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EPF పెన్షనర్లకు షాక్.. నిలిచిపోయిన పింఛన్లు.. అసలు కారణం ఇదే..!!

EPF Pension: ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్లు నిలిచిపోయాయి. చిన్న మొత్తంలో ప్రతినెలా 27వ తేదీన బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా అందుకునేవారికి జులై నెలాఖరైనా మంజూరు కాలేదు. ఈపీఎఫ్ఓలో కొత్త సాఫ్ట్ వేర్ అప్ డేట్ నేపథ్యంలో ఈ సమస్య నెలకొంది. తెలంగాణలో దాదాపు 4.63లక్షలు, ఏపీలో 3.29లక్షల మంది పెన్షన్ దారులకు పెన్షన్లు నిలిచిపోయాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:46 PM IST
EPF పెన్షనర్లకు షాక్.. నిలిచిపోయిన పింఛన్లు.. అసలు కారణం ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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