Fact Check: రద్దు చేసిన నోట్ల మార్పిడికి ఆర్బిఐ కొత్త రూల్స్.. ఇందులో నిజమెంత?

RBI New Rules: కొంత కాలం క్రితం రద్దు అయిన రూ. 500, రూ. 1000 కరెన్సీ నోట్లను మార్చుకునేందుకు రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చిందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాల్లో సర్క్యూలేట్ అవుతున్న వార్తలు తప్పు అని స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఆర్బిఐ ఎలాంటి నిబంధనలను జారీ చేయలేదని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఎక్స్ లో వెల్లడించింది.
ఆర్బిఐ అధికారిక వెబ్ సైట్ https://rbi.in/లో ఆర్ధిక నిబంధనల సమాచారం,లేటెస్ట్ అప్ డేట్స్ ను చూసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఏవైనా అనుమానాస్పద మెసేజీలు, ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రజల ద్రుష్టికి వచ్చినట్లయితే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగానికి పంపాలంటూ విజ్నప్తి చేసింది. వాట్సాప్ నెంబర్ 91 8799711259 లేదా factcheck@pib.gov.in ద్వారా ఈమెయిల్ చేయవచ్చని తెలిపింది.
2016 నవంబర్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆకస్మాత్తుగా రూ. 500, రూ. 1000 నోట్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఏర్పడిన కరెన్సీ కొరతను తీర్చేందుకు రూ. 2000 నోట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత వాటిని వినియోగం నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
