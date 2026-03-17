FD Scheme: యూనియన్ బ్యాంక్‌లో 444 రోజుల ఎఫ్డీలో రూ. 2,00,000 డిపాజిట్ చేస్తే వడ్డీ ఎంత వస్తుందో తెలుసా?

Union Bank of India FD Scheme: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 444 రోజుల ప్రత్యేక FD పథకంపై అధిక వడ్డీ అందిస్తోంది. సాధారణులకు 6.60శాతం, సీనియర్లకు 7.10శాతం, వెరీ సీనియర్లకు 7.35శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. రూ.2 లక్షల పెట్టుబడిపై మెచ్యూరిటీకి మంచి రాబడి వస్తుంది. ఈ పథకం సురక్షితమైన, స్థిర ఆదాయం కోరుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:25 PM IST

Gold Rate Today: పతనం వైపు పసిడి ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 6వేలు తగ్గింపు.. నేడు మార్చి 17వ తేదీ ధరలు తెలుసుకోండి..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పతనం వైపు పసిడి ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 6వేలు తగ్గింపు.. నేడు మార్చి 17వ తేదీ ధరలు తెలుసుకోండి..!!
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
5
Yash Dayal Wedding
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
Ustaad Bhagat Singh Ticket Prices: పవన్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు టికెట్ హైక్ లేదు!
6
Ustaad Bhagat Singh
Ustaad Bhagat Singh Ticket Prices: పవన్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు టికెట్ హైక్ లేదు!
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
Union Bank of India FD Scheme: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం ఆకర్షణీయమైన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) పథకాలను అందిస్తూ మరోసారి ముందుకు వచ్చింది. తాజాగా 444 రోజుల ప్రత్యేక కాలపరిమితితో ఒక FD స్కీమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్‌పై ఇతర కాలపరిమితులతో పోలిస్తే ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు అందిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో కనీసం 7 రోజుల నుంచి గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల వరకు వివిధ కాలపరిమితులతో FD ఖాతాలు తెరవవచ్చు. సాధారణంగా ఈ బ్యాంకు FDలపై 2.75శాతం నుంచి 7.35శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లు అందిస్తుంది. అయితే 444 రోజుల ప్రత్యేక పథకంలో మరింత ఆకర్షణీయమైన రేట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ప్రత్యేక FD స్కీమ్‌లో సాధారణ ఖాతాదారులకు 6.60శాతం వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. 60 ఏళ్లు దాటిన సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.10శాతం వడ్డీ, 80 ఏళ్లు పైబడిన వెరీ సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.35శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల వృద్ధులకు మరింత లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఈ 444 రోజుల FD పథకంలో రూ.2 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, సాధారణ పౌరులకు మెచ్యూరిటీ సమయానికి సుమారు రూ.16,577 వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే మొత్తం రూ.2,16,577 మీకు తిరిగి వస్తాయి.

Also Read: Silver New Rule: వజ్రాల వెండి ఆభరణాలకు బ్రేక్.. దిగుమతులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!  

ఇదే మొత్తాన్ని సీనియర్ సిటిజన్లు పెట్టుబడి చేస్తే, వారికి దాదాపు రూ.17,876 వడ్డీ లభించి మొత్తం రూ.2,17,876 అందుతుంది. ఇక వెరీ సీనియర్ సిటిజన్లు రూ.2 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, సుమారు రూ.18,528 వడ్డీతో కలిపి మొత్తం రూ.2,18,528 పొందుతారు.ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్‌లు సాధారణంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు ఎక్కువగా గురికాకుండా, ముందే నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటుతో స్థిరమైన ఆదాయం అందిస్తాయి. కాబట్టి రిస్క్ తక్కువగా ఉండే పెట్టుబడి మార్గం కోరుకునే వారికి ఈ 444 రోజుల FD పథకం ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

