/EPS Pension Benefits: మీరు 10ఏళ్లు ఉద్యోగం చేయకపోయినా పెన్షన్ పొందవచ్చు.. EPS పెన్షన్ కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!

EPS Pension Benefits: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ కు సంబంధించిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ ఈపీఎస్ 1995 ఉద్యోగులకు చాలా కీలకమైందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇది కేవలం రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ స్కీమ్ గానే కాకుండా ఉద్యోగులకు, వారి కుటుంబానికి ఒక సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్కీములో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉదాహరణకు ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ఒక ఉద్యోగి కనీసం 10ఏళ్లు సర్వీసు పూర్తి చేస్తే వారికి 58ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ కు అర్హులు అవుతారు. సభ్యులు 50ఏళ్ల వయస్సు నుంచే ముందస్తు రిటైర్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సాధారణ రిటైర్మెంట్ వయస్సు కంటే ముందే పెన్షన్ తీసుకుంటున్నందున.. దాని మొత్తం అనేది తగ్గుతుంది. అయితే ఉద్యోగ సమయంలో శాశ్వత, పూర్తి వైకల్యం సంభవించినట్లయితే పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ మాదిరిగా 10ఏళ్ల కనీస సర్వీసు కాలం ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఈపీఎఫ్ డిపాజిట్లలో డబ్బు ఎవరికి అందుతుందో నిర్ణయించడంలో నామినీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈపీఎస్ ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా చట్టపరమైన అర్హత ప్రమాణాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈపీఎస్ పెన్షన్ ప్రయోజనాలు సాధారణంగా కేవలం నామినేషన్ల ఆధారంగా కాకుండా స్కీమ్ లో పేర్కొన్న అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులకు సమానంగా పంచుతుంది. ఉద్యోగ సమయంలో రికార్డులు సరిగ్గా అప్ డేట్ చేయని పక్షంలో ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు సమస్యలు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. అయితే చాలా సందర్భాల్లో ఉద్యోగులు ఈపీఎస్ సభ్యత్వం, సర్వీస్ రికార్డులు, కాంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు లేదా ఉద్యోగాలు మారినప్పుడు ట్రాన్స్ ఫర్ రికార్డుల్లో తప్పులు ఉంటాయి. పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్, కేవైసీకి సంబంధించిన తప్పులు కూడా పెన్షన్ క్లెయిమ్ ఆలస్యం అవ్వడానికి కారణాలవుతాయి.
ఇక ఫారం 11లో అందించిన సమాచారంలో లేదా అర్హతను నిర్ధారించడంలో తప్పుల కారణంగా ఉద్యోగులు పొరపాటున ఈపీఎస్ నుంచి మినహాయించే అవకాశం ఉంటుంది. పెన్షన్ క్లెయిమ్ చేసే సమయంలో ఈ సమస్యలు వస్తుంటాయి. సర్వీస్ హిస్టరీ సరిగ్గా లేకపోవడం కూడా మరో సమస్యగా మారుతుంది. పలుమార్లు ఉద్యోగాలు మారిన ఉద్యోగులకు విలీనం కానీ సర్వీస్ రికార్డులు, అసంపూర్ణ బదిలీలు, వారి కాంట్రిబ్యూషన్ హిస్టరీలో వ్యత్యాసాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అంశాలు పెన్షన్ ప్రాసెసింగ్, వెరిఫికేషన్స్ ను మరింత ఆలస్యం చేస్తాయి.
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