసినట్లయితే.. అతని నెలలవారీ పెన్షన్ రూ. 25,000 × 35 ÷ 70 = నెలకు రూ. 12,500 పెన్షన్ అందుకుంటారు. ఒకవేళ సర్వీసు కాలం ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ పెన్షన్ అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
రిటైర్మెంట్ వాయిదా వేసుకునే ఛాన్స్:
ఈపీఎఫ్ రూల్స్ ప్రకారం మీరు పెన్షన్ వెంటనే తీసుకునే బదులుగా మీరు 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు దానిని వాయిదా వేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒక మీరు చెల్లింపును నిలిపివేసి.. ఆ డబ్బుపై 4శాతం వార్షిక వడ్డీ వచ్చేలా కొంత కాలం పాటు ఉంచవచ్చు. అంటే మీకు 60ఏళ్లు వచ్చేంత వరకు. లేదంటే మరో రెండు సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ చెల్లింపును కొనసాగించవచ్చు. దీనివల్ల మీ పెన్షన్ మొత్తం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా మీకు అధిక పదవీ విరమణ పెన్షన్ లభించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఫారం 10సీ అంటే ఏమిటి? ఎందుకంత ముఖ్యం?
ఫారం 10C అనేది వివిధ రకాల పెన్షన్ సంబంధిత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన ఈపీఎఫ్ఓ ఫారం. దీనిని నింపడం ద్వారా మీరు మీ పెన్షన్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.అంతేకాదు స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ పొందవచ్చు. ఉద్యోగం మానేసినా కూడా ఈపీఎఫ్ సభ్యత్వాన్ని కొనసాగించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తికాకముందే ఉద్యోగం మానేసినా లేదా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పెన్షన్ ప్రయోజనాలను పొందాలనుకున్నా ఫారం 10C అవసరం ఉంటుంది.
ఫారం 10C ఎవరు అర్హులు?
10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ కాలం సేవ చేసి రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నవారు. 58 సంవత్సరాల వయస్సు రాకముందే ఉద్యోగం విడిచిపెట్టినవారు. 10 సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసి, 50 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు. 50 నుండి 58 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉండి, తమ పెన్షన్ను విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటున్నవారు. ఒక సభ్యుడు మరణించిన తర్వాత, కుటుంబ సభ్యుడు లేదా నామినీ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునేవారు. వీళ్లంతా ఫారం 10సీకి అర్హులు అవుతారు.
అవసరమైన పత్రాలు ఏమిటి?
ఫారం 10C నింపేటప్పుడు.. మీరు కొన్ని పత్రాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. UAN, ఆధార్, పాన్ నంబర్లు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, క్యాన్సిల్ చెక్ , పుట్టిన తేదీ, రిటైర్మెంట్ తేదీ, తండ్రి/భర్త పేరు, అడ్రస్, అవసరమైతే డెత్ సర్టిఫికేట్ లేదా వారసత్వ ధృవీకరణ పత్రం, పథకం ధృవీకరణ పత్రం కోసం పిల్లల జనన ధృవీకరణ పత్రాలు, 1 రూపాయి రెవెన్యూ స్టాంప్ అవసరం ఉంటుంది.
పన్ను, వడ్డీ ప్రయోజనాలు:
ఈపీఎఫ్ ప్రస్తుతం 8.25శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ స్కీమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. ఒక ఉద్యోగి చేసే రూ. 1.5 లక్షల వరకు వార్షిక వాటా, సెక్షన్ 80సీ కింద పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత ఉంటుంది. కార్పొరేట్ వాటాలు కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. రూ. 2.5 లక్షల వరకు వాటాలపై వచ్చే వడ్డీ పన్ను రహితంగా ఉంటుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ స్కీమ్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఫారం 10సీ ఒక ముఖ్యమైన భాగమని చెప్పాలి. ఇది మీకు పెన్షన్ లేదా స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. భవిష్యత్తులో పెన్షన్ కు సంబంధించిన సమస్యలు రాకుండా.. సరైన సమాచారం పత్రాలతో దీన్ని పూర్తి చేయడం చాలా కీలకమని చెప్పాలి.
