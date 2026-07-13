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తెలంగాణ వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా రూ. 668 కోట్ల బడ్జెట్‌తో 7 సరికొత్త ESI ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం.. ఎక్కడెక్కడంటే?

ESIC Mega Project: దేశంలోని సంఘటిత, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సామాజిక భద్రతతోపాటు  ఆరోగ్య సంరక్షణ దిశగా కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 53లక్షల మది ఈఎస్ఐ లబ్దిదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా రూ. 668కోట్లతో 7 ప్రాతిష్టాత్మక ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రాజెక్టులను రేపు ( జులై 14వ తేదీ మంగళవారం)తెలంగాణ వేదికగా ప్రారంభించనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:01 AM IST
తెలంగాణ వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా రూ. 668 కోట్ల బడ్జెట్‌తో 7 సరికొత్త ESI ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం.. ఎక్కడెక్కడంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా రూ. 668 కోట్ల బడ్జెట్‌తో 7 సరికొత్త ESI ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం.. ఎక్కడెక్కడంటే?
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