/రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుపై 50శాతం సబ్సిడీ..!

EV Subsidy: ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి గోవా ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. లైసెన్స్ పొందిన బైక్ టాక్సీ డ్రైవర్లు, ఆటో రిక్షా డ్రైవర్లు ఈవీలు కొనుగోలు చేస్తే వారికి 50శాతం వరకు సబ్సిడీ అందించున్నట్లు గోవా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ ప్రతిపాదనపై సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో ఈ చర్చ జరిగింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ తో నడిచే వెహికల్స్ ఉపయోగిస్తున్న డ్రైవర్లు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు మారే విధంగా ప్రత్యేక స్కీమును రూపొందించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది. దీంతో 50శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది డ్రైవర్లపైన కొంత మేర ఆర్థిక భారం తగ్గిస్తుందని చెప్పవచ్చు.
ఈవీల కొనుగోలు పోత్సహించడం మాత్రమే కాదు.. కేంద్రం పీఎం ఈ డ్రైవ్ స్కీమ్ కింద గోవాలో 70కొత్త ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీంతో ఈవీ వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ సౌకర్యం మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి రానుంది. అంతేకాదు పరిశ్రమలు, వాణిజ్య సంస్థల్లో బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజీ సిస్టమ్స్, సోలార్ విద్యుత్, ఇతర స్వచ్చమైన ఇంధన సాంకేతికతలను ప్రోత్సహించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది. ఇక దాదాపు 10ఏళ్లుగా సేవలు అందిస్తున్న గోవా సర్కార్ రవాణా సంస్థ కదంబ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కార్పొరేషన్ కు చెందిన పాత డీజిల్ బస్సులను సీఎన్జీ ఇంజిన్లతో మార్చే ప్లాన్ కూడా రెడీ అవుతోంది. దీని వల్ల కాలుష్యం తగ్గడమే కాదు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మరింత పర్యావరణహితంగా మారుతుందని సర్కార్ భావిస్తోంది.
ఈ 50శాతం సబ్సిడీ ప్రతిపాదనను గోవా ప్రభుత్వం మాత్రమే ముందుకు తెచ్చింది. ఇది ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా వర్తించలేదు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహన సబ్సిడీలు వారి EV విధానాలు సంబంధిత కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలపై ఆధారపడి మారవచ్చు. ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రకటించింది. కానీ దాని అమలు తేదీ, నిబంధనలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలో విడుదల చేయనుంది.
అటు కేరళ ప్రభుత్వం కూడా ఈవీలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. జూన్ 18, 2026న కేరళ ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో ఈవీలపై భారీ డిస్కౌంట్ అందిస్తున్న భారీ ప్రకటన చేసింది. తన బడ్జెట్ లో కేరళ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం తన మార్గాలను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. పలు సెగ్మెంట్స్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై ట్యాక్సులను వేర్వేరుగా నిర్ణయించింది.
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