EPFO Rule: పీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎవరికీ తెలియని నిజాలు.. ఇలా చేస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు..!!

EPFO Rule: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్..ఈఫీఎఫ్ఓ అనేది ఒక సేవింగ్ స్కీమ్ మాత్రమే కాదు.. ఉద్యోగ జీవితానంతర కాలంలో ఆర్థిక భద్రతను అందించే ఒక కీలక ఆధారం. ఉద్యోగులు సాధారణంగా తమ జీతంలో 12శాతం ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తప్పనిసరి అని వారికి తెలుసు. అయితే.. అదే నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే సమయంలోనే అదనంగా మరింత మొత్తాన్ని జమ చేయవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు. ఈఫీఎఫ్ఓ ఈ విషయంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను అందించింది. ప్రత్యేకించి పదవీ విరమణ నిధిని వేగంగా పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
12శాతం అనేది గరిష్టం కాదు:
చాలామందిలో ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే...ఈపీఎఫ్ఓ కాంట్రిబ్యూషన్ కేవలం 12శాతం వరకు మాత్రమే పరిమితమని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి ఉద్యోగి తన అభీష్టానుసారం ఇంత కంటే ఎక్కవు మొత్తాన్ని EPF ఖాతాలో డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని వాలంటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ VPF అంటారు. అంటే.. మీరెంత ఎక్కువ డబ్బు చెల్లిస్తే... మీ రిటైర్మెంట్ కోసం పెరిగే వడ్డీ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇది భారీ మొత్తంలో పింఛన్ కార్పస్ను నిర్మించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
ఉద్యోగదాత మాత్రం 12శాతం వరకు మాత్రమే:
అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏంటంటే.. ఉద్యోగి స్వచ్ఛందంగా 12శాతం కంటే ఎక్కువ చెల్లించినా, కంపెనీ మాత్రం చట్టబద్ధమైన 12శాతానికి మాత్రమే చెల్లిస్తుంది. మీ అదనపు కాంట్రిబ్యూషన్కు కంపెనీ నుంచి ఎటువంటి మ్యాచ్ జరిగేది కాదు. ఈ అదనపు డిపాజిట్ పూర్తిగా ఉద్యోగి జేబు నుంచే వస్తుంది అని గుర్తుంచుకోవాలి.
రూ. 15,000 వేతన పరిమితి .. ప్రత్యేక ప్రక్రియ అవసరం:
ప్రస్తుతం పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ను లెక్కించే ప్రాథమిక వేతన పరిమితి రూ. 15,000గా నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే . ఈ లిమిట్ మించి వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులు తమ మొత్తం అసలు జీతంపై పీఎఫ్ తగ్గించాలనుకుంటే, కేవలం అభ్యర్థన ఇవ్వడం సరిపోదు. EPF నిబంధనల్లోని పేరా 26(6) ప్రకారం, ఈ ప్రక్రియ కోసం ఉద్యోగి అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (APFC) లేదా ప్రాంతీయ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (RPFC) నుండి అధికారికంగా అనుమతి పొందాలి. అనుమతి లభించిన తర్వాతనే మొత్తం జీతంపై పీఎఫ్ కట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో అకౌంట్ వివరాలు, లెక్కలు, క్లెయిమ్ ప్రక్రియల్లో ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు తీసుకున్న జాగ్రత్త చర్యగా చెప్పవచ్చు.
మీరు ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో అదనంగా డిపాజిట్ చేయాలనుకునేవారికి అది వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలపరచడంతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో రిటైర్మెంట్ కార్పస్ను సృష్టించుకునే మార్గాన్ని కూడా వేగవంతం చేస్తుంది. సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ..ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నట్లయితే.. రిటైర్మెంట్ ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవు.
