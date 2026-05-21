/Essel Group 100 Years: ఎస్సెల్‌ గ్రూపు వందేళ్ల ప్రస్థానం.. ఒక్కో ఏడాది ఒక్కో గెలుపు

Essel Group 100: దేశ వ్యాపార, మీడియా సామ్రాజ్యంలో ఎస్సెల్ గ్రూప్ అనేది చెరగనిది. ఈ గ్రూపు ఏర్పడి వందేళ్లు పూర్తయ్యింది. టైప్ రైటర్ల నుంచి టెలిప్రాంప్టర్ల వరకు సంవత్సరాలుగా ఈ బహుళ వ్యాపార సముదాయంలో ఎస్సెల్ గ్రూపు వేల కోట్ల టర్నోవర్తో కొనసాగుతోంది. భారతదేశపు ప్రముఖ బహుళ-మిలియన్ డాలర్ల వ్యాపార సముదాయమైన ఎస్సెల్ గ్రూప్, ఆవిష్కరణ, నాయకత్వం, వృద్ధి, ప్రపంచాన్ని మార్చడంలో ఎస్సై గ్రూపు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటోంది.
సరిగ్గా వందేళ్ల కిందట 1926లో దేశ వ్యవసాయ అభివృద్ధి ఊపందుకుంది. అప్పుడే ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఆహార ధాన్యాల వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించింది. 10 దశాబ్దాలుగా ఎస్సెల్ గ్రూప్ మీడియా, వినోదం, ప్యాకేజింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, మౌలిక సదుపాయాలు, విద్య, ఫైనాన్స్, విలువైన లోహాలు, టెక్నాలజీ రంగాలలో విభిన్న వ్యాపార ఉనికిని కలిగి ఉన్న బహుళ-బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపార సముదాయంగా ఎదిగింది.
ఎస్సెల్ తన అన్ని వ్యాపారాలలో 10 దశాబ్దాలుగా విలువ సృష్టిలో ఒక అద్భుతమైన రికార్డును నెలకొల్పింది. ఎస్సెల్ గ్రూప్ కంపెనీలు తమ వినియోగదారులందరికీ అత్యుత్తమమైన వాటిని అందించాలనే లక్ష్యంతో, సరికొత్త ఆవిష్కరణలను, అత్యుత్తమ విలువ కలిగిన ఉత్పత్తులను తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్త కార్యకలాపాలు, 40,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులతో ఎస్సెల్ గ్రూప్ రోజురోజుకు విస్తరిస్తోంది.
పది దశాబ్దాలుగా ఎస్సెల్ గ్రూప్ ప్రస్థానం
1941: జగన్నాథ్ గోయెంకా తన వ్యాపారాన్ని అడంపూర్ నుంచి హర్యానాలోని హిసార్కు మార్చారు.
1946: ఒకార దుకాన్ మూతపడింది. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నందకిషోర్ గోయెంకా 16 సంవత్సరాల వయస్సులో కుటుంబ వ్యాపారంలో చేరి గణనీయమైన పురోగతిని సాధించారు.
1948: జగన్నాథ్ గోయెంకా ఢిల్లీకి తరలివెళ్లి మోతీఖాన్లో భూమిని కొనుగోలు చేసి.. పాలిష్ చేసిన పప్పులను ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీని స్థాపించారు.
1951: హిసార్లో ఒక కొత్త, లాభదాయకమైన యూనిట్ గుజరాత్, దక్షిణ రాష్ట్రాలకు పాలిష్ చేసిన శనగలను సరఫరా చేయడం ప్రారంభం
1969: మెస్సర్స్ రామ్గోపాల్ ఇంద్రప్రసాద్ పేరును సుభాష్ చంద్ర లక్ష్మీ నారాయణ్ (ఎస్ఎల్)గా మార్చారు.
1970: 20 ఏళ్ల వయసులో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర కేవలం రూ.17తో ఒక సూట్కేస్ పట్టుకుని ఢిల్లీకి వెళ్లారు.
1971: ఢిల్లీలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఒక పప్పు మిల్లును లీజుకు తీసుకున్నారు. ఇది వ్యవసాయం నుండి పారిశ్రామిక రంగంలోకి మారడానికి నాంది పలికింది.
1976: కంపెనీ పేరును ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్గా మార్చారు.
