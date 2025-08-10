EPFO: UAN నంబర్ లేకపోయినా డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..! ఎలాగో తెలుసా..?

PF Withdrawal: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పీఎఫ్ (PF) డబ్బును ఉపసంహరించుకోవాలనుకుంటే UAN నంబర్ తప్పనిసరి. ఈ పరిస్థితిలో UAN (యూనైటెడ్ అథెంటికేషన్ నంబర్) నంబర్ లేకుండా PF డబ్బును ఎలా ఉపసంహరించుకోవాలో వివరంగా చూద్దాం.
మీరు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నుండి PF (ప్రావిడెంట్ ఫండ్) డబ్బు పొందాలనుకుంటే, మీకు UAN నంబర్ ఉండాలి. మీకు ఆ నంబర్ లేకపోతే.. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోలేరు. మీ PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోలేరు. కానీ దానికి ఒక మార్గం ఉంది.
అవును.. మీ దగ్గర UAN నంబర్ లేకపోయినా, మీ PF డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. నిజం ఏమిటంటే.. మీ దగ్గర UAN నంబర్ లేకపోయినా మీరు మీ PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో వివరంగా చూద్దాం.
మీరు EPFO వెబ్సైట్ ద్వారా PF డబ్బును విత్ డ్రా చేయాలనుకుంటే, UAN తప్పనిసరి. అయితే, మీరు నేరుగా EPFO కార్యాలయానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా UAN నంబర్ లేకుండానే PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అందువల్ల, UAN నంబర్ లేకుండా డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి, మీకు ఫారమ్ 19, ఫారమ్ 10C, రద్దు చేయబడిన చెక్కు, పాస్బుక్ కాపీ మొదలైన అనేక పత్రాల కాపీలు అవసరం. దీనితో పాటు మీ గుర్తింపు, సేవా వ్యవధిని నిర్ధారించడానికి మీరు పనిచేస్తున్న కంపెనీ నుండి ఒక లేఖను కూడా సమర్పించడం అవసరం.
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మంత్రిత్వ శాఖ వెబ్సైట్ నుండి PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం కంటే EPFO కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా PF డబ్బు విత్ డ్రాకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. EPFO కార్యాలయం నుండి PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి కనీసం 2 వారాలు పడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, పేరు మొదలైన వాటిలో ఏవైనా వ్యత్యాసాలు, స్పెల్లింగ్ లోపాలు ఉంటే, అదనపు ఆలస్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మీ పత్రాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసిన తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకోండి.
UAN లేకుండా ఆఫ్లైన్లో PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి మీకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, మీ PAN లేదా ఆధార్ నంబర్ను ఉపయోగించి EPFO వెబ్సైట్లో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం ఇప్పటికీ అవసరమే.
Also Read: Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ కొత్త ప్రోమో వీడియో..రెండు హౌస్లు, రెండు డోస్లు..బిగ్బాసే ఉండడు!
Also Read: Honey Trap: 80 ఏళ్ల ముసలోడితో నలుగురు కత్తిలాంటి అమ్మాయిలు..దర్జాగా రూ.8 కోట్లు లేపేశారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook