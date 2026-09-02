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Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం

Dr Subhash Chandra Case: పర్సనల్ ఇన్సాల్వెన్సీ కేసులో ఎలాంటి తుది ఉత్తర్వులు లేకుండానే మీడియా విచారణపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర లీగల్ టీమ్ నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (NCLAT)ను ఆశ్రయించింది. అదేవిధంగా ఈ కేసును మొదటి నుంచి విచారించాలని NCLT ఐదుగురు సభ్యుల లార్జర్ బెంచ్‌ను ఏర్పాటు చేయడాన్ని చట్టవిరుద్ధమని బలమైన వాదనలు వినిపించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 02, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:34 PM IST
Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం
Image Credit: Dr Subhash Chandra Case

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం
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