EPFO Pension Nomination Rules: అవివాహిత ఉద్యోగులు ఎవరిని నామినేట్ చేయాలి? EPF రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయ్...?

EPFO Pension Nomination Rules: ఉద్యోగం చేస్తూ పెళ్లి చేసుకోని వారి విషయంలో ఓ సందేహం ఉంటుంది. వివాహితులు అయితే నామినీగా తన భాగస్వామిని ఎంచుకుంటారు. మరి అవివాహితులు ఈపీఎఫ్ లేదా పెన్షన్ లో జమ అయిన డబ్బు ఎవరికి చెందుతున్న ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అవివాహిత ఉద్యోగులు తమ సోదరుడు లేదా సోదరిని నామినీని చేయవచ్చా అనే విషయంపై స్పష్టత లేక అయోమయంలో ఉంటారు. ఇలాంటి సందేహాలకు ఎంప్లాయిూస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ వివరణ ఇచ్చింది.
ఈపీఎఫ్ఓ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
అవివాహిత ఉద్యోగి తన సోదరుడు లేదా సోదరిని నామినీగా ఎంచుకోవచ్చా. అంటే ఈపీఎఫ్ఓ సమాధానం అవుననే చెబుతోంది. కానీ కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది. పీఎఫ్, ఈపీఎస్ రెండింటికీ వేర్వేరు నామినేషన్లు అవసరమని ఈపీఎఫ్ఓ నియమాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 1952 ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి స్కీములోని పేరా 2 జీ ప్రకారం కుటుంబం అనే పదానికి నిర్వచనం ఉంది. పురుష సభ్యుడి విషయంలో భార్య, పిల్లలు, అతనిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు కుటుంబంగా పరిగణిస్తారు. మహిళా ఉద్యోగి విషయంలో భర్త, పిల్లలు, ఆమెపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు, భర్తపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులను కుటుంబంగా లెక్కిస్తారు.
సోదరులు, సోదరీమణుల విషయంలో రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. EPF పథకంలోని పేరా 61(4) ప్రకారం, నామినేషన్ చేసే సమయంలో ఉద్యోగికి కుటుంబం లేకపోతే, అతను లేదా ఆమె సోదరుడు, సోదరి సహా ఎవరినైనా నామినేట్ చేయవచ్చు. అంటే అవివాహితుడిగా ఉండి, పై నిర్వచనం ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులు లేని ఉద్యోగి తన తోబుట్టువును నామినీగా పేర్కొనడానికి అర్హుడే అవుతారు. అయితే, ఉద్యోగి వివాహం చేసుకున్న వెంటనే లేదా కుటుంబం ఏర్పడిన వెంటనే, ముందుగా చేసిన నామినేషన్ ఆటోమెటిగ్గా చెల్లుబాటు కాకుండా పోతుంది. అప్పుడు EPFO నిర్వచించిన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరి పేరుతో కొత్తగా నామినేషన్ చేయడం తప్పనిసరి అవుతుంది.
పెన్షన్కు సంబంధించిన నియమాలు :
పెన్షన్ విషయంలో కూడా EPFO స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్, 1995 లోని పేరా 2(vii) ప్రకారం, కుటుంబం అంటే జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు మాత్రమే. EPSలోని పేరా 16(5)(a) ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి అవివాహితుడిగా ఉండి, జీవించి ఉన్న జీవిత భాగస్వామి లేదా అర్హత కలిగిన పిల్లలు లేకపోతే, అతను తన పెన్షన్ కోసం ఏ వ్యక్తినైనా నామినేట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అదే షరతు వర్తిస్తుంది. ఉద్యోగికి తర్వాత కుటుంబం ఏర్పడితే, ఆ నామినేషన్ రద్దు అవుతుంది.
PF, పెన్షన్కు వేర్వేరు నామినేషన్లు అవసరం:
ఒక ఉద్యోగి అవివాహితుడిగా ఉండి, EPFO నిర్వచనం ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులు లేకపోతే, అతను లేదా ఆమె తమ సోదరుడు లేదా సోదరిని PFకూ, పెన్షన్కూ నామినేట్ చేయవచ్చు. అయితే PFకి ఒక ఫారం, EPSకి మరో ప్రత్యేక నామినేషన్ ఫారం తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. ఈ విషయంలో చిన్న నిర్లక్ష్యం జరిగినా, భవిష్యత్తులో మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఉద్యోగులు తమ వ్యక్తిగత పరిస్థితులు మారిన వెంటనే నామినేషన్ వివరాలను సకాలంలో అప్ డేట్ చేసుకోవాలి. .
