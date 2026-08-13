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ఈపీఎఫ్ఓ హయ్యర్ పెన్షన్ అప్ డేట్.. తెలంగాణ నుంచే అత్యధిక దరఖాస్తులు.. ప్రస్తుతం ప్రాసెసింగ్ పరిస్థితి ఏంటి?

EPS 95 Pension:  95 హయర్ పెన్షన్ దారులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పెన్షన్ పెంపుదల కోసం హయ్యర్ పెన్షన్ ఆప్షన్ కు సంబంధించి 15.24 లక్షల దరఖాస్తులు ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కు లభించాయి. సుప్రీంకోర్టు 2022 వ సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ నెలలో ఇచ్చిన తీర్పుకు ఆధారంగా అర్హులైన సభ్యులకు అవకాశం కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 13, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:30 PM IST
ఈపీఎఫ్ఓ హయ్యర్ పెన్షన్ అప్ డేట్.. తెలంగాణ నుంచే అత్యధిక దరఖాస్తులు.. ప్రస్తుతం ప్రాసెసింగ్ పరిస్థితి ఏంటి?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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