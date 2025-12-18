EPFO Pension Rules: ఈపీఎస్ అంటే ఏమిటి? 15ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత ఎంత పెన్షన్ పొందుతారు?.. ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి..? పూర్తి లెక్కలివే..!!

EPF Pension Benefit: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు భవిష్యత్తులో ఆర్ధిక భద్రత కల్పించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే కాదు.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఉద్యోగులకు స్థిర ఆదాయం అందించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈపీఎఫ్ఓ పలు స్కీములను అమలు చేస్తోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఈపీఎఫ్, ఈపీఎస్, ఉద్యోగుల లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీములు ఉన్నాయి.
పీఎఫ్ పై కంపెనీ వాటా ఎంత?
ఈపీఎఫ్ఓ రూల్స్ ప్రకారం.. ఉద్యోగి బేసిక్ సాలరీ, డీఏపై ప్రతినెలా 12శాతం ఉద్యోగి తన వాటాగా చెల్లించాలి. అదే సమయంలో కంపెనీ కూడా ఉద్యోగి జీతంపై నిర్ణీత శాతాన్ని చెల్లిస్తుంది. సంస్థ చెల్లించే మొత్తం మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు. అందులో 3.67శాతం ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. మిగిలిన 8.33 శాతం ఈపీఎస్, బీమా స్కీమ్ కు వెళ్తుంది. ఈ విధంగా ఉద్యోగి భవిష్యత్తుకు పొదుపు, పెన్షన్ తోపాటు బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది.
ఈపీఎస్ ప్రయోజనాలు ఎలా పొందాలి?
ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ పొందాలంటే కొన్ని అర్హతలు, నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.
-ఉద్యోగి ఈపీఎఫ్ సభ్యుడై ఉండాలి.
-కనీసం 10ఏళ్లు ఈపీఎస్ కు చందా చెల్లించాలి
-కనీసం 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
ఉద్యోగి 58 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత పెన్షన్ కు అర్హత ఉంటుంది. అయితే 50ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత తగ్గించిన పెన్షన్ ను పొందే ఛాన్స్ ఉంది. 58ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఉద్యోగి కావాలనుకుంటే ఈపీఎస్ కు చందాను కొనసాగించవచ్చు.
పెన్షన్ ఎలా లెక్కిస్తారు?
ప్రస్తుతం EPS కింద పెన్షన్ లెక్కించడానికి గరిష్ట పెన్షనబుల్ జీతాన్ని రూ.15,000గా నిర్ణయించారు. అంటే.. ఉద్యోగి అసలు జీతం ఎంత ఉన్నా.. పెన్షన్ లెక్కింపులో గరిష్టంగా రూ.15,000నే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. దీని ప్రకారం ఈపీఎస్ కు గరిష్ట నెలవారీ కాంట్రిబ్యూషన్ రూ.1,250గా ఉంటుంది. గరిష్టంగా 35 సంవత్సరాల సర్వీస్ను మాత్రమే పెన్షన్ కోసం పరిగణిస్తారు.
Also Read: EPFO Pension: 2030లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీకు ప్రతీ నెలా ఎంత పెన్షన్ అందుతుందంటే? పూర్తి లెక్కలివే..!!
EPS పెన్షన్ లెక్కింపు కోసం ఒక నిర్దిష్ట సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రం ప్రకారం:
పెన్షన్ = సగటు జీతం × పెన్షనబుల్ సర్వీస్ / 70
ఇక్కడ సగటు జీతం అంటే ఉద్యోగి గత 12 నెలల్లో పొందిన ప్రాథమిక జీతం, డీఏ సగటుగా నిర్ణయిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి పెన్షనబుల్ జీతం రూ.15,000గా ఉండి, 15 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేశాడని అనుకుందాం. అప్పుడు పెన్షన్ = 15,000 × 15 / 70. దీని ప్రకారం అతడికి నెలకు సుమారు రూ.3,214 పెన్షన్ లభిస్తుంది.
సర్వీస్ సంవత్సరాల లెక్కింపులో రౌండింగ్ విధానం కూడా వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఉద్యోగి 14 సంవత్సరాలు 7 నెలలు పనిచేసి ఉంటే, దాన్ని 15 సంవత్సరాలుగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఉద్యోగికి కొంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కనీస పెన్షన్ ఎంత?
