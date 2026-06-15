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EPFO: ఈపీఎఫ్‌ఓకు Telangana High Court Big shock.. రూ. 25 కోట్ల రికవరీ నోటీసు కొట్టివేత.. అసలు ఏం జరిగిందంటే..!!

EPFO High Court verdict: పదవి విరమణ తర్వాత మెరుగైన జీవన కోసం ఉద్యోగులు తమ సర్వీసు కాలమంతా పిఎఫ్ సొమ్మును పొదుపు చేస్తుంటారు.  రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే భారీ మొత్తంతో ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా జీవనం  కొనసాగుతుందని భావిస్తుంటారు.  అయితే ఇలాగే పొదుపు చేసుకున్న పీఎఫ్ డబ్బులు అందుకున్న ఓ ఉద్యోగి  ఆ డబ్బును తిరిగి ఇచ్చేయాలని ఈపీఎఫ్ నోటీసు ఇచ్చింది.  దీనిపై ఆ ఉద్యోగి కోర్టుకు వెళ్ళగా.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 15, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:27 PM IST
EPFO: ఈపీఎఫ్‌ఓకు Telangana High Court Big shock.. రూ. 25 కోట్ల రికవరీ నోటీసు కొట్టివేత.. అసలు ఏం జరిగిందంటే..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఈపీఎఫ్‌ఓకు Telangana High Court Big shock.. రూ. 25 కోట్ల రికవరీ నోటీసు కొట్టివేత
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