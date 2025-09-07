English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 06:50 PM IST

Fact Check: పది పాసైతే నెలకు రూ. 3500 నిరుద్యోగ భృతి ? ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పిందా?

Fact Check: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దేశంలోని ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాయి. వీటి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం సామాన్య ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడమే. అయితే ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ఒక స్కీము పేరుతో ఫేక్ న్యూస్ విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతోంది.  యూట్యూబ్‌లోని @ManojSirJobs అనే ఛానల్‌లో, “నిరుద్యోగ భృతి పథకం 2024-25 – నెలకు రూ. 3,500, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది” అనే థంబ్‌నెయిల్‌తో వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియోలో, 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన ప్రతి నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ. 3,500 భృతి ఇస్తారని క్లెయిమ్ చేశారు. వీడియో థంబ్‌నెయిల్‌లో ప్రధాని మోదీ ఫోటోను కూడా వాడారు.

PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఏమంటోంది?
ప్రభుత్వానికి చెందిన అధికారిక వాస్తవ తనిఖీ విభాగం PIB Fact Check ఈ వాదనపై పరిశీలన జరిపింది. తమ దర్యాప్తులో ఈ స్కీము పూర్తిగా ఫేక్ అని తేల్చి చెప్పింది. భారత ప్రభుత్వం ఇలాంటి నిరుద్యోగ భృతి పథకాన్ని అమలు చేయడం లేదని PIB స్పష్టం చేసింది.అంటే, యూట్యూబ్ వీడియోలో చేసిన వాదనల్లో ఎటువంటి నిజం లేదని స్పష్టమైంది.

 

 

నకిలీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లకు మోసపోవద్దు:
ఇటీవల కాలంలో యూట్యూబ్, ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఇలాంటి ఫేక్ ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్కువ వ్యూస్ సంపాదించుకోవడం, ఫాలోవర్లు పెంచుకోవడమే వీటి ఉద్దేశ్యం. ప్రజలు నమ్మి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని ప్రేరేపించడం ద్వారా, కొందరు తమ లాభాలు పొందేందుకు ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు.

అసలైన పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే?
ప్రభుత్వం నిజంగా కొత్త పథకాలను ప్రకటించినప్పుడు, వాటిని ప్రధాన వార్తా చానెల్స్, పత్రికలు, అధికారిక వెబ్‌సైట్లు, ధృవీకరించిన సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోలు, ఫేక్ న్యూస్ ను  నమ్మకూడదు.

10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన నిరుద్యోగులందరికీ నెలకు రూ. 3,500 భృతి” అనే వాదన పూర్తిగా ఫేక్. ప్రభుత్వం అలాంటి పథకాన్ని అమలు చేయడం లేదు. కాబట్టి ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండి. ఇలాంటి వదంతులను నమ్మకుండా అధికారిక వెబ్ సైట్ల  ద్వారా మాత్రమే సమాచారం తెలుసుకోవాలి.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

UnemploymentUnemployment BenefitUnemployment Ratefact checkUnemployment allowance scheme fake news

