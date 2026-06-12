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EPFO Updates: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. PF ఖాతా ఉంటే రూ. 7 లక్షలు ఫ్రీ.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?

EPFO Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి అనేక స్కీములను అమలు చేస్తోంది అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనది 7 లక్షల రూపాయల వరకు అందించే ఉచిత బీమా సౌకర్యం. ఎంప్లాయ్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీం కింద అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఈ స్కీం కింద ఉద్యోగులకు ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించకుండానే బీమా సౌకర్యం లభిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా ఉద్యోగి చనిపోయినట్లయితే వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఏడు లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు లభిస్తాయి తద్వారా వారికి ఆర్థిక వెసులుబాటు లభిస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:11 AM IST
EPFO Updates: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. PF ఖాతా ఉంటే రూ. 7 లక్షలు ఫ్రీ.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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