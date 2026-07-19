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రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుపై 50శాతం సబ్సిడీ..!

EV Subsidy: ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ను ప్రోత్సహించేందుకు పెట్రోల్, డీజీల్ వాహనాల వల్ల పెరుగుతున్న పొల్యూషన్ తగ్గించేందుకు గోవా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుపై 50శాతం సబ్సిడీ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:50 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుపై 50శాతం సబ్సిడీ..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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