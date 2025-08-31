English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ త్వరలోనే ఏర్పాటు చేస్తామని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ప్రకటించినప్పటికీ ఇంకా ఆలస్యం అవుతూనే ఉంది. వేతనాల పెంపు విషయంలో ద్రవ్యోల్బణం ప్రధాన పాత్ర పోషించే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన చూసినట్లయితే 8వ పే కమిషన్ లో ఎంత శాతం మేర వేతనం పెరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:42 PM IST

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిదో పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని ఇప్పటికే సంకేతాలు ఇచ్చినా, ఆ ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. జనవరి 2026 నుంచి కొత్త వేతన సవరణలు అమల్లోకి రావాల్సి ఉన్నా, ఇప్పటికీ కమిషన్ ఏర్పాటు ఆలస్యం కావడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతంలో ప్రకటించినట్లు త్వరగానే చైర్మన్,  సభ్యుల నియామకాలు జరిగి ఉంటే, ఇప్పటికి కమిషన్ పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉండేది. కానీ ఎనిమిది నెలలు దాటినా ఎటువంటి ముందడుగు కనిపించకపోవడంతో, 2026లో అమలు కావాల్సిన సిఫార్సులు మరింత వెనక్కి వెళ్లే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

సాధారణంగా పే కమిషన్ పూర్తిస్థాయి అధ్యయనం చేసి, వేతన నిర్మాణం, పెన్షన్ల పెంపు, ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం, ప్రభుత్వ ఆర్థిక స్థితి వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి కనీసం 10 నుండి 12 నెలలు పడుతుంది. తర్వాత సిఫార్సులు ఆమోదం పొందేందుకు మరో రెండు మూడు నెలలు అవసరం అవుతుంది. ఈ లెక్కన చూస్తే, కమిషన్‌ను ఇప్పుడే ఏర్పాటు చేసినా, 2026 చివరినాటికి కానీ అమలులోకి రాకపోవచ్చని అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Also Read: success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?  

ఉద్యోగులలో మాత్రం ఈసారి గణనీయమైన వేతన పెంపు ఉంటుందని భారీగా ఆశలు పెరిగాయి. దానికి ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణమే అని చెప్పవచ్చు. గతంలో జరిగిన వేతన సవరణలన్నీ కూడా ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగానే అమలులోకి వచ్చాయి. ఉదాహరణకు 5వ పే కమిషన్ సమయంలో (1997) ద్రవ్యోల్బణం సుమారు 7శాతం ఉండగా, కనీస వేతనం రూ. 2,550గా నిర్ణయించారు. 6వ పే కమిషన్ (2008)లో 8-10శాతం ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కనీస జీతం రూ. 7,000గా నిర్ణయించారు. తర్వాత 7వ పే కమిషన్ (2016)లో ద్రవ్యోల్బణం 5-6శాతం మధ్య ఉండగా, కనీస వేతనం రూ. 18,000గా పెంచి సుమారు రూ. 11,000 పెరుగుదల ఇచ్చారు.

ఇప్పుడీ లెక్కల ప్రకారం 8వ పే కమిషన్ (2026)లో ద్రవ్యోల్బణం 6-7శాతం మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా వేతనాల పెరుగుదల 30శాతం నుండి 34శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఫిట్‌మెంట్ ఫాక్టర్‌ను అనుసరించి ఈ పెంపు ఖరారవుతుందని భావిస్తున్నారు. అంటే 7వ పే కమిషన్ కంటే 8వ పే కమిషన్ మరింత ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

