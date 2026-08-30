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Dr Subhash Chandra: 'నేను తీసుకున్న రుణం సున్నా..' సోషల్ మీడియా ప్రచారానికి సుభాష్ చంద్ర లెక్కలతో కౌంటర్..!

Dr Subhash Chandra: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రపై జరుగుతున్న వస్తున్న తప్పుడు కథనాలపై ఆయన కార్యాలయం కీలక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో #PaiseVapasKaro పేరిట జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పష్టతనిస్తూ, రుణదాతల క్లెయిమ్‌లు, అసలు బకాయిలు, వ్యక్తిగత గ్యారెంటీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను లెక్కలతో సహా వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 30, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:32 PM IST
Dr Subhash Chandra: 'నేను తీసుకున్న రుణం సున్నా..' సోషల్ మీడియా ప్రచారానికి సుభాష్ చంద్ర లెక్కలతో కౌంటర్..!
Image Credit: Dr Subhash Chandra (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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