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విద్యార్థులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుడ్ న్యూస్.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై కీలక ప్రకటన..!!

Fee Reimbursement: ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ పై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఇక నుంచి ప్రతి ఏడాది ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చెల్లించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:45 PM IST
విద్యార్థులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుడ్ న్యూస్.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై కీలక ప్రకటన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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