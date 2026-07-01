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పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు EPFO ఆన్‌లైన్ సేవలు బంద్..!!

EPFO: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకు అలర్ట్. నేటి నుంచి పున ప్రారంభం కావాల్సిన ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్ లైన్ సేవలు .. టెక్నికల్ అప్ గ్రేడ్  కారణంగా జులై 2 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.  అప్పటి వరకు పీఎఫ్ క్లెయిమ్స్, పాస్ బుక్ డౌన్ లోడ్ లో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:09 PM IST
పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు EPFO ఆన్‌లైన్ సేవలు బంద్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు EPFO ఆన్‌లైన్ సేవలు బంద్..!!
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