Fee Reimbursement: తెలంగాణ విద్యార్థులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుభవార్త వినిపించారు. తెలంగాణలో విద్యార్థులు ఇక నుంచి ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ కోసం నెలలు, ఏళ్లుగా ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. అతి త్వరలోనే ఈ పరిస్థితికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముగింపు పలకనుందని చెప్పారు. ఇక నుంచి ఏ విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ ను అదే విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులకు అందించే విధంగా శాశ్వత వ్యవస్థను తీసుకువస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. దీనికోసం ప్రతి ఏడాది అవసరమయ్యే రూ. 2,200 కోట్లను ముందుగానే కేటాయించి.. చెల్లింపులు ఆలస్యం అవ్వకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం వెల్లడించారు
తెలంగాణలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చెల్లింపులలో జాప్యాన్ని పరిష్కరించడానికి రేవంత్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏ విద్యా సంవత్సరానికైనా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు అదే సంవత్సరంలో పూర్తయ్యేలా ఒక కొత్త వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. దీని కోసం ప్రతి సంవత్సరం సుమారు రూ. 2,200 కోట్లు అవసరమవుతాయని ఆయన తెలిపారు. నిధులను ముందుగానే బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసి, విద్యార్థులకు సకాలంలో చెల్లింపులు చేస్తామని సీఎం పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ. 8,000 కోట్లకు చేరాయని సీఎం రేవంత్ ఆరోపించారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా, సకాలంలో నిధులను విడుదల చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 100శాతం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను అమలు చేసిన తర్వాతే తెలంగాణను విమర్శించాలని బీజేపీ నాయకులు రామచంద్రారావు, ఆర్. కృష్ణయ్యకు సూచించారు.
హైడ్రాపై కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టతనిచ్చారు. ప్రభుత్వ భూములు, చెరువులు, పార్కుల నుంచి ఆక్రమణలను తొలగించడంలో హైడ్రా ఒక ముఖ్యమైన సంస్కరణ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. భూకబ్జాదారులతో ఎటువంటి రాజీ ఉండదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హైడ్రా కొనసాగుతుందన్నారు. కోర్టు తీర్పును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని సీఎం తెలిపారు.
అదేవిధంగా, రాష్ట్రంలోని బతుకమ్మ కుంట భూకబ్జా కేసును సీఎం రేవంత్ విమర్శించారు. కేసీఆర్ పర్యటన సందర్భంగా 10 ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించిన వ్యక్తి పూల వర్షం కురిపించాడని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ ఆక్రమణదారుడు పూలు కురిపించడమే కాకుండా వర్షం కూడా కురిపించగలడని ఆయన సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనం కాకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన చట్టాలు తీసుకువస్తామని ఆయన తెలిపారు. అదేవిధంగా, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్ హామీ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook