Dr Subhash Chandra: 'నేను తీసుకున్న రుణం సున్నా..' సోషల్ మీడియా ప్రచారానికి సుభాష్ చంద్ర లెక్కలతో కౌంటర్..!

Dr Subhash Chandra: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, మాజీ ఎంపీ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర వ్యక్తిగత దివాలా, ఎన్సీఎల్టీ (NCLT) సెటిల్మెంట్ ఆర్డర్కు సంబంధించి ఆయన కార్యాలయం అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. గత మూడు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో #PaiseVapasKaro హ్యాష్ట్యాగ్లతో తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతున్న ఈ నేపథ్యంలో వాస్తవాలను తెలియజేయడానికి పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రుణాలు & పర్సనల్ గ్యారెంటీల వివరాలు:
1.డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర స్వయంగా తీసుకున్న రుణం: రూ.0 (సున్నా).
2. a) మొత్తం సంతకం చేసిన వ్యక్తిగత గ్యారెంటీలు: రూ.22 వేల కోట్లు
b) రుణాల సమయంలో ఇచ్చిన గ్యారెంటీలు: ఈ రూ.22 వేల కోట్లలో రూ.4,800 కోట్లు మాత్రమే రుణాలు తీసుకునే సమయంలో సంతకం చేసినవి. మిగిలినవి రుణాలు డిఫాల్ట్ అయిన తర్వాత సంతకం చేసినా.. ఆ సంతకాలు తనవే కాబట్టి దీనిపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు లేదని సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు.
3. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆస్తుల వివరాలు:
ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ దాఖలు చేసిన వ్యక్తిగత దివాలా కేసు విచారణ ప్రారంభంలో రుణదాతలు సమర్పించిన మొత్తం క్లెయిమ్ల వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) నియమించిన కోర్టు అధికారి, రెసొల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ (RP) సమర్పించిన ప్రణాళికను పలువురు రుణదాతలు వ్యతిరేకిస్తూ ఈ క్లెయిమ్లను దాఖలు చేశారు. వ్యక్తిగత హామీదారు (PG) వద్ద అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం ఆస్తులు, నిధులను సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఆర్పీ రుణ చెల్లింపు ప్రణాళికను రూపొందించారు. 2016లో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర పార్లమెంటులో ప్రకటించిన రూ.39.08 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు క్రమంగా రూ.31.79 కోట్లకు ఎలా తగ్గాయనే అంశంపై ఆర్పీ దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ రూ.31.79 కోట్లలో తాకట్టు పెట్టిన రూ.25 కోట్ల విలువైన నివాస గృహం కూడా ఉంది. దీంతో ఆయన వద్ద నగదు రూపంలోకి మార్చుకోదగ్గ లిక్విడ్ ఆస్తులు కేవలం రూ.6.79 కోట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నట్లు ఆర్పీ తేల్చారు. ఈ వివరాల ఆధారంగా రుణదాతల క్లెయిమ్ల పట్టికను సిద్ధం చేశారు.
అప్పు తీసుకునే సంస్థలు చాలా ఉండడం.. రుణదాతల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రీపేమెంట్ గ్యారెంటీ ఇచ్చిన 2, 3 లేదా 4 సంస్థలకు రుణదాతలు రుణాలు ఇచ్చి ఉండవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
రుణదాతల వారీగా పూర్తి వివరాలు (రూ.కోట్లలో)
|క్రమ సంఖ్య
|రుణదాత పేరు
|విడుదలైన రుణం
(రూ. కోట్లలో)
|రుణగ్రహీతలు చెల్లించిన మొత్తం
(రూ. కోట్లలో)
|బ్యాలెన్స్ బకాయి
(రూ. కోట్లలో)
|పర్సనల్ గ్యారెంటర్ నుంచి క్లెయిమ్ చేసిన మొత్తం
(రూ. కోట్లలో)
|వ్యక్తిగత దివాలా ప్రక్రియ మొదలయ్యాక సెటిల్ అయిన మొత్తం
(రూ. కోట్లలో)
|ప్రస్తుత క్లెయిమ్ల బకాయి
(రూ. కోట్లలో)
|రిమార్కులు / ఇతర వివరాలు
|1
|ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
|726
|771
|(49)
|429
|Settled/Paid
|NIL
|వ్యక్తిగత దివాలా ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత సెటిల్ అయ్యింది
|2
|యాక్సిస్ బ్యాంక్ గ్రూప్
|388
|157
|231
|620
|Settled/Paid
|NIL
