English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPFO Rule: పీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎవరికీ తెలియని నిజాలు.. ఇలా చేస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు..!!

EPFO Rule: పీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎవరికీ తెలియని నిజాలు.. ఇలా చేస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు..!!

EPFO Rule Voluntary Provident Fund Contribution Limit Pension Scheme: ఈపీఎఫ్ లో 12శాతానికి కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఉద్యోగి స్వచ్ఛందంగా జమ చేసుకోవచ్చు. కానీ కంపెనీ మాత్రం చట్టబద్ధ పరిమితి వరకు మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. రూ. 15,000 కంటే ఎక్కువ జీతంపై పీఎఫ్ తగ్గించాలంటే APFC లేదా RPFC అనుమతి అవసరం ఉంటుంది. అధిక డిపాజిట్ దీర్ఘకాల రిటైర్మెంట్ కార్పస్‌ను పెంచుతుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!
5
Gold Rate Today
Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!
Plastic surgery: సమంత నుండి రష్మిక మందన్నా వరకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న టాప్-10 హీరోయిన్స్ వీళ్లే..!
10
Samantha Plastic Surgery
Plastic surgery: సమంత నుండి రష్మిక మందన్నా వరకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న టాప్-10 హీరోయిన్స్ వీళ్లే..!
Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!
10
Google Most Searched
Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!
Railway Station: 36 ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌.. 20 ఎంట్రీ గేట్లతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ రైల్వేస్టేషన్‌.. భారత్‌, చైనా, యూఎస్‌ కాదు..!
7
world busiest railway station
Railway Station: 36 ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌.. 20 ఎంట్రీ గేట్లతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ రైల్వేస్టేషన్‌.. భారత్‌, చైనా, యూఎస్‌ కాదు..!
EPFO Rule: పీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎవరికీ తెలియని నిజాలు.. ఇలా చేస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు..!!

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO Rule: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్..ఈఫీఎఫ్ఓ అనేది ఒక సేవింగ్ స్కీమ్ మాత్రమే కాదు.. ఉద్యోగ జీవితానంతర కాలంలో ఆర్థిక భద్రతను అందించే ఒక కీలక ఆధారం. ఉద్యోగులు సాధారణంగా తమ జీతంలో 12శాతం ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తప్పనిసరి అని వారికి తెలుసు. అయితే.. అదే నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే సమయంలోనే అదనంగా మరింత మొత్తాన్ని జమ చేయవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు. ఈఫీఎఫ్ఓ ఈ విషయంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను అందించింది. ప్రత్యేకించి పదవీ విరమణ నిధిని వేగంగా పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

12శాతం అనేది గరిష్టం కాదు:

చాలామందిలో ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే...ఈపీఎఫ్ఓ కాంట్రిబ్యూషన్ కేవలం 12శాతం వరకు మాత్రమే పరిమితమని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి ఉద్యోగి తన అభీష్టానుసారం ఇంత కంటే ఎక్కవు మొత్తాన్ని EPF ఖాతాలో డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని వాలంటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ VPF అంటారు. అంటే.. మీరెంత ఎక్కువ డబ్బు చెల్లిస్తే... మీ రిటైర్మెంట్ కోసం పెరిగే వడ్డీ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇది భారీ మొత్తంలో పింఛన్ కార్పస్‌ను నిర్మించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

ఉద్యోగదాత మాత్రం 12శాతం వరకు మాత్రమే:

అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏంటంటే.. ఉద్యోగి స్వచ్ఛందంగా 12శాతం కంటే ఎక్కువ చెల్లించినా, కంపెనీ మాత్రం చట్టబద్ధమైన 12శాతానికి మాత్రమే చెల్లిస్తుంది. మీ అదనపు కాంట్రిబ్యూషన్‌కు కంపెనీ నుంచి ఎటువంటి మ్యాచ్ జరిగేది కాదు. ఈ అదనపు డిపాజిట్ పూర్తిగా ఉద్యోగి జేబు నుంచే వస్తుంది అని గుర్తుంచుకోవాలి.

Also Read: EPF-PPF OR NPS: ఏది బెస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్..? ఎందులో ఎక్కువ రాబడిని పొందవచ్చు..??

రూ. 15,000 వేతన పరిమితి .. ప్రత్యేక ప్రక్రియ అవసరం:

ప్రస్తుతం పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్‌ను లెక్కించే ప్రాథమిక వేతన పరిమితి రూ. 15,000గా నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే . ఈ లిమిట్ మించి వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులు తమ మొత్తం అసలు జీతంపై పీఎఫ్ తగ్గించాలనుకుంటే, కేవలం అభ్యర్థన ఇవ్వడం సరిపోదు. EPF నిబంధనల్లోని పేరా 26(6) ప్రకారం, ఈ ప్రక్రియ కోసం ఉద్యోగి అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (APFC) లేదా ప్రాంతీయ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (RPFC) నుండి అధికారికంగా అనుమతి పొందాలి. అనుమతి లభించిన తర్వాతనే మొత్తం జీతంపై పీఎఫ్ కట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో అకౌంట్ వివరాలు, లెక్కలు, క్లెయిమ్ ప్రక్రియల్లో ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు తీసుకున్న జాగ్రత్త చర్యగా చెప్పవచ్చు.

మీరు ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో అదనంగా డిపాజిట్ చేయాలనుకునేవారికి అది వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలపరచడంతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో రిటైర్మెంట్ కార్పస్‌ను సృష్టించుకునే మార్గాన్ని కూడా వేగవంతం చేస్తుంది. సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ..ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నట్లయితే.. రిటైర్మెంట్ ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవు.

Also Read: Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

EPFO Rulevoluntary provident fund contribution limit pension schemeVoluntary Provident FundEPFEPFO

Trending News