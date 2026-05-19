/Fact Check: తిరుపతి, కాశీ, మధుర, దేవాలయాల బంగారాన్ని ప్రభుత్వం అమ్మేస్తుందా? అసలు నిజం ఇదీ..!!

Fact Check: ఆన్ లైన్ ద్వారా వార్తలు తెలుసుకోవాలనుకునేవారి సంఖ్యలో రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఏం జరిగినా సోషల్ మీడియాలో ఆ వార్తల క్షణాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఫేక్ వార్తలు కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువయ్యాయి. ఆ వార్తలు నిజమా..అని ఆలోచించే లూపే వాటిని షేర్ చేస్తున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో వీడియోలు, ఆడియోలను కూడా ఎడిట్ చేసి వాస్తవ విరుద్ధ కథనాలను జోడించి వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాల్లో బంగారాన్ని ప్రభుత్వం నగదుగా మారుస్తుందన్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో నిజం ఎంత అసలు వాస్తవం ఎంత ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒక వార్త ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. దేశంలోని పలు దేవాలయాల్లో ఉన్న బంగారాన్ని ప్రభుత్వం నగదుగా మార్చబోతుందన్న వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాల వైరల్ అవుతోంది. కాశీ నుంచి తిరుపతి వరకు దేవాలయాల్లో ఉన్న లక్షలాది టన్నుల బంగారాన్ని ప్రభుత్వం అమ్మబోతుందంటూ ఒకే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తల నేపథ్క్ష్యం లో ప్రభుత్వం స్పందించింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం అంటూ కొట్టిపారేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాల్లోని బంగారాన్ని మానిటైజ్ చేస్తారంటూ వస్తున్న కథనాలు, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవమని కేంద్ర ఆర్ధిక శాఖ తోసిపుచ్చింది. అలాంటి నిర్ణయం కేంద్రం తీసుకోవడం లేదని స్పష్టం చేసింది. అవన్నీ కూడా తప్పుదోవ పట్టించే కథనాలేనని వెల్లడించింది. వాస్తవం లేని సమాచారాన్ని విశ్వసించడం లేక ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలంటూ కేంద్రం సూచించింది. ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లో అనవసర భయాన్ని గందరగోళాన్ని రేకెత్తిస్తుందని హెచ్చరించింది. ఏవైనా విధానపరమైన నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఏదైనా సరే అధికారికంగా ప్రకటనలు, లేదా ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్స్ ద్వారా షేర్ చేస్తామని వెల్లడించింది.
A press release by Ministry of Finance reads, "Certain media reports and social media posts are circulating with claims that the Government of India is planning to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves or that a proposal has been approved for… https://t.co/lzwKeDpU0x pic.twitter.com/HpjIjjJLI5
— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త వైరల్ అయిన తర్వాత, కేరళలోని శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయంలోనూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి బాలాజీ ఆలయంలోనూ నిల్వ ఉన్న బంగారాన్ని ప్రభుత్వం అమ్ముతుందా లేదా అని ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు . అయితే, ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఒక సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా అందరి గందరగోళాన్ని తొలగించింది.
