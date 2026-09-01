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పిఎన్‌బి కరెన్సీ చెస్ట్‌లో రూ. 7.4 కోట్ల నకిలీ నోట్ల కలకలం.. రూ. 4.36 లక్షల తేడాతో బయటపడ్డ కుంభకోణం..!!

Fake Currency: ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైన పట్టుకోలేడు అన్న సామెత నిజం అవుతోంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా ఈ సామెత నిజం అవుతోందా…? అనిపిస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే యూపీలోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) కరెన్సీ చెస్ట్‌లో భారీ అక్రమం వెలుగులోకి వచ్చింది. అత్యంత భద్రత కలిగిన కరెన్సీ వాల్ట్ నుంచి రూ. 7.4 కోట్ల విలువైన అసలైన కరెన్సీని మాయం చేసి, వాటి స్థానంలో నకిలీ నోట్లను పెట్టడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:44 PM IST
పిఎన్‌బి కరెన్సీ చెస్ట్‌లో రూ. 7.4 కోట్ల నకిలీ నోట్ల కలకలం.. రూ. 4.36 లక్షల తేడాతో బయటపడ్డ కుంభకోణం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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