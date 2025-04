Fact Check: ఏప్రిల్ 15 నుంచి తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ కొత్త టైమింగ్స్..పూర్తి వివరాలివే..!

Railway Tatkal Ticket Booking Timings: రైల్వేలలో తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వాదనను ఐఆర్‌సిటిసి ఖండించింది. తత్కాల్, ప్రీమియం తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ఎటువంటి మార్పు లేదని ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో స్పష్టం చేసింది.

వాస్తవానికి, ఇటీవల కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లలో రైల్వేలు ఏప్రిల్ 15 నుండి తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయాన్ని మారుస్తున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఈ పుకార్లకు ముగింపు పలుకుతూ, తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ఎటువంటి మార్పు లేదని IRCTC స్పష్టం చేసింది. మీరు ఏప్రిల్ 15న లేదా ఆ తర్వాత తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, నిశ్చింతగా ఉండండి. టికెట్ బుకింగ్ సమయం మునుపటిలాగే ఉంది.

"తత్కాల్, ప్రీమియం తత్కాల్ టిక్కెట్ల బుకింగ్ సమయం మారిందని కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు పేర్కొంటున్నాయి" అని IRCRC సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో రాసింది. కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే ఏసీ లేదా నాన్-ఏసీ తరగతి తత్కాల్ లేదా ప్రీమియం తత్కాల్ టిక్కెట్ల బుకింగ్ సమయంలో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. టికెట్ ఏజెంట్ల బుకింగ్ సమయాలు కూడా మునుపటిలాగే ఉంటాయని పేర్కొంది.

C తరగతి (2A/3A/CC/EC/3E) తత్కాల్ బుకింగ్ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో, నాన్-ఏసీ తరగతి (SL/FC/2S) బుకింగ్ ఉదయం 11 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఆగస్టు 2న ఏదైనా రైలు తెరిస్తే, ఏసీ తరగతికి తత్కాల్ బుకింగ్ ఆగస్టు 1న ఉదయం 10 గంటలకు, నాన్-ఏసీకి ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుందని ఐఆర్‌సీటీసీ స్పష్టం చేసింది.

ఇది కాకుండా, ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందు సోర్స్ స్టేషన్ నుండి మాత్రమే తత్కాల్ ఇ-టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చని IRCTC తెలిపింది. ప్రతి PNR పై గరిష్టంగా 4 టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ ధరలో తత్కాల్ ఛార్జీ అదనంగా ఉంటుంది. తత్కాల్ కోటా కింద కన్ఫర్మ్డ్ , వెయిట్‌లిస్ట్ టిక్కెట్లు రెండింటినీ బుక్ చేసుకోవచ్చు.

Some posts are circulating on Social Media channels mentioning about different timings for Tatkal and Premium Tatkal tickets.

No such change in timings is currently proposed in the Tatkal or Premium Tatkal booking timings for AC or Non-AC classes.

The permitted booking… pic.twitter.com/bTsgpMVFEZ

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 11, 2025