FASTag: అందుబాటులోకి ఫాస్టాగ్ ఈపాస్..ఎక్కడ కొనాలి? ఎలా కొనాలి? ఎలాంటి రూల్స్ ఉన్నాయంటే..?

FASTag Annual Pass: కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ ఆగస్టు 15వ తేదీన ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రైవేట్ వెహికల్స్ సెలక్ట్ చేసిన జాతీయ రహదారులపై టో ఫ్రీగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఈ ఫాస్టాగ్ పాస్ ఒక ఏడాది పాటు లేదా 200 టోల్ ప్లాజా క్రాసింగ్స్ వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:14 AM IST

FASTag Annual Pass: కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ ఆగస్టు 15వ తేదీన ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రైవేట్ వెహికల్స్ సెలక్ట్ చేసిన జాతీయ రహదారులపై టో ఫ్రీగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఈ ఫాస్టాగ్ పాస్ ఒక ఏడాది పాటు లేదా 200 టోల్ ప్లాజా క్రాసింగ్స్ వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. 

ఆగస్టు 15న కేంద్ర రోడ్డు రవాణా రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ వార్షిక ఫాస్టాగ్ పాస్ ను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ ను 79వ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ప్రారంభించారు. ఈ ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ కేవలం నాన్ కమర్షియల్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని..ఈ పాస్ ఎంపిక చేసిన జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్ ప్రెస్ వేలలో టోల్ ఫ్రీ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. 

ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ అనేది ఒక ఏడాది లేదా 200టోల్ ప్లాజా క్రాసింగ్ వరకు చెల్లుబాటు అవుతుందని నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఇండియా వెల్లడించింది. ఒకవేళ వార్షిక పాస్ గడువు ముగిసినా లేదా 200 టోల్ ప్లాజా క్రాసింగ్స్ పూర్తి అయినట్లయితే..వాహనదారులు తిరిగి వార్షిక పాస్ ను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఫాస్టాగ్ ఖాతాలో  బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లయితే దానిని వినియోగించి వార్షిక పాస్ ను కొనుగోలు చేయడం కుదరదన్న సంగతి వాహనదారులు గుర్తించుకోవాలి. 

ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

* ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టారూ లేదంటే యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి Rajmargyatra యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలి. 

* అందులో మీ మొబైల్ నెంబర్ ను ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. 

* తర్వాత హోం పేజీలో ANNUAL PASS అనే ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి. 

*దానిలో ప్రీ బుక్ అనే ఆప్షన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. గెట్ స్టార్టెడ్ పై క్లిక్ చేయాలి. 

* ఇప్పుడు మీ వెహికల్ నెంబర్ ను ఎంటర్ చేయాలి. 

* వ్యాలిడిటీ అనే ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసే ముందు వెహికల్ అర్హతను చెక్ చేసుకోండి. 

*తర్వాత ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ పై క్లిక్ చేయండి. 

* ఇప్పుడు మీరు ఆన్ లైన్ ద్వారా చెల్లింపు ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయాలి. 

