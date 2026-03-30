English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPS-95 Latest Update: EPFO పెన్షన్ దారులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇకపై పూర్తి జీతంపైనే పెన్షన్ లెక్కింపు? కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే?

Centre Clarifies on EPS-95 Pension Hike: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ జీవితానికి భరోసానిచ్చే ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ EPS-95  విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన పంథాను స్పష్టం చేసింది. పెన్షన్‌ను వాస్తవ మూల వేతనంతో (Actual Basic Salary) ఎటువంటి పరిమితి లేకుండా ముడిపెట్టాలన్న డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ప్రస్తుతానికి తోసిపుచ్చింది. 2026 మార్చి 30న లోక్‌సభలో ఎంపీ గిరిధారి యాదవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:11 PM IST

Trending Photos

Centre Clarifies on EPS-95 Pension Hike: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ జీవితానికి భరోసానిచ్చే ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ EPS-95  విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన పంథాను స్పష్టం చేసింది. పెన్షన్‌ను వాస్తవ మూల వేతనంతో (Actual Basic Salary) ఎటువంటి పరిమితి లేకుండా ముడిపెట్టాలన్న డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ప్రస్తుతానికి తోసిపుచ్చింది. 2026 మార్చి 30న లోక్‌సభలో ఎంపీ గిరిధారి యాదవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రూ.15,000 సీలింగ్ పాలిటిక్స్:
ప్రస్తుతం ఈపీఎస్ పెన్షన్ లెక్కింపునకు గరిష్ట వేతన పరిమితి రూ. 15,000 గా ఉంది. దీనివల్ల లక్షల్లో జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులకు కూడా రిటైర్మెంట్ తర్వాత చాలా తక్కువ పెన్షన్ వస్తోంది. ఈ పరిమితిని తొలగించి.. ఉద్యోగి పొందే వాస్తవ జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ నిర్ణయించే ప్రణాళిక ఏదైనా ఉందా అని ఎంపీ ప్రశ్నించగా.. అటువంటి ప్రతిపాదన ఏదీ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వద్ద లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

2014 నిబంధనలే కఠినం:
2014 సెప్టెంబర్ 1 నుండి నిబంధనలను ప్రభుత్వం మరింత కఠినతరం చేసినట్లు మంత్రి గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో చేరే సమయంలో ఎవరి జీతం అయితే రూ. 15,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటుందో, వారు మాత్రమే ఈపీఎస్ సభ్యులుగా చేరడానికి అర్హులు. 2014కు ముందు చేరిన వారికి అధిక జీతంతో వాటా చెల్లించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొత్తగా చేరే వారికి మాత్రం ఈ సీలింగ్ వర్తిస్తుందని ఆయన వివరించారు.

పెన్షన్ ఎందుకు పెరగడం లేదు?
ఈపీఎస్-1995 అనేది ఒక  నిర్వచించిన వాటా కలిగిన పథకమని మంత్రి వివరించారు. ఈ నిధికి నిధులు రెండు మార్గాల ద్వారా అందుతాయి:

యజమాని వాటా: ఉద్యోగి జీతం నుండి 8.33% యజమాని చెల్లిస్తారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం: 1.16% వాటాను ప్రభుత్వం భరిస్తుంది.
అయితే, ఈ ప్రభుత్వ వాటా కేవలం రూ. 15,000 జీతానికి మాత్రమే పరిమితం కావడంతో, పెన్షన్లు వాస్తవ జీతాలతో పూర్తిగా ముడిపడి ఉండటం లేదని ప్రభుత్వం సాకుగా చూపుతోంది.

నిరసన గళం.. రూ. 1,000 తో బతుకుడెలా?
మరోవైపు కార్మిక సంఘాలు, పెన్షనర్ల సంఘాలు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. 2014 నుండి ఇప్పటికీ కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000 గానే ఉండటంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. నేటి ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ఈ మొత్తం నెలకు కనీసం మందుల ఖర్చుకు కూడా సరిపోదని వారు వాపోతున్నారు. కనీస పెన్షన్‌ను రూ. 7,500 నుండి రూ. 9,000 కు పెంచాలని, దానికి కరువు భత్యం కూడా జత చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

సామాజిక భద్రతా కోడ్-2020 అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, పెన్షన్ లెక్కింపు పద్ధతిలో మార్పులు చేయకపోవడం ఉద్యోగ వర్గాలను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. నిధులపై భారం పడుతుందనే కారణంతో ప్రభుత్వం పెన్షన్ పెంపుపై వెనకడుగు వేస్తుండగా, లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు మాత్రం తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు.  

...Read More

EPFOeps 95pension hikeMansukh MandaviyaCentral government

Trending News