|సెటిల్మెంట్కు సంబంధించి మిగిలిన చెల్లింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది
|3
|హెచ్డీఎఫ్సీ గ్రూప్ (4/5 ఖాతాలు)
|1025
|1275
|(250)
|775
|—
|775
|చెల్లుబాటు అయ్యే వ్యక్తిగత గ్యారెంటీ లేని క్లెయిమ్లు
|4
|కెనరా బ్యాంక్
|315
|202
|112
|348
|—
|348
|యూఎస్ఏ (USA)లోని రుణగ్రహీత ఆస్తులకు పూచీగా తీసుకున్న రుణం
|5
|ఎడెల్వీస్ (Edelweiss)
|300
|232
|68
|565
|—
|565
|డిఫాల్ట్ సమయంలో రూ. 500 కోట్లకు పైగా సెక్యూరిటీ ఉంది. వివాదం డీఆర్టీ (DRT)లో పెండింగ్లో ఉంది
|6
|ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్
|425
|235
|190
|729
|—
|729
|డిఫాల్ట్ సమయంలో సెక్యూరిటీని విక్రయించమని రుణగ్రహీత కోరినా, బ్యాంక్ లాభం కోసం రిస్క్ తీసుకుని అమ్మలేదు. తర్వాత షేర్ విలువ తగ్గడంతో అది బ్యాంక్ సొంత రిస్క్గా మారింది
|7
|ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్
|500
|493
|7
|240
|—
|240
|డిఫాల్ట్ సమయంలో తగినంత సెక్యూరిటీ ఉన్నా నగదుగా మార్చలేదు. లాభాల కోసం బ్యాంక్ సొంత రిస్క్పై సెక్యూరిటీని ఉంచుకుంది
|8
|ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ (బహుళ ఖాతాలు)
|980
|416
|564
|1322
|—
|1322
|సెటిల్మెంట్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. కొంత సెక్యూరిటీ అందుబాటులో ఉంది
|9
|ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్
|65
|10
|54
|119
|—
|119
|పెద్ద రుణదాతలతో సెటిల్ చేసినట్లుగానే చెల్లిస్తామని రుణగ్రహీత ఆఫర్ ఇచ్చినా నిరాకరించారు
|10
|యూనియన్ బ్యాంక్
|84
|12
|71
|164
|—
|164
|సెక్యూరిటీ అందుబాటులో ఉంది
|మొత్తం
|—
|4808
|3803
|998
|5311
|1049
|4262
|—
గమనించాల్సిన ప్రధానాంశాలు
A. విడుదలైన మొత్తం రూ.4,808 కోట్ల రుణంలో రుణ గ్రహీతలు ఇప్పటికే రూ.3,803 కోట్లు తిరిగి చెల్లించారు. కేవలం రూ.998 కోట్ల మాత్రమే బకాయి మిగిలి ఉంది.
B. చెల్లించాల్సిన రూ.998 కోట్లకు గాను రూ.5,311 కోట్ల క్లెయిమ్లు దాఖలు అయ్యాయి. ఇందులో ఇప్పటికే సెటిల్ చేసిన రూ.1,049 కోట్లను తీసివేస్తే మిగిలిన క్లెయిమ్ మొత్తం రూ.4,262 కోట్లుగా ఉంది. (కొన్ని ఖాతాలు అనుకూలంగా గానీ లేదా వ్యతిరేకంగా గానీ ఓటు వేయకపోవడం వల్ల వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. అందుకే గతంలో ప్రెస్ స్టేట్మెంట్లో పేర్కొన్న రూ.3,992 కోట్లకు, ప్రస్తుత రూ.4,262 కోట్లకు తేడా వచ్చింది.)
C. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రుణ గ్రహీతలందరితో మాట్లాడారు. రుణదాతలతో లెక్కలు సరి చూసుకున్న తర్వాత ఈ రూ.4,262 కోట్లను సెటిల్ చేసి.. మిగిలిన మొత్తాన్ని చెల్లిస్తామని రుణ గ్రహీతలు హామీ ఇచ్చారు.
ఇతర రుణాల పరిష్కారంపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రకటన..
విదేశీ నిధులు (Foreign Funds), దేశీయ నిధులు (Domestic Funds), ఎన్బీఎఫ్సీలు (NBFCs), కార్పొరేట్లు వంటి ఇతర వనరుల నుంచి కూడా భారీగా రుణాలు తీసుకున్నట్లు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర వెల్లడించారు. ఈ రుణాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని రుణగ్రహీతలు ఇప్పటికే పరిష్కరించారని లేదా ప్రస్తుతం పరిష్కార ప్రక్రియలో ఉన్నాయని తెలిపారు. మిగిలిన రుణాలకు సంబంధించి తగినంత ఆస్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయని లేదా వాటిని కూడా త్వరలోనే పూర్తిగా చెల్లించడం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ వివరాల నేపథ్యంలో రుణదాతలు కూడా రుణ గ్రహీతలతో చర్చలు జరిపి, బకాయి ఖాతాలను సరి చూసుకుని, రుణ గ్రహీతల నుంచి తమ చెల్లింపులను స్వీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే #PaisaWapasKaro హ్యాష్ట్యాగ్కు మద్దతు తెలిపిన వారు, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్న వారు ఇతరులు ఈ పూర్తి వివరణతో సంతృప్తి చెందుతారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.