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EPS Pension Benefits: మీరు 10ఏళ్లు ఉద్యోగం చేయకపోయినా పెన్షన్ పొందవచ్చు.. EPS పెన్షన్ కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!

EPS Pension Benefits: ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ ఈపీఎస్ ఎన్నో బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. కానీ ఈ ప్రయోజనాల గురించి చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే అవగాహన ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ కింద సభ్యులు 50ఏళ్ల వయస్సు నుంచే ముందస్తు పెన్షన్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అంతేకాదు 10ఏళ్లు ఉద్యోగం చేయకపోయినా పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఈ ఈపీఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:40 AM IST
EPS Pension Benefits: మీరు 10ఏళ్లు ఉద్యోగం చేయకపోయినా పెన్షన్ పొందవచ్చు.. EPS పెన్షన్ కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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