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ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. EPFO 3.0 తో సరికొత్త పెన్షన్ స్కీమ్.. మీ పెన్షన్ మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు..!!

EPFO Pension: ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఉద్యోగుల పింఛను పథకంకు ప్రత్యామ్నాయంగా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కొత్త, మరింత సరళమైన పింఛను పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. EPFO ​​3.0 సంస్కరణలలో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ ప్రతిపాదిత పథకంలో ఉద్యోగులు, గిగ్ వర్కర్లు ఇద్దరినీ చేర్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పదవీ విరమణ తర్వాత తాము ఎంత పింఛను పొందాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటును సభ్యులకు కల్పించే విషయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:10 PM IST
ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. EPFO 3.0 తో సరికొత్త పెన్షన్ స్కీమ్.. మీ పెన్షన్ మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. EPFO 3.0 తో సరికొత్త పెన్షన్ స్కీమ్.. మీ పెన్షన్ మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు..!!
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