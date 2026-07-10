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ఆగస్టు 15లోగా ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు చెల్లింపు.. !!

Fee Reimbursement Telangana: ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలను ఆగస్టు 15వ తేదీలోకా చెల్లిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలిపింది. దీంతో రీయింబర్స్ మెంట్, ఫీజు వసూలుకు సంబంధించిన జీవో నెంబర్ 9లోని నాలుగు మార్గదర్శకాలపై గతంలో ఇచ్చిన స్టేను హైకోర్టు తాత్కాలికంగా ఎత్తివేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:23 AM IST
ఆగస్టు 15లోగా ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు చెల్లింపు.. !!
Image Credit: Fee Reimbursement Telangana

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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