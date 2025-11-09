English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPS Pension: మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా? 15 ఏళ్లు పనిచేస్తే మీకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో తెలుసా? ఇలా తెలుసుకోండి..!!

EPS Pension: మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా? 15 ఏళ్లు పనిచేస్తే మీకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో తెలుసా? ఇలా తెలుసుకోండి..!!

EPS Pension Calculation: మీరు 15 సంవత్సరాలు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తుంటే, మీరు EPFO ద్వారా పెన్షన్‌కు అర్హులు అవుతారు. పెన్షన్ లెక్కింపులు మీ సహకారాలు, సర్వీస్ పొడవుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. EPFO మీ సగటు జీతం, సర్వీస్ సంవత్సరాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే ప్రత్యేక సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. పెన్షన్‌కు అర్హత సాధించడానికి కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ అవసరం. మీరు 15ఏళ్లు పనిచేస్తే మీకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 9, 2025, 08:43 AM IST

EPS Pension: మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా? 15 ఏళ్లు పనిచేస్తే మీకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో తెలుసా? ఇలా తెలుసుకోండి..!!

EPS Pension Calculation: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ప్రతి ఒకరికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు వచ్చే జీతంతోపాటు కంపెనీ కూడా కొంత మొత్తాన్ని ఈపీఎఫ్ లో జమ చేస్తుంది. ఇలా మీరు 10ఏళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేసినట్లయితే మీరు పెన్షన్ కు అర్హులవుతారు. ఈ పెన్షన్ ఈపీఎఫ్ ఈఫీఎస్ కింద అందిస్తుంది. ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు పీఎఫ్ తగ్గింపును పొందుతారు. ఈ సహకారాన్ని ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ చెల్లిస్తారు. పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, మీరు 58 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత EPS కింద మీ పెన్షన్‌ను పొందడం ప్రారంభించే నిధిని మీరు అందుకుంటారు.

EPFO (ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్) EPS పథకం ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత క్రమం తప్పకుండా నెలవారీ పెన్షన్ అందించడానికి రూపొందించింది. మీరు 15 సంవత్సరాలు పనిచేసినప్పుడు మీ PF తీసివేస్తే మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? తెలుసుకుందాం.

ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం అంటే ఏమిటి?

ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం నవంబర్ 16, 1995న ప్రారంభించింది. ఇది భారత ప్రభుత్వం సామాజిక భద్రతా చొరవ, ఇది ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్, ఇతర నిబంధనల చట్టం, 1952 కింద అమలు చేసింది. ఈ పథకం పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు, వైకల్యం విషయంలో లేదా మరణం విషయంలో వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది.

Also Read: Business Ideas: కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్‌ నుంచి నేర్చుకోదగ్గ బిజినెస్ ఐడియా.. ఈ పంటతో సక్సెస్ ఫార్ములా.. మీరు కూడా ఇలా మొదలు పెట్టండి..!!

ఈ పెన్షన్ పథకం EPFO ​​సభ్యులుగా ఉండి, EPS ఖాతాకు విరాళాలు అందించిన ఉద్యోగులకు పెన్షన్ అందిస్తుంది. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత, పెన్షన్ నామినీకి చెల్లించడం కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగులు EPS ఖాతాకు విరాళాలు చెల్లించరు. యజమాని సహకారం ఉద్యోగి జీతంలో 8.33శాతం (ప్రాథమిక + డియర్‌నెస్ అలవెన్స్). ఈ పథకం కింద పెన్షన్ 58 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

EPS పెన్షన్ లెక్కింపు .

15 సంవత్సరాల సర్వీస్‌కు EPF పెన్షన్‌ను ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కిస్తుంది: నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షన్ పొందదగిన జీతం × పెన్షన్ పొందదగిన సర్వీస్) / 70.

పెన్షన్ పొందదగిన గరిష్ట జీతం నెలకు రూ. 15,000 సర్వీస్ 15 సంవత్సరాలు అని అనుకుందాం, అప్పుడు లెక్కింపు ఇలా ఉంటుంది.

పెన్షన్ పొందే జీతం = రూ.15,000

పెన్షన్ పొందే సర్వీస్ = 15 సంవత్సరాలు

నెలవారీ పెన్షన్ = (రూ.15,000 × 15) / 70

నెలవారీ పెన్షన్ = రూ. 225,000 / 70

నెలవారీ పెన్షన్ ≈ నెలకు రూ. 3,214

మీకు ఎక్కువ సర్వీస్ కాలం ఉంటే, మీకు ఎక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుంది. మీ సర్వీస్ పీరియడ్ ఆధారంగా మీరు దీనిని లెక్కించవచ్చు.

Also Read:  Business Ideas: ఫామ్ హౌజ్ లో పచ్చ బంగారం పండిస్తున్న గులాబీ బాస్.. మీరూ ఈ పంట సాగు చేస్తే పసిడి లాభాలు పొందినట్లే..!!

 

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

EPS Pension CalculationEPS Pensionprivate job pensionEPFO calculationEmployee Pension Scheme

