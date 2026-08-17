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ఎఫ్‌డీలపై సూపర్ ఆఫర్.. భారీ వడ్డీని ప్రకటించిన బ్యాంక్

FD Interest Rates: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై  'సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్' బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఆగస్టు 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన సరికొత్త రేట్ల ప్రకారం.. సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.50 శాతం, సాధారణ ప్రజలకు 8.25 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 17, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:14 PM IST
ఎఫ్‌డీలపై సూపర్ ఆఫర్.. భారీ వడ్డీని ప్రకటించిన బ్యాంక్
Image Credit: FD Interest Rates (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఎఫ్‌డీలపై సూపర్ ఆఫర్.. భారీ వడ్డీని ప్రకటించిన బ్యాంక్
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