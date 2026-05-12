/Fact Check: 1967 ఇందిరా గాంధీ బంగారం కొనవద్దని చెప్పారా? వైరల్ అవుతున్న వార్తలో వాస్తవం ఎంత?

Indira Gandhi’s Appeal to Citizens in 1967: దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇటీవల ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారమే రేపుతున్నాయి. దేశ ప్రజలు పొదుపు పాటించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగానే సంవత్సరం పాటు బంగారం కొనకూడదని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకే దారితీసింది. అంతేకాదు రాజకీయంగా కూడా పెనుదుమారం రేపుతోంది. అయితే ఈ సమయంలో ఓ పాత పేపర్ క్లిప్ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పుడు మోదీ పిలుపునిచ్చినట్లుగా 1967లో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ బంగారం కొనకూడదని.. దేశ ప్రజలను కోరినట్లుగా ఆ వార్తాప్రతిక క్లిప్పింగ్ లో ఉంది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 1967 నాటి ది హిందూ పత్రిక క్లిప్పింగ్ వెనుక ఉన్న అసలు వాస్తవాలను పరిశీలిస్తే.. అది పూర్తిగా నకిలీదని స్పష్టమవుతోంది. బంగారం కొనవద్దు.. ప్రజలకు ఇందిర పిలుపు అంటూ సర్క్యులేట్ అవుతున్న ఆ పేపర్ క్లిప్పింగ్ డిజిటల్గా మార్ఫింగ్ చేసింది. జూన్ 6, 1967 నాటి ది హిందూ పత్రిక ముఖచిత్రంలో అసలు అలాంటి వార్తే లేదని ఫ్యాక్ట్ చెక్ నిపుణులు ప్రాథమిక విచారణలో తేల్చారు.
ఈ ప్రచారంపై ది హిందూ యాజమాన్యం కూడా అధికారికంగా స్పందిస్తూ.. తమ పత్రిక పేరుతో చలామణి అవుతున్న ఆ చిత్రం తమ ఆర్కైవ్స్కు చెందింది కాదని, ఎవరో కావాలని పత్రిక ట్యాగ్లైన్ను కూడా మార్చి (India’s కు బదులుగా Indian అని) సృష్టించారని వివరణ ఇచ్చింది. అప్పట్లో ఇందిరా గాంధీ విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వల కోసం ఇలాంటి విజ్ఞప్తి చేశారనే వాదనలో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఆ రోజు విడుదలైన అసలైన పేజీని పత్రికా ప్రతినిధులు సాక్ష్యంగా బయటపెట్టారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలకు అనుగుణంగా పాత పత్రికల ముఖచిత్రాలను మార్చి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం జరిగిందని, ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను నమ్మవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
PTI Fact Check: Fake front page of The Hindu newspaper shared to falsely claim Indira Gandhi ‘urged Indians not to buy gold in 1967’
— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