ఈపీఎస్ కింద ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని కూడా నిర్ణయించారు. ఒకప్పుడు ఇది రూ.1,000గా ఉండేది. తాజా నిర్ణయాల ప్రకారం కనీస పెన్షన్ రూ.2,500గా అమలులో ఉంది. అలాగే ఉద్యోగి 58 సంవత్సరాల వయస్సుకు ముందే పెన్షన్ తీసుకుంటే, ప్రతి ఏడాదికి 4 శాతం చొప్పున పెన్షన్ తగ్గుతుంది. అదే విధంగా, 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత పెన్షన్ ప్రారంభిస్తే, ప్రతి ఏడాదికి అదనంగా 4 శాతం పెరుగుదలతో మొత్తం 8 శాతం అదనపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
ఉద్యోగి మరణిస్తే..?
ఉద్యోగి మరణించినట్లయితే.. అతని కుటుంబానికి పెన్షన్ భద్రత కల్పిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు ఈ పెన్షన్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు. అలాగే ఉద్యోగంలో ఉన్న సమయంలో వైకల్యం ఏర్పడినా EPS కింద పెన్షన్ సదుపాయం అందుతుంది.
Also Read: EPFO Latest Update: కొత్త ఏడాదిలో ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక అప్ డేట్..!!
పెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి?
ఈపీఎస్ ఫార్ములా నవంబర్ 15 , 1995 తర్వాత వ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది . ఈపీఎస్ నిబంధనల ప్రకారం , ఉద్యోగులు 58 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత మాత్రమే పెన్షన్కు అర్హులు అవుతారు. అయితే , మీరు 58 సంవత్సరాల వయస్సుకు ముందు మీ పెన్షన్ను ఉపసంహరించుకుంటే , మీ పెన్షన్ ప్రతి సంవత్సరం 4 శాతం తగ్గుతుంది . అదేవిధంగా , మీరు 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత మీ పెన్షన్ను ఉపసంహరించుకుంటే , మీరు సాధారణ పెన్షన్ మొత్తం కంటే 8 శాతం ఎక్కువ పొందుతారు .
15 ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత మీరు ఎంత పెన్షన్ పొందుతారు ?
ఒక ఉద్యోగి రిటైర్డ్ అయినా కూడా, పెన్షన్ లెక్కించడానికి గరిష్ట జీతం రూ. 15,000గా పరిగణిస్తారు. ఈపీఎస్ కింద , జీతంతో సంబంధం లేకుండా, కనీస పెన్షన్ రూ. 2,500. గత 11 సంవత్సరాలుగా, కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000. ఇప్పుడు, పెన్షన్ పొందదగిన జీతం రూ. 15,000, సర్వీస్ సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు, మనం ఈ సూత్రాన్ని వర్తింపజేస్తే.. EPS = సగటు జీతం x పెన్షన్ పొందదగిన సర్వీస్ / 70. దీని అర్థం 15 సంవత్సరాల సర్వీస్ కోసం మీ పెన్షన్ రూ. 3,214 అందుతుంది.
సాలరీ అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తే పెన్షన్ మొత్తం ఏమౌతుంది?
పెన్షనర్లు ఇప్పుడు భారతదేశంలోని ఏ బ్యాంకు శాఖ నుండి అయినా తమ పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఈ నియమం జనవరి 1, 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చింది.
10ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉంటే డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చా?
మీరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బును విత్ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది. కానీ మీరుఈపీఎస్ నుండి విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి లేదు. మీకు పెన్షన్ సర్టిఫికేట్ అందుతుంది. ఫారమ్ 10D దాఖలు చేయడం ద్వారా 58 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత దీనిని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు .
మొత్తానికి ఈపీఎఫ్, ఈపీఎస్ స్కీములు ఉద్యోగి ఉద్యోగ జీవితం తర్వాత కూడా ఆర్థిక భద్రతను అందించే కీలక పథకాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి ఈ పథకాల ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకుని, తమ భవిష్యత్తు కోసం వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.