Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • / SBI, PNB, కెనరా బ్యాంకుల విలీనం నిజమేనా? కేంద్రం కీలక ప్రకటన..!!

SBI, PNB, కెనరా బ్యాంకుల విలీనం నిజమేనా? కేంద్రం కీలక ప్రకటన..!!

Fact Check:  స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంకు, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ..ఈ మూడు బ్యాంకులు విలీనం కాబోతున్నాయని గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ మూడు బ్యాంకుల విలీనం నిజమేనా? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:08 PM IST
SBI, PNB, కెనరా బ్యాంకుల విలీనం నిజమేనా? కేంద్రం కీలక ప్రకటన..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్‌.. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే లాభాలు పక్కా..!!
El Nino farming28 min ago
2
gold price crash1 hr ago
3
AP Gold Mines Exploration1 hr ago
4
tirumala1 hr ago
5
Chandrababu Naidu1 hr ago