/ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. EPFO 3.0 తో సరికొత్త పెన్షన్ స్కీమ్.. మీ పెన్షన్ మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు..!!

New Pension Scheme: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ ఆర్థిక భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన అడుగు వేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (EPS) కంటే విస్తృతమైన, మరింత సరళమైన కొత్త పింఛను పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రతిపాదిత పథకాన్ని EPFO 3.0 సంస్కరణలలో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఓలా, ఉబెర్, స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలోని సాంప్రదాయ ఉద్యోగులు, గిగ్ వర్కర్లతో పాటు, అధిక జీతాల కారణంగా ప్రస్తుతం EPS ప్రయోజనాల నుండి మినహాయించిన వారిని కూడా చేర్చడం ఈ పథకం ప్రాథమిక లక్ష్యమని తెలుస్తోంది.
ఈ కొత్త పింఛను వ్యవస్థలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం లక్ష్య పదవీ విరమణ మొత్తం. దీని అర్థం.. పదవీ విరమణ తర్వాత తమకు ఎంత డబ్బు అవసరమో ముందుగానే నిర్ణయించుకునే అవకాశం సభ్యులకు ఉంటుంది. ప్రస్తుత వ్యవస్థ అందరికీ ఒకే నియమాలను వర్తింపజేస్తుండగా, కొత్త వ్యవస్థ ప్రతి సభ్యునికి ఒక ప్రత్యేక పింఛను ఖాతాను క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. ఒక సభ్యుడు తమ పదవీ విరమణ లక్ష్యాన్ని నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైన నెలవారీ లేదా వార్షిక విరాళాన్ని సిస్టమ్ ఆటోమెటిగ్గా లెక్కిస్తుంది. ఇది భవిష్యత్తు కోసం మరింత స్పష్టమైన ఆర్థిక ప్రణాళికకు వీలు కల్పిస్తుంది. కొత్త పథకంలో మరో ముఖ్యమైన మార్పు డిజిటల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. సభ్యుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ఆన్లైన్ డాష్బోర్డ్ను అందించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. దీని ద్వారా, ఇప్పటివరకు జమ చేసిన మొత్తం, పెట్టుబడుల ప్రస్తుత విలువ, పదవీ విరమణ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైన సమయం వంటివి నిజ సమయంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
పదవీ విరమణ లక్ష్యాలను మార్చుకునే అవకాశం:
ఉద్యోగాలు మారినా, ఆదాయం పెరిగినా లేదా తగ్గినా సంబంధం లేకుండా, అవసరమైనప్పుడు తమ పదవీ విరమణ లక్ష్యాలను మార్చుకునే అవకాశం కూడా సభ్యులకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, ఉద్యోగులు, యజమానులు మాత్రమే EPF ఖాతాకు విరాళాలు అందిస్తున్నారు. అయితే, కొత్త పింఛను పథకం విరాళాల కోసం మరిన్ని అవకాశాలను అందించాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కార్మికులకు ప్రభుత్వం సహకార విరాళాలను కూడా అందించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. గిగ్ వర్కర్ల విషయంలో, వారికి ఉపాధి కల్పించే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీలు కూడా పింఛను నిధికి తమ వంతు సహకారం అందించవచ్చు. అంతేకాకుండా, సీఎస్ఆర్ నిధులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు (ఎన్జీఓలు), స్వచ్ఛంద సంస్థల వంటి మూడవ పక్షాలు సభ్యుల పింఛను ఖాతాలలో నిధులను జమ చేసేందుకు అనుమతించే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
పీఎఫ్, పింఛను చెల్లింపులు ఒకే UAN కింద:
ఈ పథకంలో ఒకే యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN)కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కంపెనీలు లేదా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లను అనుసంధానించవచ్చు. ప్రస్తుతం, చాలా మంది గిగ్ వర్కర్లు ఒకేసారి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కంపెనీల కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థను అమలు చేస్తే, అన్ని ఉద్యోగాల నుండి వచ్చే పీఎఫ్, పింఛను చెల్లింపులు ఒకే UAN కింద నమోదు చేస్తాయి. దీనివల్ల వివిధ కంపెనీల నుండి అందుకున్న మొత్తాలను ట్రాక్ చేయడం సులభతరం అవుతుంది. ఈ కొత్త పథకం జాతీయ పింఛను వ్యవస్థ (NPS) కంటే ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందించేలా రూపొందించినట్లు కనిపిస్తోంది. NPSలో నిధుల ఉపసంహరణకు కఠినమైన నిబంధనలు ఉండగా, EPFO కొత్త ప్రతిపాదన 55 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత సభ్యులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులను వాడుకోవడానికి అనుమతించడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. అప్పటి వరకు, ఆ ఖాతా సాధారణ పీఎఫ్ ఖాతాగా కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత, సభ్యులు ఆ నిధులను నెలవారీ పింఛనుగా మార్చుకోవాలా లేదా విడతల వారీగా ఉపసంహరించుకోవాలా అని నిర్ణయించుకోవచ్చు.
ఎంత నెలవారీ పింఛను కావాలో ఎంచుకునే ఛాన్స్:
మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, సభ్యులు తమకు ఎంత నెలవారీ పింఛను కావాలో ఎంచుకునే అవకాశం కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఉదాహరణకు, వారు అసలు పెట్టుబడిని అలాగే ఉంచుకుని, దానిపై వచ్చే వడ్డీని తమ నెలవారీ పింఛనుగా పొందవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, వారికి అధిక పింఛను అవసరమైతే, అసలు మూలధనంలో కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతించే ప్రతిపాదనలు అభివృద్ధి చేయబడుతున్నాయి. సభ్యుల అవసరాలు మారిన కొద్దీ భవిష్యత్తులో ఈ ఎంపికలు మారే అవకాశం ఉందని నివేదించబడింది. ఈ కొత్త పథకంలో కుటుంబ భద్రతకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒక సభ్యుడు మరణించిన తర్వాత వారి జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు లేదా అనాథలకు పింఛను ప్రయోజనాలను అందించడానికి ఒక ప్రత్యేక కుటుంబ ప్రయోజన నిధి ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు.
అదేవిధంగా, ఇప్పటికే ఉన్న EPF లేదా GPF ఖాతాల నుండి నిధులను ఈ కొత్త పింఛను పథకానికి బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తే, సభ్యులు పదవీ విరమణ సమయంలో పెద్ద మొత్తాన్ని కూడబెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అధికారుల ప్రకారం, ఈ కొత్త వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసే ప్రక్రియలో సింగపూర్ వంటి దేశాల సామాజిక భద్రతా నమూనాలను కూడా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సామాజిక భద్రతపై కోడ్ను అమలు చేయడం ద్వారా, గిగ్ , ప్లాట్ఫామ్ కార్మికులను మొదటిసారిగా ఒక సమగ్ర సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ ప్రాథమిక లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ పథకాన్ని ఏ సంస్థలు అమలు చేస్తాయి, ఇది అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. తుది నిబంధనలు ఏమిటి అనే విషయాలపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనలు చేయలేదు. ఈ ప్రతిపాదనలు ఇంకా చర్చల దశలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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