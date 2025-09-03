English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pension Hike: ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు త్వరలోనే భారీ శుభవార్త.. మినిమం పెన్షన్ వెయ్యి నుంచి 9వేలకు పెంచే ఛాన్స్..!!

EPS 95 Pension Hike Demand: ఈపీఎస్ 95 పింఛన్ దారులు తమ మినిమం పెన్షన్ ను వెయ్యి రూపాయల నుంచి 7,500వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనిపై మోదీ ప్రభుత్వ త్వరలోనే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా అనేది తేలిపోనుంది. నిజానికి కేంద్రం సుదీర్ఘంగా  ఈవిషయంపై ఆలోచనలు చేస్తోంది. ప్రతి బడ్జెట్లోనూ దీనిపై చర్చ నడించింది. అయినా కూడా పెన్షన్ పెరగలేదు. ఇప్పుడైనా పెరుగుతుందన్న ఆశ పెన్షనర్ దారుల్లో ఉంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:59 PM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
IAS Smita Sabharwal: జీవితంలో మరో మైలురాయి దాటిన స్మితా సబర్వాల్.. భర్తతో కలిసి సంబరాలు
8
Smita Sabharwal
IAS Smita Sabharwal: జీవితంలో మరో మైలురాయి దాటిన స్మితా సబర్వాల్.. భర్తతో కలిసి సంబరాలు
Pension Hike: ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు త్వరలోనే భారీ శుభవార్త.. మినిమం పెన్షన్ వెయ్యి నుంచి 9వేలకు పెంచే ఛాన్స్..!!

EPS 95 Pension Hike: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ దారులు ఎన్నో ఏళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  మినిమం పెన్షన్‌ను రూ 1,000 నుండి కనీసం రూ. 7,500 వరకు పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న పెన్షన్ తో జీవనం కొనసాగించడం చాలా కష్టంగా ఉందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ఔషధ వ్యయాలు, గృహావసరాలు తీరడంలేదని పెన్షనర్లు పలుమార్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్  త్వరలోనే ఒక సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందన్న వార్తలు జోరుగా  వినిపిస్తున్నాయి. నిజానికి, మినిమం పెన్షన్ పెంపు అంశం అనేది కొత్తది కాదు. ప్రతి బడ్జెట్ ముందు ఈ అంశంచర్చకు వస్తుంది. పెన్షనర్ల సంఘాలు పలు మార్లు నిరసనలు కూడా  చేపట్టాయి. 2018లోనూ 2020లోనూ పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలే జరిగాయి. అయినా, ఇప్పటి వరకు మినిమం పెన్షన్ రూ.1,000 వద్దే కొనసాగుతోంది.

ఇటీవలి కాలంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను పెన్షనర్ల సంఘాలు కలసి తమ డిమాండ్లను తెలియజేశాయి. అంతేకాదు ఈ అంశంపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ కూడా ఏర్పడి పరిస్థితులను సమీక్షించింది. కమిటీ స్పష్టంగా మినిమం పెన్షన్ పెంచాల్సిన అవసరముందని, పెన్షనర్ల సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది.

ప్రస్తుతం పెన్షనర్ల ప్రధాన డిమాండ్ మినిమం పెన్షన్‌ను రూ7,500 చేయడం సబబే అని చెప్పింది. అయితే కొన్ని సంఘాలు ఆ మొత్తాన్ని రూ. 9,000కి పెంచాలని కూడా కోరుతున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్న ప్రతిపాదనల్లో, కనీసం రూ. 3,000 వరకు పెంచే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. 

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

పెన్షనర్లు చెబుతున్న ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే  రూ. 1,000తో ఈ రోజుల్లో ఎలా జీవించగలమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అద్దె ఇళ్లు, కూరగాయల ధరలు, వైద్య ఖర్చులు, విద్యుత్ బిల్లులు అన్నీ పెరిగిపోయాయి. ఒకప్పుడు రూ. 1,000తో చిన్నచిన్న అవసరాలు తీరేవి కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు అది అసలు సరిపడదని వారు చెబుతున్నారు. అందుకే తమ డిమాండ్ నెరవేరే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని పెన్షనర్ల సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా, మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు ఆందోళనలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 8వ పే కమిషన్ తరహాలోనే ఈపీఎస్ 95 విషయంలో కూడా కేంద్రం ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం మినిమం పెన్షన్ పెంచితే, దేశవ్యాప్తంగా 65 లక్షలకుపైగా పెన్షనర్లకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్  త్వరలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది. అయితే పెన్షనర్లు మాత్రం ఈ సారి తప్పకుండా ఒక సానుకూల ఫలితం వస్తుందనే ఆశతో ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. 

Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
eps 95 pension newsEPS 95 minimum pension hike 2025EPS 95 pensioners demand latest updateEPS pensioners 7500 hike newsEPS 95 pension decision by Modi govt

Trending News