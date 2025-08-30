Reliance Jio IPO: స్టాక్ మార్కెట్లో రిలయన్స్ జియో IPO సంచలనం.. రికార్డులన్నీ బద్దలు కొట్టనున్న జియో..టార్గెట్ ఎంత పెట్టిందంటే..?

Reliance Jio IPO: భారతదేశపు టెలికాం రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిచిన రిలయన్స్ జియో, త్వరలో స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 48వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ ప్రకటించిన ప్రకారం, జియో IPOను 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో తీసుకురావాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. అవసరమైన అన్ని రెగ్యులేటరీ అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే, జూన్ 2026 నాటికి లిస్టింగ్ పూర్తి చేయడం లక్ష్యం అని తెలిపారు.
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఐపీఓ ఇప్పటివరకు భారతీయ మార్కెట్లో వచ్చిన అత్యంత భారీ పబ్లిక్ ఇష్యూగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా (రూ.27,870 కోట్లు – 2024 అక్టోబర్), ఎల్ఐసీ (రూ.21,000 కోట్లు – 2022),పేటీఎం (రూ.18,300 కోట్లు – 2021), కోల్ ఇండియా (రూ. 15,199 కోట్లు – 2010) లాంటి ఐపీఓలు రికార్డులు సృష్టించాయి. ఇప్పుడు జియో వాటన్నింటినీ మించే ఐపీఓగా వస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అంబానీ ఐపీఓలో ఎంత శాతం షేర్లు అమ్ముతారో స్పష్టంగా చెప్పలేదు. కానీ మార్కెట్ వర్గాలు మాత్రం జియో సుమారు 10శాతం వాటాను మార్కెట్లో విక్రయించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 66.3శాతం వాటా కలిగి ఉండగా, మెటా (10శాతం), గూగుల్ (7.7శాతం)తో పాటు పలు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్లు కూడా వాటాదారులుగా ఉన్నారు.
జియో కంపెనీ విలువను నిపుణులు $136 బిలియన్ నుండి $154 బిలియన్ మధ్యగా అంచనా వేస్తున్నారు. జెఫరీస్ 2025 ఏప్రిల్లో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, 2026 మార్చి నాటికి జియో విలువ మరింత పెరిగే అవకాశముందని తెలిపింది. ఈ అంచనాలు పెట్టుబడిదారుల్లో IPOపై ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. జియో 10ఏళ్లలో 500 మిలియన్ల వినియోగదారులను దాటేసింది. ఇది భారత టెలికాం రంగంలో ఒక గొప్ప మైలురాయిగా చెబుతున్నారు. భారతదేశపు ప్రాథమిక మార్కెట్ ప్రస్తుతం బలంగా వృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో జియో ఐపీఓకి సరైన సమయమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గత 10 ఏళ్లలోనే జియో 50 కోట్లకు పైగా వినియోగదారులను చేరుకోవడం మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారతీయ ప్రాథమిక మార్కెట్ బలంగా వృద్ధి చెందుతుండటంతో, ఇది జియో IPOకి సరైన సమయమని నిపుణుల అభిప్రాయం. ఇప్పటికే ఈ ఏడాదిలో 50 కంపెనీలు లిస్టింగ్ అయ్యాయి. రాబోయే నెలల్లో టాటా క్యాపిటల్, గ్రో, బోట్, ఫిజిక్స్ వాలా, జెప్టో, ఓయో వంటి పేరున్న కంపెనీలు IPOలు తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి ఎంత పెరిగిందో స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
