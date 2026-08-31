/Dr Subhash Chandra: బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా మాఫీ చేయలేదు.. వివాదంపై సుభాష్ చంద్ర ఓపెన్ టాక్

Dr Subhash Chandra Instagram Live: ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తన వ్యక్తిగత దివాలా కేసుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై నేరుగా స్పందించారు. సోమవారం ఉదయం ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ద్వారా ప్రజల ముందుకు వచ్చిన ఆయన.. ప్రస్తుతం నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) ముందు పెండింగ్లో తనపై ఉన్న ఆరోపణలు, వ్యక్తిగత ఆస్తులు, రుణ గ్యారంటీ వివరాలు, భవిష్యత్ స్టార్టప్ ప్రణాళికలపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు. తన పేరు మీద ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ లైవ్లో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రను నెటిజన్లు అనేక ప్రశ్నలు అడిగారు. ముఖ్యంగా వాటిలో చాలా వరకు రుణమాఫీకి సంబంధించిన తప్పుడు సమాచారం, గందరగోళానికి సంబంధించినవే అడగడం విశేషం.
ఈ లైవ్ సెషన్లో రుణగ్రహీత, గ్యారంటర్ మధ్య తేడా ఏమిటని నెటిజన్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర స్పష్టతనిచ్చారు. తాను ఎక్కడా రుణం తీసుకోలేదని.. కేవలం వివిధ కంపెనీలకు గ్యారంటర్గా మాత్రమే వ్యవహరించానని వివరించారు. రుణం తీసుకోవడానికి, హామీదారుగా నిలవడానికి చాలా తేడా ఉంటుందన్నారు. ఈ అంశంపై సంబంధిత రుణగ్రహీత కంపెనీలతో ఇప్పటికే మాట్లాడానని, బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన మిగిలిన బకాయిలను ఆ కంపెనీలే తిరిగి చెల్లిస్తాయన్నారు.
ఎన్ని కంపెనీలకు గ్యారంటర్గా ఉన్నారు..?
నెటిజన్లు అడిగిన ఈ ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ.. తాను మొత్తం 18 నుంచి 20 కంపెనీల రుణాలకు గ్యారంటర్గా వ్యవహరించినట్లు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. ఆయా సంస్థలన్నీ ప్రత్యక్షంగానో లేదా పరోక్షంగానో ఎస్సెల్ గ్రూప్తో అనుబంధం ఉన్నవేనని చెప్పారు.
తెలియని వ్యక్తులకు హామీ ఇచ్చారా..?
మీకు పరిచయం లేని వారికి కూడా గ్యారంటీ ఇచ్చారా అని అడగగా.. తనకు పూర్తిగా తెలిసిన వారికి మాత్రమే హామీదారుగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు. తెలియని వ్యక్తులకు ఎవరికీ తాను గ్యారంటీ ఇవ్వలేదని.. ఆ సంస్థలు నడిపే వారిలో కొందరు కుటుంబ సభ్యులు కాగా, మరికొందరు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులని వివరించారు.
వ్యక్తిగత ఆస్తులపై క్లారిటీ..
తన వ్యక్తిగత ఆస్తులపై వచ్చిన ప్రశ్నకు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు. గతంలో ఎన్నికల కమిషన్కు సమర్పించిన అఫిడవిట్లో తన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.39 కోట్లుగా పేర్కొన్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ఆస్తుల విలువ తగ్గి సుమారు రూ.31 కోట్లకు చేరిందని.. గత పదేళ్ల కాలంలో తన సంపద దాదాపు రూ.8 కోట్ల మేర కరిగిపోయిందన్నారు.
ఆ డబ్బును వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వాడారా..?
రుణాలను వ్యక్తిగత అవసరాలకు వినియోగించారా..? అని ప్రశ్నించగా.. సుభాష్ చంద్ర కాస్త ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఆయా సంస్థలు తీసుకున్న రుణాలను వ్యాపార విస్తరణ, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగావకాశాల కల్పనకు, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగతికి దోహదపడేందుకే ఖర్చు చేశారని స్పష్టం చేశారు. ఆ ఎక్కడా వ్యక్తిగత లాభాల కోసం ఆ డబ్బును వాడుకోలేదని.. తాను కేవలం ఆ సంస్థల విస్తరణ కోసం గ్యారంటర్గా ఉన్నానని చెప్పారు.
గ్యారంటీ ఎందుకు ఇచ్చారు..?
అసలు గ్యారంటర్గా ఎందుకు సంతకాలు చేశారనే ప్రశ్నకు డాక్టర్ చంద్ర భావోద్వేగంగా స్పందిచారు. అది తన తప్పిదమేనని అంగీకరించారు. అలా పర్సనల్ గ్యారంటీ ఇవ్వడమే తాను చేసిన అతిపెద్ద తప్పు అని అన్నారు. అందుకే ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని.. మీ ముందు ఇలా కూర్చుని సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తోందని అన్నారు.
కొత్త స్టార్టప్ ప్రణాళికలు ఉన్నాయా..?
భవిష్యత్లో ఏదైనా కొత్త స్టార్టప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా అని అడగగా.. త్వరలోనే ఒక భారీ స్టార్టప్ను ప్రారంభించే యోచనలో ఉన్నట్లు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. తాను చేసే ప్రతి పనీ చట్ట పరిధిలోనే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. దివాలా ప్రక్రియను కొత్త వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టకుండా అడ్డుకునే సాధారణ అవరోధంగా భావిస్తుంటారని.. అయితే తాను చట్టానికి అనుగుణంగానే అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నానని వివరించారు. కొందరు ఫ్రెండ్స్, బిజినెస్ పార్టనర్స్తో కలిసి త్వరలోనే కొత్త స్టార్టప్తో ముందుకు వస్తానని వెల్లడించారు.
బ్యాంకులు రుణాలు ఏమైనా మాఫీ చేశాయా..?
బ్యాంకులు రుణాలను మాఫీ చేశాయా అన్న ప్రశ్నకు ఆయన సూటిగా సమాధానమిచ్చారు. బ్యాంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా మాఫీ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. బాకీ ఉన్న మిగిలిన మొత్తాన్ని పూర్తిగా సంబంధిత సంస్థలు చెల్లిస్తాయన్నారు. ఇదే క్రమంలో రుణగ్రహీత, హామీదారు ధ్య తేడాను వివరిస్తూ.. నేరుగా డబ్బు తీసుకునే వ్యక్తి రుణ గ్రహీత అని, ఆ డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తారని బ్యాంకుకు నమ్మకం కల్పించే బాధ్యత తీసుకునే వ్యక్తే గ్యారంటర్ అని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు.