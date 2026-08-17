FD Interest Rates: సంపాదిస్తున్న సమయంలోనే కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసుకుంటే.. భవిష్యత్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులను తట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి అమౌంట్ సేవ్ చేసుకునే వారికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FD) బెటర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ చేసిన వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదొడుకులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన హామీతో కూడిన రిటర్న్స్ కోరుకునే వారి కోసం ప్రముఖ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 'సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్' సరికొత్త వడ్డీ రేట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కొత్త రేట్లు ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
వడ్డీ రేట్ల వివరాలు ఇలా..
5 ఏళ్ల ఎఫ్డీ ఎవరికి ప్రయోజనకరం..?
ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందని అందరూ 5 ఏళ్ల కాలపరిమితిని ఎంచుకుంటే ఆశించిన ఆదాయం రాకపోవచ్చు. రాబోయే ఐదేళ్ల వరకు అత్యవసరంగా నగదు అవసరం లేనివారికి, రిటైర్మెంట్ ఫండ్ లేదా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం స్థిరమైన రాబడిని కోరుకునే వారికి ఈ 5 ఏళ్ల ఎఫ్డీ అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. 5 సంవత్సరాల FDపై సీనియర్ సిటిజన్లు 8.50 శాతం వడ్డీని పొందుతుండగా.. సాధారణ కస్టమర్లు 8.25 శాతం వడ్డీని అందుకుంటారు. ఐదేళ్లలోపు డబ్బు అవసరం ఉండదని భావిస్తే.. ఈ FD గురించి ఆలోచించవచ్చు.
ఆన్లైన్లో ఎఫ్డీ ఎలా ప్రారంభించాలి..?
సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లో వినియోగదారులు ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్ ద్వారా సులభంగా ఎఫ్డీ ఖాతాను తెరవవచ్చు.