/ఈపీఎఫ్ఓ హయ్యర్ పెన్షన్ అప్ డేట్.. తెలంగాణ నుంచే అత్యధిక దరఖాస్తులు.. ప్రస్తుతం ప్రాసెసింగ్ పరిస్థితి ఏంటి?

EPS 95 Pension: ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ దారులు సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పెన్షన్ పెంపుదల కోసం హయ్యర్ పెన్షన్ ఆప్షన్ కు సంబంధించిన 15.24 లక్షల దరఖాస్తులు ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కు లభించాయి. సుప్రీంకోర్టు 2022వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో ఇచ్చిన తీర్పుకు ఆధారంగా అర్హులైన సభ్యులకు అవకాశం కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈపీఎస్ 95 అధిక పెన్షన్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా, యజమాని వాటాగా మూల వేతనంలో 8.33శాతం ఈపీఎఫ్లో జమ అవుతుంది. అధిక పెన్షన్ను ఎంచుకున్న వారి పెన్షన్ వాటా నుండి కొంత మొత్తం మినహాయింస్తుంది. ఈ అధిక పెన్షన్ పథకంలో చేరిన వారు, గత 60 నెలల వారి సగటు పెన్షన్ అర్హత వేతనం ఆధారంగా పెన్షన్ పొందుతారు. ఈ లెక్కింపు ఆధారంగా, అర్హులైన సభ్యులు పదవీ విరమణ తర్వాత తమ పెన్షన్లో గణనీయమైన పెరుగుదలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా, పది సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న సభ్యులు 58 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి ఈ పెన్షన్ పథకానికి అర్హులవుతారు.
అయితే, నవంబర్ 4, 2022న, అర్హులైన సభ్యులకు అధిక పెన్షన్ను ఎంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఒక తీర్పును జారీ చేసింది. ఈ దిశగా, EPFO ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు అందిన దరఖాస్తులను సమీక్షించి, పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈలోగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న EPFO కార్యాలయాలలో, హైదరాబాద్ జోన్కు అత్యధికంగా 1,65,331 దరఖాస్తులు అందాయి. ముంబైలోని బాంద్రా జోన్ 1,26,444 దరఖాస్తులతో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.
ఎన్ని దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి...
ఈ అధిక పింఛనుకు సంబంధించిన ప్రస్తుత పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే, ఆగస్టు 5వ తేదీ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 1,595 అధిక పింఛను దరఖాస్తులు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని EPFO నివేదించింది. వీటిలో, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లలో అత్యధికంగా ఒక్కో రాష్ట్రంలో 3,000కు పైగా దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. మరోవైపు, ఢిల్లీలో 1,300కు పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా, తెలంగాణలో కేవలం 501 కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈలోగా, EPF అధికారులు దరఖాస్తుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, ఈ ప్రక్రియ కింద పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు అధిక పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు అధిక పెన్షన్ల కోసం గతంలో పలుమార్లు నిరసనలు చేపట్టారు.
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