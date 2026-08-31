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Dr Subhash Chandra: బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా మాఫీ చేయలేదు.. వివాదంపై సుభాష్ చంద్ర ఓపెన్ టాక్

Dr Subhash Chandra Instagram Live: తనపై వస్తున్న రుణ వివాదాలు, తప్పుడు ప్రచారాలపై ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా స్పందించారు. లైవ్ ద్వారా నేరుగా ప్రజలతో ముచ్చటించిన ఆయన.. ఈ సందర్భంగా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా రుణం మాఫీ చేయలేదని.. మిగిలిన బకాయిలను సంబంధిత సంస్థలు పూర్తిగా తిరిగి చెల్లిస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 31, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:45 PM IST
Dr Subhash Chandra: బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా మాఫీ చేయలేదు.. వివాదంపై సుభాష్ చంద్ర ఓపెన్ టాక్
Image Credit: Dr Subhash Chandra News

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Dr Subhash Chandra: బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా మాఫీ చేయలేదు.. వివాదంపై సుభాష్ చంద్ర ఓపెన్ టాక్
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