1981: భారతదేశంలో లామినేటెడ్ ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టి.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఎస్సెల్ ప్రోప్యాక్ లిమిటెడ్ను ప్రారంభించారు. ఇది తరువాత ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ట్యూబ్ తయారీదారులలో ఒకటిగా అవతరించి.. సంవత్సరానికి 8 బిలియన్లకు పైగా ట్యూబ్లను ఉత్పత్తి చేసింది.
1990: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద వినోద పార్క్ ఎస్సెల్ వరల్డ్ను ముంబైలో ప్రారంభించారు.
1992: భారతదేశపు మొట్టమొదటి హిందీ వినోద ఛానెల్ జీ టీవీ ప్రారంభం. ఇది భారతదేశపు శాటిలైట్ టెలివిజన్ పరిశ్రమకు పునాది వేసింది.
1995: భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలోని 24 గంటల వార్తా ఛానెల్ జీ న్యూస్ ప్రారంభం.
1995: జీ టీవీ యూకే ప్రారంభంతో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరణ
2001: భారతదేశపు మొట్టమొదటి, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద బంగారు శుద్ధి కర్మాగారమైన షిపుర్ రిఫైనరీ ప్రారంభం
2001: ఆన్లైన్లో టిక్కెట్ల అమ్మకాలను అనుమతించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి లాటరీ వేదిక ప్లేవిన్ లాటరీ ప్రారంభం
2004: ప్రస్తుతం ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డిటిహెచ్ నెట్వర్క్ డిష్ టీవీ ప్రారంభం
2005: ప్రముఖ ఆంగ్ల బ్రాడ్షీట్ దినపత్రిక డీఎన్ఏ (డైలీ న్యూస్, అనాలిసిస్) ప్రారంభం
2005: మల్టీప్లెక్స్ సినిమా చైన్ ఈ-సిటీ బయోస్కోప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సిటీ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ప్రారంభం
2007: భారతదేశపు ఏకైక సమీకృత యుటిలిటీస్ కంపెనీ ఎస్సెల్ ఇన్ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ ప్రారంభం
2013: వినియోగదారుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఆర్థిక సేవల సంస్థ ఎస్సెల్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎల్ఎల్పీ స్థాపన
2015: ప్రతి భారతీయుడికి ఒక గృహాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఆశా 2022 ద్వారా గృహ నిర్మాణ రంగంలోకి ప్రవేశం
2016: ఎస్సెల్ గ్రూప్ తన 90 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకుంది.
కిడ్జీ: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ప్రీస్కూల్ చైన్గా ప్రారంభమై 4 లక్షలకు పైగా పిల్లల జీవితాలను ప్రభావితం చేసింది.
లివింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
వినోద రంగ వ్యాపారాలలోకి గ్రూప్ విస్తరణలో భాగంగా ఇది స్థాపించింది.
ఎస్సెల్ గ్రూప్ భారతీయ టీవీ రంగ స్వరూపం మార్పు
సరళీకరణకు ముందు భారతీయ టెలివిజన్ చాలా వరకు కఠినమైన నియంత్రణలతో ఏకరీతిగా ఉండేది. కంటెంట్ వైవిధ్యం, ప్రాంతీయ ప్రాతినిధ్యం రెండింటిలోనూ పరిమితులు ఉండేవి. ఎస్సెల్ గ్రూప్ ప్రవేశం, ప్రకటనల ఆదాయం, ప్రేక్షకుల విభజన, విభిన్న కార్యక్రమాలపై ఆధారపడిన వాణిజ్య ఆధారిత నమూనాను ప్రవేశపెట్టి ఈ స్వరూపాన్ని మార్చివేసింది. జీ టీవీ సాధించిన అద్భుత విజయం, భారతదేశంలో ప్రైవేట్ ప్రసారాల సాధ్యాసాధ్యాలను నిరూపించింది. ఇది వార్తలు, వినోద రంగాలలోకి కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించడానికి నాంది పలికింది. కాలక్రమేణా సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ ఇది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆధ్వర్యంలో ఒక పెద్ద నెట్వర్క్గా విస్తరించింది. వినోదం, వార్తలు, ప్రాంతీయ భాషా ఛానెల్లతో కూడిన విస్తృత పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించింది. కంపెనీలను మాత్రమే కాకుండా స్వయంప్రతిపత్తమైన పరిశ్రమలను కూడా స్థాపించిన తన మార్గదర్శక కార్యక్రమాల ద్వారా ఎస్సెల్ గ్రూప్ 'వందేళ్ల ముద్ర'ను సృష్టించింది. దేశవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించింది.