  • EPS 95 Pension Hike: పోరుబాట పట్టిన ఉద్యోగులు..ఈపీఎస్ పెన్షన్ 7 రెట్లు పెంపు?! ఫైనల్‌గా ఎంత రావొచ్చు?

EPS 95 Pension Hike Update: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 81 లక్షల మంది EPS-95 పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ఒక కీలక పరిణామం తెరపైకి వచ్చింది. తమ కనీస పెన్షన్‌ను ఏకంగా 7 రెట్లు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెన్షనర్లు మరోసారి పోరాట బాట పట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న సమాచారం, పెన్షనర్ల ఆందోళనల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:07 PM IST

ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా నెలకు రూ.1,000 పెన్షన్ ఏమాత్రం సరిపోదని నిరసిస్తూ, పెన్షనర్లు తమ గొంతు వినిపిస్తున్నారు.

మార్చి 9 (నిన్న) నుండి ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద మూడు రోజుల పాటు సాగే నిరసన కార్యక్రమాన్ని పెన్షనర్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేట్ ఫ్యాక్టరీలు, మీడియా సంస్థల మాజీ ఉద్యోగులు ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములయ్యారు. 30-35 ఏళ్లు విరాళాలు అందించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం సగటున కేవలం రూ.1,171 మాత్రమే పెన్షన్ వస్తోందని వారు వాపోతున్నారు.

ప్రధాన డిమాండ్లు ఏమిటి?
EPS-95 జాతీయ పోరాట కమిటీ ప్రభుత్వం ముందు ఉంచిన ప్రధాన కోరికలు ఇవే. ప్రస్తుతమున్న రూ.1,000 ని రూ.7,500 కు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కరువు భత్యం (DA), ఉచిత వైద్య సదుపాయం కల్పించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నవంబర్ 4, 2022 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అర్హులైన వారందరికీ అధిక పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నారు.

పెన్షన్ నిధిని నిర్వహించడంపై ప్రభుత్వం తన పరిమితులను వివరిస్తోంది. పెన్షన్ నిధిలో బీమా అకౌంటింగ్ లోటు ఉందని, అకస్మాత్తుగా పెన్షన్ మొత్తాన్ని భారీగా పెంచడం ఆర్థికంగా భారమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం గరిష్ట జీత పరిమితి రూ.15,000పై లెక్కలు కడుతున్నారు. దీనిని పెంచితే తప్ప పెన్షన్ పెరగడం కష్టమని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది.

పెన్షన్ ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది? 
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నిరసనలు, ఒత్తిడిని గమనిస్తే పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఒక మధ్యేమార్గాన్ని అన్వేషించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత కనీస పెన్షన్ రూ.1,000 ఉండగా.. దాన్ని రూ.7,500 వరకు పెంచాలంటూ ఉద్యోగులు పోరుబాట పట్టారు. అయితే నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. కనీస పెన్షన్ రూ.2,500 నుంచి రూ.3,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

పెన్షనర్లు కోరుతున్నట్లుగా 7 రెట్లు పెంపు వెంటనే జరగడం కష్టమైనప్పటికీ, కనీస పెన్షన్‌ను రూ.3,000 వరకు పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మార్చి 11న ముగిసే ఈ నిరసనల తర్వాత ప్రభుత్వం నుండి ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వెలువడుతుందేమో చూడాలి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFOEPFO Pension HikeEPFO Newspension hikeEPFO Latest Update

