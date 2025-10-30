English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Fact Check: రద్దు చేసిన నోట్ల మార్పిడికి ఆర్బిఐ కొత్త రూల్స్.. ఇందులో నిజమెంత?

Fact Check: రద్దు చేసిన నోట్ల మార్పిడికి ఆర్బిఐ కొత్త రూల్స్.. ఇందులో నిజమెంత?

RBI New Rules: ఆన్ లైన్ ద్వారా వార్తలు తెలుసుకునేవారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతోంది. ప్రపంచంలో ఏ మూలన..ఏం జరిగినా సోషల్ మీడియాలో ఆ వార్తలు క్షణాల్లో వైరల్ అయిపోతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఫేక్ వార్తలు కూడా ఎక్కువగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. ఆ వార్తలు నిజమేనా కాదా అని ఆలోచించకుండా వాటిని షేర్ చేస్తుంటారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో వీడియోలు, ఆడియోలను కూడా ఎడిట్ చేసి వాస్తవ విరుద్ధ కథనాలను యాడ్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా పాత 500, 1000 నోట్ల మార్పిడి గురించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త నిబంధనలను తీసుకవచ్చిందంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో నిజమెంతో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:11 AM IST

Trending Photos

Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
6
Montha cyclone effect
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
Fact Check: రద్దు చేసిన నోట్ల మార్పిడికి ఆర్బిఐ కొత్త రూల్స్.. ఇందులో నిజమెంత?

Add Zee News as a Preferred Source

RBI New Rules: కొంత కాలం క్రితం రద్దు అయిన రూ. 500, రూ. 1000 కరెన్సీ నోట్లను మార్చుకునేందుకు రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చిందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాల్లో సర్క్యూలేట్ అవుతున్న వార్తలు తప్పు అని స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఆర్బిఐ ఎలాంటి నిబంధనలను జారీ చేయలేదని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఎక్స్ లో వెల్లడించింది.

ఆర్బిఐ అధికారిక వెబ్ సైట్ https://rbi.in/లో ఆర్ధిక నిబంధనల సమాచారం,లేటెస్ట్ అప్ డేట్స్ ను చూసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఏవైనా అనుమానాస్పద మెసేజీలు, ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రజల ద్రుష్టికి వచ్చినట్లయితే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగానికి పంపాలంటూ విజ్నప్తి చేసింది. వాట్సాప్ నెంబర్ 91 8799711259 లేదా factcheck@pib.gov.in ద్వారా ఈమెయిల్ చేయవచ్చని తెలిపింది.

Also Read: Old Notes: పాత రూ. 500, రూ. 1000 నోట్లను మార్చుకునేందుకు చివరి అవకాశం ఇదే..RBI కొత్త నిబంధనలు జారీ..!!

2016 నవంబర్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆకస్మాత్తుగా రూ. 500, రూ. 1000 నోట్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఏర్పడిన కరెన్సీ కొరతను తీర్చేందుకు రూ. 2000 నోట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత వాటిని వినియోగం నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

 

Also Read:  EPFO: కోటి మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం..11ఏళ్ల తర్వాత EPFO తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఇదే..!!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Fake News AlertRBI New Rulestelugu newsRBINational news

Trending News