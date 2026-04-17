EPFO: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. 2026లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ పెన్షన్ ఎంతో మీరే ఇలా లెక్కేసుకోండి..!!

EPFO: రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా అని ఆందోళన చెందుతున్నారా. మీరు 2026లో రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నట్లయితే.. ఈపీఎఫ్ఓ మీకు ఈపీఎస్ స్కీమ్ కింద నెలకు ఎంత పెన్షన్ ఇస్తుంది.. దాని పూర్తి లెక్కలు చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 17, 2026, 11:02 AM IST

EPFO: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసేవారిలో ఉండే అతిపెద్ద ఆందోళన.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా అని. అయితే ఈపీఎఫ్ఓ అందుకు ఈపీఎస్ స్కీమ్ కింద రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆసరాగా ఉండేందుకు పెన్షన్ అందిస్తోంది. అయితే మీ జీతం నుంచి పీఎఫ్ కట్ చేస్తే ఈపీఎఫ్ఓ ఉద్యోగి పెన్షన్ స్కీమ్ ఈ టెన్షన్ ను చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. 

మీ పీఎఫ్ డబ్బులు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తాయి?
సాధారణంగా మీ మూల వేతనం (Basic Salary + DA) నుండి 12శాతం పీఎఫ్ కట్ అవుతుంది. అంతే మొత్తాన్ని మీ కంపెనీ   కూడా జమ చేస్తుంది. అయితే కంపెనీ జమ చేసే 12 శాతంలో:

3.67శాతం మీ ఈపీఎఫ్ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది (ఇది రిటైర్మెంట్ తర్వాత వడ్డీతో సహా ఒకేసారి వస్తుంది).

8.33శాతం మీ ఈపీఎస్ (పెన్షన్ పథకం) ఖాతాలోకి వెళ్తుంది. ఇదే మీకు ముసలితనంలో నెలనెలా పెన్షన్ ఇస్తుంది.

పెన్షన్ రావాలంటే ఉండాల్సిన కనీస అర్హతలివే:

-మీరు EPFOలో సభ్యుడిగా ఉండాలి.

-కనీసం 10 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసి ఉండాలి (వేర్వేరు కంపెనీల్లో చేసినా పర్వాలేదు, కానీ UAN ఒకటే ఉండాలి).

-58 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత పూర్తి పెన్షన్ పొందవచ్చు. (కావాలనుకుంటే 50 ఏళ్ల నుండే ముందస్తు పెన్షన్ తీసుకోవచ్చు, కానీ తక్కువ మొత్తం వస్తుంది).

మీ పెన్షన్ మీరే లెక్కించుకోండి :
పెన్షన్ లెక్కించడానికి మీరు ఏ నిపుణుడి దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సింపుల్ ఫార్ములాతో మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు:

 నెలవారీ పెన్షన్  =  సగటు జీతం* సర్వీస్ కాలం 
70

ఇక్కడ ప్రభుత్వం విధించిన ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. పెన్షన్ లెక్కల కోసం గరిష్ట జీత పరిమితిని ప్రస్తుతం  రూ. 15,000 గా నిర్ణయించారు. అంటే మీ జీతం రూ. 50,000 ఉన్నా, లెక్కల్లో మాత్రం రూ. 15,000 మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

ఒక ఉదాహరణతో చూద్దాం:
ఒక ఉద్యోగి 2026లో రిటైర్ అవుతున్నారనుకుందాం. ఆయన మొత్తం 30 ఏళ్ల పాటు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేశారు.

సగటు జీతం:రూ. 15,000 (పరిమితి ప్రకారం)

సర్వీస్ కాలం: 30 ఏళ్లు

లెక్క:   15,000 * 30  / 70 = రూ. 6,428 

అంటే ఆ ఉద్యోగికి ప్రతి నెలా సుమారు రూ. 6,428 పెన్షన్ జీవితాంతం అందుతుంది. ఒకవేళ సర్వీస్ 20 ఏళ్లు ఉంటే సుమారు రూ. 4,285 వస్తుంది.

2026లో రిటైర్ అయ్యే వారికి అదనపు బెనిఫిట్:
మీరు ఒకే కంపెనీలో లేదా పీఎఫ్ మారని సర్వీసులో 20 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటే, మీకు 2 ఏళ్ల వెయిటేజీ  అదనంగా కలుస్తుంది. అంటే మీ సర్వీస్ 30 ఏళ్లు అయితే, లెక్కించేటప్పుడు 32 ఏళ్లుగా తీసుకుంటారు. దీనివల్ల పెన్షన్ మొత్తం పెరుగుతుంది.

కనీస పెన్షన్ ఎంత?
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ. 1,000 గా ఉంది. దీన్ని పెంచాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఈ పరిమితిని పెంచితే, పెన్షన్ దారులకు మరిన్ని నిధులు అందుతాయి.

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

