ESIC Mega Project: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా కార్మికుల సంక్షేమానికి కొత్త ఊపునివ్వనుంది. జులై 14వ తేదీన కేంద్ర కార్మిక ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా.. హైదరాబాద్ లోని సనత్ నగర్ ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా రూ. 668 కోట్ల వ్యయంతో 7 ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 53 లక్షల మంది ఈఎస్ఐ లబ్ధిదారులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో ఉన్న సనత్నగర్ ఈఎస్ఐసి ఆసుపత్రి ఈ ప్రధాన కార్యక్రమానికి ముఖ్య కేంద్రంగా ఉంటుంది.
రూ.211.13 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించిన కొత్త ఓపీడీ విభాగాన్ని స్వయంగా ప్రారంభించడంతో పాటు, మిగిలిన ఆరు ప్రాజెక్టులను కూడా ఇక్కడి నుంచే వర్చువల్గా దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే కూడా పాల్గొననున్నారు. దేశ ప్రగతిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నిర్మాణ రంగ కార్మికులను మాండవియ ఈ వేదికపై సత్కరించనున్నారు. ఈఎస్ఐ లబ్ధిదారులకు నగదు ప్రయోజనాలు కూడా అందనున్నాయి.
తెలంగాణ కార్మికులకు వరం... సనత్నగర్లో కొత్త ఓపీడీ:
హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్ ఈఎస్ఐసి వైద్య కళాశాల, ఆసుపత్రిలో 43,611.04 చదరపు మీటర్ల విశాలమైన ప్రాంగణంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ కొత్త ఓపీడీ విభాగాన్ని నిర్మించారు. ఇది జనరల్ మెడిసిన్, ఈఎన్టీ, డెంటల్, గైనకాలజీ, కంటి చికిత్స, ఆర్థోపెడిక్స్, సైకియాట్రీ, చర్మ వ్యాధులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ సర్జరీ, ఆయుష్ విభాగాలకు ఒకేచోట ఓపీడీ సేవలను అందిస్తుంది. ఇందులో ఫిజియోథెరపీ, రేడియాలజీ, యోగా కేంద్రం, 180 జనరల్ బెడ్లు (మూడు 60-పడకల వార్డులు), 25 ఐసీయూ బెడ్లు, 20 ఎన్ఐసీయూ బెడ్లు, మెడికల్ షాప్, క్లినికల్ లెక్చర్ థియేటర్ వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ కొత్త విభాగం ద్వారా, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోని 12,30,183 మంది బీమా చందాదారులకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమగ్ర వైద్య సేవలు అందిస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా... 1975 మార్చి 30న ప్రారంభమైన ఈ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి, మొదట్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రెండు నగరాలకే (హైదరాబాద్-సికింద్రాబాద్) పరిమితమైంది. కానీ కాలక్రమేణా దాని సేవలు విస్తరించాయి. ఇప్పుడు, ఈఎస్ఐసి 2.0 సంస్కరణల కింద, ఈ పథకాన్ని తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో అమలు చేశారు. దీని ద్వారా, రాష్ట్రంలో మొత్తం 19,15,700 మంది బీమా చందాదారులు, సాంఘిక భద్రత కింద 74,32,916 మంది లబ్ధిదారులు నాణ్యమైన వైద్య సేవలను పొందుతున్నారు.
2. ఆంధ్రప్రదేశ్: రాజమండ్రి ఈఎస్ఐసి ఆసుపత్రి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమండ్రి.. దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్న 131,190 మంది బీమాదారులకు, సుమారు 252,717 మంది లబ్ధిదారులకు అత్యాధునిక సేవలను అందిస్తుంది. అధిక సంఖ్యలో ఉన్న రోగులను నిర్వహించడానికి, ఇందులో 26 ప్రత్యేక ఔట్పేషెంట్ (OPD) గదులు, మూడు అత్యాధునిక మాడ్యులర్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి.
3. అస్సాం: బెల్టోలా ఈఎస్ఐసి ఆసుపత్రి
ఈశాన్య భారతదేశంలో రవాణా, వైద్య రంగంలో ఇది ఒక మైలురాయి. అస్సాం, మేఘాలయలోని 47 జిల్లాలను, త్రిపుర, మిజోరం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని 41 జిల్లాలను ఈ ఆసుపత్రి కవర్ చేస్తుంది. ఈ ఆధునిక 200 పడకల ఆసుపత్రి ద్వారా 3.42 లక్షల మంది బీమాదారులు సుమారు 13.27 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు.
4. తమిళనాడు: శ్రీపెరుంబుదూర్ ఈఎస్ఐసి ఆసుపత్రి
భారతదేశంలో ఒక ప్రధాన ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా మారిన శ్రీపెరుంబుదూర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని కార్మికుల కోసం ఈ 100 పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. అత్యవసర విభాగం, ప్రసూతి గది, ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసియు ఎక్స్-రే ల్యాబ్తో కూడిన ఈ ఆసుపత్రి, కాంచీపురం తిరువళ్లూరు జిల్లాల్లోని 5.5 లక్షల మంది కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
5. గుజరాత్: సురేంద్రనగర్ ఈఎస్ఐ డిస్పెన్సరీ- బ్రాంచ్ ఆఫీస్
సురేంద్రనగర్ జిల్లాలో 9,192 మంది బీమా ఉద్యోగులకు, వారిపై ఆధారపడిన వారికి ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, వైద్య సంప్రదింపులు, మందుల పంపిణీ, ఈఎస్ఐసి సామాజిక భద్రతా సేవలను ఒకే చోట అందించడానికి ఈ సమీకృత కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈఎస్ఐసి మెగా ప్రాజెక్ట్: రాజస్థాన్: కోటా, భవానీ మండి ఈఎస్ఐ కేంద్రం
పారిశ్రామిక కార్మికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వైద్యశాల, 1,500కు పైగా యజమానులకు చెందిన 75,000 మంది బీమా కల్పించిన ఉద్యోగులకు వారిపై ఆధారపడిన వారికి వైద్య సేవలను అందిస్తుంది.
భవానీ మండి: రాజస్థాన్లోని ప్రముఖ వస్త్ర పరిశ్రమలో కార్మికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వైద్యశాల ద్వారా 27,715 మంది బీమా కల్పించిన వ్యక్తులు, 1.07 లక్షలకు పైగా వారిపై ఆధారపడిన వారు ప్రయోజనం పొందుతారు.
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